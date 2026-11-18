חג המולד מתקרב, ואיתו גם הקלף הבטוח ביותר של עולם הפרסום: נוסטלגיה של שנות ה-90. מקדונלד'ס השיקה השבוע את קמפיין החגים העולמי החדש שלה, ובמרכזו עומד מקולי קאלקין (46), שחוזר שוב לתפקיד חייו כקווין מקאליסטר מהסרט "שכחו אותי בבית".
בפרסומת החדשה, שנוצרה על ידי סוכנות הפרסום Wieden+Kennedy Toronto, סופת שלגים כבדה מאלצת סניף מקדונלד'ס לסגור את שעריו מוקדם. אלא שבדיוק כמו לפני יותר משלושה עשורים, קווין נותר מאחור – הפעם לבדו לגמרי בתוך מסעדה ריקה.
"העלמתי את כולם... שוב", מכריז קאלקין בתחילת הסרטון בקריצה למשפט המפורסם מהסרט המקורי, לפני שהוא נכנס למצב רוח שובבי ומתחיל להשתולל בסניף. הוא עוטה על עצמו מדי עובד של הרשת עם תג שם הנושא את השם "קווין", לוקח הזמנות דמיוניות מעצמו בדרייב-ת'רו ומשתלט על המטבח כדי להגשים פנטזיה קולינרית: גלידת מקפלארי עמוסה בתוספות והמבורגר מפלצתי שהוא מכנה בגאווה "ביג מקאליסטר".
הקמפיין, שעולה ברחבי העולם (החל מאתמול בבריטניה ובדצמבר בארה"ב), מלווה גם בהשקת מהדורה מוגבלת של "ארוחת שכחו אותי בבית". המארז כולל קריצות מתבקשות למעריצי הסרט, בהן צ'יפס מתובל בטעם פיצה ("Little Nero's" – מחווה לפיצרייה הבדיונית מהסרט) וזוג גרביים חגיגיים לאספנים.
לדברי פלומה אזולאי, סמנכ"לית שיווק המותג העולמי במקדונלד'ס, שצוטטה באתר הפרסום Adweek המהלך נועד לחבר את הקהל ל"קווין הפנימי" שלהם ולהפוך חיבור נוסטלגי לחוויה חדשה. עבור קאלקין עצמו, מדובר בהמשך ישיר ל"קריירת החגים" המשגשגת שלו בשנים האחרונות: קדמו למהלך הנוכחי קמפיינים ויראליים דומים עבור גוגל, אובר איטס וחברת הסיעוד Home Instead – שמוכיחים שגם בגיל 46, הילד שנשאר לבד בבית עדיין שווה מיליונים.
פרסומות עם כוכבי שנות ה-90 בולטות במיוחד בעונת החגים ומטרתן לשים במרכז דמויות מוכרות ולכוון לקהל בוגר שגדל עליהן. לאחרונה עלתה פרסומת בכיכובו של דיוויד שווימר (רוס גלר מ"חברים") שרודף אחרי הסוודר האדום המפורסם מהסדרה. מדובר בקמפיין הגדול ביותר של מותג האופנה Quince מאז הקמתו וגיוס כוכב כמו שווימר התאפשר לאחר שהחברה חצתה רף מכירות שנתי של 2 מיליארד דולר, וגייסה לאחרונה 500 מיליון דולר לפי שווי של 10.1 מיליארד דולר.