חג המולד מתקרב, ואיתו גם הקלף הבטוח ביותר של עולם הפרסום: נוסטלגיה של שנות ה-90. מקדונלד'ס השיקה השבוע את קמפיין החגים העולמי החדש שלה, ובמרכזו עומד מקולי קאלקין (46), שחוזר שוב לתפקיד חייו כקווין מקאליסטר מהסרט "שכחו אותי בבית".

חג המולד מתקרב, ואיתו גם הקלף הבטוח ביותר של עולם הפרסום: נוסטלגיה של שנות ה-90. מקדונלד'ס השיקה השבוע את קמפיין החגים העולמי החדש שלה, ובמרכזו עומד מקולי קאלקין (46), שחוזר שוב לתפקיד חייו כקווין מקאליסטר מהסרט "שכחו אותי בבית".

חג המולד מתקרב, ואיתו גם הקלף הבטוח ביותר של עולם הפרסום: נוסטלגיה של שנות ה-90. מקדונלד'ס השיקה השבוע את קמפיין החגים העולמי החדש שלה, ובמרכזו עומד מקולי קאלקין (46), שחוזר שוב לתפקיד חייו כקווין מקאליסטר מהסרט "שכחו אותי בבית".

בפרסומת החדשה, שנוצרה על ידי סוכנות הפרסום Wieden+Kennedy Toronto, סופת שלגים כבדה מאלצת סניף מקדונלד'ס לסגור את שעריו מוקדם. אלא שבדיוק כמו לפני יותר משלושה עשורים, קווין נותר מאחור – הפעם לבדו לגמרי בתוך מסעדה ריקה.

בפרסומת החדשה, שנוצרה על ידי סוכנות הפרסום Wieden+Kennedy Toronto, סופת שלגים כבדה מאלצת סניף מקדונלד'ס לסגור את שעריו מוקדם. אלא שבדיוק כמו לפני יותר משלושה עשורים, קווין נותר מאחור – הפעם לבדו לגמרי בתוך מסעדה ריקה.

בפרסומת החדשה, שנוצרה על ידי סוכנות הפרסום Wieden+Kennedy Toronto, סופת שלגים כבדה מאלצת סניף מקדונלד'ס לסגור את שעריו מוקדם. אלא שבדיוק כמו לפני יותר משלושה עשורים, קווין נותר מאחור – הפעם לבדו לגמרי בתוך מסעדה ריקה.