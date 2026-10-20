בית המשפט לעניינים מנהליים בלוד הורה לאחרונה לרשות האוכלוסין וההגירה לבחון מחדש בקשת אזרחות של צעיר, נין ליהודי, שעלה לישראל עם הוריו. השופטת קרן אזולאי קבעה נוכח רצונו של הצעיר להתגייס לצה"ל, יש לקבל את ההחלטה בהקדם האפשרי.

אביו של הצעיר, יליד רוסיה ונכד ליהודי, עלה לישראל באוקטובר 2019 מכוח חוק השבות יחד עם רעייתו ובנו, שהיה אז בן 12. הבן, שאינו זכאי למעמד עולה באופן אוטומטי בהיותו נין ליהודי, קיבל רישיון תושב ארעי (מסוג א/5) למשך שנה. כעבור כשלושה שבועות חזרה המשפחה לרוסיה. האב שב ארצה במרץ 2021, ואילו האם והבן חזרו ביולי אותה שנה.

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אף שהאשרה המקורית של הבן כבר פקעה, בביקורת הגבולות בנתב"ג הותרה כניסתו באשרת א/5. מאז התגוררה המשפחה בישראל והבן למד כאן. בינואר 2022 ביקש האב לחדש את הרישיון, אך רק לאחר כמעט שנה נדחתה בקשתו, בטענה שלא הוכח כי מרכז חיי המשפחה בישראל. בהמשך התקבל ערר שהגיש, והרישיון חודש.

בינואר 2025 פנה האב בבקשה להעניק לבנו אזרחות ישראלית. רשות האוכלוסין דחתה אותה בנימוק שלא התקיים התנאי המחייב - שהייה בישראל כתושב במשך שלוש מתוך חמש השנים שקדמו לבקשה. האב עתר לבית המשפט וטען בין היתר כי מאז יולי 2021 מרכז חיי בנו בישראל, וכי אין לזקוף לחובתו עיכובים שנגרמו בהתנהלות הרשות.

רשות האוכלוסין טענה מנגד שהאשרה שניתנה לצעיר בביקורת הגבולות ב-2021 הונפקה בשגגה, שכן האשרה הקודמת כבר פקעה. לשיטתה, רק מאפריל 2023 החזיק הצעיר באשרת א/5 תקפה לצורך מניין התקופה הנדרשת לקבלת אזרחות.

אלא שהשופטת אזולאי מצאה קושי בעמדת הרשות. היא ציינה שלא הובהר מה הייתה אותה "טעות", מתי התגלתה ומדוע, ולא נמסר לאב או לבנו בזמן אמת שהאשרה ניתנה בשוגג. בפועל, הובהר, האשרה לא בוטלה עד דצמבר 2022.

נקבע כי התעלמות מתקופה זו במסגרת בקשת האזרחות משמעותה למעשה ביטול בדיעבד של האשרה, והחלת התיקון באופן רטרואקטיבי. לדברי השופטת, לא הוצג טעם משכנע להתעלם מתקופה שבה הצעיר החזיק באשרה, אשר לפחות מנקודת מבטו ניתנה כדין. בכך, קבעה, מועברות תוצאות טעות הרשות לפתחו של מי שהסתמך עליה, תוך "פגיעה משמעותית באינטרס ההסתמכות".

לפיכך הורה בית המשפט להביא בחשבון גם את התקופה שבין יולי 2021 לדצמבר 2022, באופן המאפשר לצעיר לעמוד בדרישת שלוש שנות השהייה, ולהחזיר לרשות את בקשת האזרחות להכרעה מחודשת. הרשות חויבה בהוצאות בסך 4,000 שקל.