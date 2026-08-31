הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית דיווחה היום (ב') כי תעמיד סיוע בהיקף כולל של כ-100 מיליון שקל לטובת מיזמי השיקום וההתחדשות העירונית בדימונה ובערד, שנועדו להחליף מאות דירות במתחמים שנפגעו מפגיעות טילים במהלך המלחמה עם איראן. הסיוע יינתן ליזמים שייבחרו לקדם את המיזמים, במטרה להשלים את הכדאיות הכלכלית שלהם ולאפשר את מימושם באזורי הפריפריה.

מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, יורי גמרמן, פרסם בסוף השבוע הודעות המפרטות את המענקים והתנאים לקבלתם עבור מתחמי יוספטל בדימונה וטללים בערד. זאת לאחר שהרשות סיכמה עם אגף התקציבים במשרד האוצר על העמדת הסיוע הנוסף, מעבר לכספים שיוכלו להגיע ממס רכוש לצורך שיקום המתחמים. בסך הכול צפויות להיבנות בשני המתחמים, על פי הבדיקות התכנוניות הנוכחיות, כ-760 דירות חדשות במקום 253 דירות קיימות שנפגעו.

הריסת מבנים שנפגעו מירי, בערד

נזכיר כי בסוף חודש יוני הכריזה הממשלה על המתחמים שנפגעו במהלך מבצע "שאגת הארי" בדימונה ובערד כאזורי שיקום לפי חוק שיקום נזקי מלחמה בדרך של התחדשות עירונית . המשמעות היא ששיקום המבנים שנפגעו יקודם במסגרת מהלך רחב יותר של התחדשות עירונית, ולא רק באמצעות השבת הבניינים למצבם הקודם.

במתחם יוספטל בדימונה, הממוקם בין הרחובות מתתיהו הכהן, יגאל אלון והמכבים, פגע טיל ב-21 ביוני וגרם נזק משמעותי לחמשת הבניינים במתחם. כיום יש בהם 92 יחידות דיור, ועל פי הבדיקה התכנונית שנערכה מוצע בשלב זה להקים במקומן כ-280 דירות חדשות – יותר מפי שלושה ממספר הדירות הקיים.

באותו יום פגע טיל גם במתחם טללים בערד, הממוקם בין הרחובות הקנאים, שמעון, חברון ובן יאיר. במתחם קיימות כיום 161 דירות, ובמסגרת השיקום צפויות להיבנות במקומן כ-480 יחידות דיור חדשות – גם כאן כמעט פי שלושה מהמצב הקיים.

אחד האתגרים המרכזיים בקידום התחדשות עירונית מחוץ לאזורי הביקוש הוא הקושי להגיע לכדאיות כלכלית שתאפשר ליזם להוציא את הפרויקט לפועל. במקרה של דימונה וערד המדינה מבקשת להתמודד עם הפער באמצעות מימון ציבורי.

חוק השיקום מאפשר לרשות להתחדשות לקבוע כי מיזם שיקום זקוק להשתתפות במימון עלויותיו, אם בבחינה כלכלית נמצא כי הוא אינו כדאי כלכלית. בנוסף, כספים שמקצה מס רכוש לטובת שיקום המתחמים, לאחר ניכוי עלויות השכירות של המפונים, יכולים לשמש להשלמת הכדאיות הכלכלית של הפרויקטים.