קבוצת פתאל מרחיבה את פעילותה בתחום המשרדים ומכניסה שותפה משמעותית לפעילות: החברה דיווחה היום (ג') לבורסה על עסקה למיזוג פעילות מתחמי העבודה המשותפים ROOMS עם חברת סוויצ'אפ, המתמחה בהקמה ובהתאמה של משרדים לחברות. במקביל, הפניקס תצטרף כשותפה בחברה הממוזגת ותחזיק בכ-20% ממניותיה. השווי של החברה הממוזגת, כולל הזכויות בבית הוורד בגבעתיים שיוכנסו אליה במסגרת העסקה, מוערך בכ-1.4 מיליארד שקל.

מדובר למעשה באיחוד של שתי פעילויות משרדיות שבהן פתאל כבר מחזיקה כיום. הראשונה היא ROOMS, המפעילה מתחמי עבודה משותפים ובה מחזיקה פתאל ב-90.1%; והשנייה היא סוויצ'אפ, שבה מחזיקה פתאל ב-50% ואשר מקימה ומתאימה עבור חברות משרדים ייעודיים לתקופות שכירות של יותר משנה.

ROOMS מתחם חללי עבודה ( הדמיה: סטודיו conceptbre )

לאחר השלמת העסקה תרוכז הפעילות בחברה אחת - סוויצ'אפ הממוזגת. פתאל, באמצעות מלונות פתאל, תהיה בעלת המניות הגדולה בה ותחזיק בכ-45.5%. מייסדי סוויצ'אפ יחזיקו בכ-29.5%, הפניקס בכ-20% ויובל ברונשטיין, יו"ר דירקטוריון פתאל החזקות, בכ-5%.

הצטרפות הפניקס לעסקה תתבצע באמצעות נכס נדל"ן משמעותי. בתמורה לכ-20% ממניות החברה הממוזגת, תעביר הפניקס כ-50% מהזכויות בבית הוורד ברחוב דרך השלום 53 בגבעתיים. הפניקס מחזיקה כיום, בעצמה ובאמצעות חברת בית הוורד, בזכויות להירשם כבעלים של כ-22 קומות משרדים בבניין, בשטח כולל של כ-28 אלף מ"ר ברוטו, וכן במחסנים ובמקומות חניה בחניון התת-קרקעי.

החברה שתיווצר מהמיזוג צפויה להחזיק ולנהל מתחמי משרדים בשטח כולל של כ-364 אלף מ"ר, מהם כ-25 אלף מ"ר שנמצאים כיום בהקמה. מרבית השטחים ממוקמים בתל אביב וברמת גן. הפעילות תכלול הן את מתחמי העבודה המשותפים של ROOMS והן את פעילות סוויצ'אפ בתחום המשרדים הייעודיים לחברות. בנוסף, החברה הממוזגת תפעל בהקמה ובהפעלה של מתחמי ספורט ופנאי ובמתן שירותי קונסיירז' ושירותים נלווים.