התכנון העירוני בצפון־מזרח תל אביב נכנס לשנים של התחדשות משמעותית. מסמכי המדיניות השכונתיים ותוכניות ההתחדשות המקודמות באזור מעצבים מחדש את סביבת המגורים, תוך ניסיון לשמור על האופי הירוק והקהילתי שמאפיין את השכונות הוותיקות.

האזור שבין רמת החייל לקריית עתידים, שבעבר נתפס כחלק שקט ומרוחק יותר של העיר, מושך בשנים האחרונות יותר ויותר משפחות ומשפרי דיור, שמחפשים שילוב של שכונתיות, נגישות למוקדי תעסוקה ושטחים פתוחים. מי שמכיר את הרחובות האלה מלפני כמה שנים בלבד, כבר יכול להרגיש את השינוי. לא רק בתוכניות, אלא גם בתנופת ההתחדשות בשטח.

גלריה מפת פרויקטים צפון תל אביב, קבוצת גבאי ( נתונים: OpenStreetMap )





קבוצת גבאי, מהחברות היזמיות והקבלניות הוותיקות בענף, כבר נמצאת שם. לאחר שבנתה ומסרה בהצלחה לפני מספר שנים את פרויקט הדר יוסף, עם 117 יח"ד בקהילת לודז', הקבוצה ממש לא נכנסת לפרויקט בודד, אלא לשלושה, אחד בכל שכונה מרכזית באזור: אלמגור 15 בנווה שרת, קהילת פאדובה 17 בנאות אפקה וקהילת ורשה 51–57 בהדר יוסף. שלושה פרויקטים, הנמצאים בשלבים שונים של שיווק וביצוע, אבל מקדמים תפיסה זהה: לבנות מחדש שכונות ותיקות בלי לוותר על איכות ורמת החיים שהן מציעות - קרבה לתעסוקה, לתחבורה ולשטחים הפתוחים שכבר קיימים בהן.

פרויקט אלמגור 15 בשכונת נווה שרת נמצא כיום בשלב המכירה המוקדמת. מדובר בפרויקט בוטיק בהיקף מצומצם, 39 דירות בלבד. הוא מתאפיין בסביבת מגורים אינטימית מול נוף פתוח וירוק. הדירות נעות בין 2 ל־5 חדרים, לצד דופלקסים וטריפלקסים, במחירים ובתנאי תשלום אטרקטיביים. עבור מי שמחפש דירה חדשה בתל אביב, אך מעדיף בניין אינטימי על פני מתחם מגורים רחב־היקף, אלמגור 15 מציע חלופה נדירה יחסית באזור.

אלמגור 15 ( הדמיה: באדיבות קבוצת גבאי )





קהילת ורשה 51–57 בהדר יוסף נמצא כבר בביצוע ובשיווק מתקדם: ארבעה בניינים ישנים בני 32 דירות מפנים את מקומם לשני בניינים חדשים בני 9 ו־16 קומות, ובהם 112 יחידות דיור. הפרויקט ממוקם במפגש השכונות הדר יוסף ונאות אפקה, במרחק קצר מרמת החייל, מפארק הירקון ומצירי התחבורה המרכזיים של האזור. זה הרגע שבו התחדשות עירונית מפסיקה להיות רעיון והופכת למציאות בשטח. הבניינים הישנים כבר מפנים את מקומם לפרויקט החדש, והמשמעות היא פחות סימני שאלה למי שקונה עכשיו.

קהילת ורשה ( הדמיה: באדיבות קבוצת גבאי )





קהילת פאדובה 17, נאות אפקה, כבר עם היתר בנייה ונמצא בתחילת השיווק. במסגרת הפרויקט יפונו 48 יחידות דיור קיימות, ובמקומן ייבנו שני בניינים חדשים עם 101 יחידות דיור, בהן דירות 2–5 חדרים ופנטהאוזים. נאות אפקה נחשבת כבר היום לאחת השכונות האיכותיות של צפון־מזרח העיר, והפרויקט מציע הזדמנות להצטרף לשכונה מבוססת, ירוקה ומשפחתית ולחיות בדירה חדשה בסטנדרט גבוה במיוחד. מדובר בהזדמנות עבור מי שמחפש דירה חדשה, כאשר הכול כבר מוכן ובנוי בתוך שכונה שכבר מבוקשת, מבוססת ומלאה בחיים.

פרויקט פאדובה ( הדמיה: באדיבות קבוצת גבאי )





היתרון המשותף לשלושת הפרויקטים הוא לא רק המיקום, הוא גם מי שעומד שמאחוריהם. קבוצת גבאי משמשת בכולם הן כיזמית והן כקבלנית מבצעת, מה שמאפשר רצף בין התכנון, הביצוע והמסירה, לצד כתובת אחת ברורה לרוכשים לאורך הדרך. בענף שבו רוכשים רבים מתלבטים דווקא סביב שאלת האמינות והוודאות, המודל המשולב הזה הוא לא פרט טכני, כי אם מרכיב משמעותי בתחושת הביטחון בתהליך.

שלושה פרויקטים, שלושה מסלולי כניסה שונים, החל במכירה מוקדמת, דרך פרויקט בביצוע ועד פרויקט שקיבל היתר בנייה ואזור אחד שנמצא בתנופת התחדשות. עבור מי שמחפש דירה חדשה בצפון־מזרח תל אביב, זהו הזמן הנכון להכיר את האפשרויות ולבחון את הפרויקט המתאים ביותר עבורו.