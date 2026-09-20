שוטר מסמן לנהג לעצור ומודיע לו שנסע במהירות מופרזת. עוד לפני שהנהג שואל באיזו מהירות נמדד, הוא משיב: "סליחה, לא שמתי לב, אני ממהר". מבחינתו, זו דרך להרגיע את המפגש ואולי לשכנע את השוטר לוותר. אלא שהמשפט שנאמר מתוך מבוכה עשוי להתפרש בהמשך כאישור לכך שנסע מעל המהירות המותרת.

בקשת סליחה נתפסת בצדק כביטוי לאחריות ולרצון לתקן. אבל בכביש, מול שוטר או לאחר תאונה, כדאי להבחין בין צער על מה שקרה לבין הודאה באופן שבו קרה. אין סיבה לוותר על יחס אנושי ומכבד, אבל יש סיבה להיזהר מאישור של עובדות שטרם התבררו.

ארכיון ( צילום: דוברות המשטרה )

תגובת הנהג עשויה להירשם בדוח התנועה ולשמש ראיה בהמשך. כך, "סליחה, החזקתי את הטלפון רק לשנייה" מהווה למעשה אישור להחזקת המכשיר. גם הסבר שנועד להצדיק התנהגות מסוימת – כמו "סליחה, לא ראיתי שיש כאן תמרור" – עלול לחזק את הטענה שההתנהגות האסורה התרחשה.

עם זאת, המילה סליחה אינה נוסחה שמובילה אוטומטית להרשעה. יש משמעות לשאלה שעליה השיב הנהג, למילים המדויקות שאמר ולהקשר. התנצלות על טון דיבור אינה זהה להתנצלות על חציית צומת באור אדום. גם אמירה מתנצלת נבחנת לצד יתר הראיות, ולא במנותק מהן.

לכן, לפני שממהרים להסביר, כדאי להבין מה מיוחס לנהג. אם מוסרים תגובה, עליה לשקף את מה שיודעים וזוכרים, ולא השערה שנועדה לסיים את המפגש. אין מקום להמציא גרסה, אך גם אין צורך להסכים לטענה רק מפני שהועלתה בביטחון. כדאי לקרוא את התגובה שנרשמה ולבקש לתקן אי-דיוק.

לעיתים נהגים מתנצלים מתוך תקווה לקבל אזהרה במקום דוח. הודאה בביצוע העבירה היא אחד התנאים לקבלת אזהרה, אך היא אינה מבטיחה זאת. האפשרות כפופה לתנאים נוספים ולשיקול דעת. הודאה רק מתוך הנחה שהשוטר יוותר עלולה להשאיר את הנהג עם הדוח ועם אמירה שיהיה עליו להסביר בהמשך.

צער או אחריות

לאחר תאונה, הרצון להתנצל טבעי עוד יותר. אדם יוצא מרכבו, רואה נהג מבוהל או מכונית שניזוקה ואומר: "אני ממש מצטער". זו יכולה להיות תגובה אנושית למצב קשה, ולא מסקנה שקולה לגבי האחריות לתאונה.

לעומת זאת, משפט כמו "לא הסתכלתי לפני שיצאתי מהחניה" כולל תיאור עובדתי שעשוי להיות משמעותי בבירור האחריות. הדברים נכונים גם להודעת ווטסאפ שנשלחת לאחר האירוע: העובדה שההתכתבות אישית או מנוסחת ברוח מפויסת אינה מונעת מהצד האחר להציג אותה בהמשך בבית המשפט.

גם כאן אין מילת קסם שמבטיחה הגנה משפטית. "אני מצטער שזה קרה" שונה בתוכנו מ"אני מצטער שגרמתי לזה", אבל המשמעות תיבחן על רקע השיחה כולה ונסיבות התאונה. התנצלות כשלעצמה אינה מחליפה בירור של מיקום הרכבים, התמרורים, העדויות והתיעוד.

יש גם הבחנה חשובה בין סוגי הנזק. בתביעה על נזק לרכב, שאלת האחריות לתאונה עשויה להיות מרכזית. לעומת זאת, פיצוי על נזקי גוף לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מבוסס ככלל על אחריות ללא הוכחת אשם. לכן, אין להסיק שנהג שהתנצל או אף קיבל אחריות לתאונה איבד בשל כך את זכותו לפיצוי על פציעתו.

חשוב לומר שזהירות במילים לא מחליפה את החובות המוטלות על נהגים לאחר תאונה: עצירה, סיוע לנפגעים, מסירת פרטים ודיווח כנדרש. מעבר לזה, אפשר להתעניין בשלומו של אדם ולסייע לו גם בלי לקבוע בזירה מי אחראי לכל מה שאירע.

בקשת סליחה אינה בהכרח טעות, וקבלת אחריות היא לא דבר שצריך להימנע ממנו בכל מחיר. השאלה היא אם מבינים על מה מתנצלים ומה ההשלכות המשפטיות. כשמתעוררת מחלוקת על ביצוע עבירה או על אחריות לתאונה, התייעצות עם עורך דין יכולה לסייע להבין את משמעות הדברים ואת האפשרויות להמשך.