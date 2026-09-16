עיכוב בן ארבע שנים בהוצאת היתר בנייה הוביל לביטול הסכם תמ"א 38 עבור שני בנייני מגורים ישנים ברחוב מעפילי אגוז שבשכונת נווה חן בתל אביב. בהליך בוררות שהתנהל בעניין נקבע לאחרונה שהיזמיות ישלמו לדיירים הוצאות משפט של כ-190 אלף שקל.

כל אחד משני הבניינים כולל 14 דירות בשלוש קומות. ב-2017 חתמו בעלי הדירות על הסכם מול יזמיות נדל"ן לחיזוק המבנים מכוח תמ"א 38. המועד החוזי להוצאת היתר הבנייה נקבע לדצמבר 2019.

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אלא שההיתר לא התקבל, לטענת היזמיות בשל מגוון סיבות שאינן בשליטתן, כגון התנגדות חלק מבעלי הדירות ופרוץ מגפת הקורונה. יתרה מכך, ביוני 2021 קבעה הוועדה המקומית כי לא ניתן לאשר את בקשת ההיתר בשל ליקויים שונים, עמדה שהתקבלה על ידי ועדת הערר, שהורתה על תיקון התוכנית.

אלא שחלק מבעלי הדירות סירבו לחתום על התוכנית המתוקנת, וביולי 2023 הודיע בא-כוח הדיירים ליזמיות כי בשל "התארכות ההליכים, שינוי התוכניות והגשתן ללא אישור הנציגות", מודיעים 22 מבעלי הדירות על ביטול ההתקשרות.

היזמיות הגישו תביעה באמצעות עו"ד גיא הרשקוביץ, שבמסגרתה עתרו לאכוף את ההסכם. מנגד טענו בעלי הדירות, באמצעות עו"ד רפי שפטר ועו"ד גל חנאי ממשרד שפטר ושות', שהמועד הסופי להוצאת היתר הבנייה חלף, והעיכובים נבעו מ"גרירת רגליים" של היזמיות.

ואכן, הבורר ורדי קבע שההסכם בוטל כדין נוכח אי-קיום תנאי מתלה בו. הוסבר שהיה על התובעות להוציא היתר עד לדצמבר 2019, ולכל המאוחר יוני 2020, ואין לקבל את טענתן כי יש להקפיא את מרוץ הזמנים בשל סיבות שאינן בשליטתן, כמו מגפת הקורונה והתנגדות חלק מהדיירים.

לדבריו, לו הייתה מתקבלת תזת היזמיות שלפיה כל התנגדות בלתי-פורמלית מצד מי מבעלי הדירות מביאה לעצירת מרוץ הזמנים, הרי שהתקופה להוצאת היתר לעולם לא הייתה מגיעה אל סופה, והמגבלה הקבועה בהסכם הייתה מאבדת את משמעותה. הוא ביקר בחריפות את עצם תקיפת המתנגדים לתוכנית, שכאמור לא קיבלה את ברכת מוסדות התכנון.

"אחת החובות הבסיסיות המוטלות על היזמיות היא לבנות דירות חוקיות לבעליהן", כתב. "אם הן תכננו דירות לא חוקיות, הרי שאין להן אלא להלין כנגד עצמן בלבד. העלאת הטענה כנגד חושף אי-החוקיות והאשמתו בחלוף המועדים עקב התנגדותו לדירות לא חוקיות הינה אבסורדית, ואין לקבלה בכל צורה".

לפיכך נקבע כי הודעת הביטול שנמסרה בזמנו מטעם בא-כוח הדיירים ניתנה כדין, וכי ההסכם חסר תוקף משפטי ובטל. כפועל יוצא מכך, פקע גם הבסיס להותרת הערות האזהרה בטאבו לטובת היזמיות, ולכן התקבלה טענת הדיירים כי יש להביא למחיקתן.