בית משפט השלום בבית שמש ביטל לאחרונה פסק בוררות של "בית דין צדק - קהילות האשכנזים ביתר עילית", שעיכב ביצוע של חיוב כספי בסך 182 אלף שקל. השופט אלעד לנג קבע כי הבד"ץ הוסמך לדון בפשקווילים פוגעניים נגד הזוכה, אך לא בטענת החייב שפרע את חובו. הוא הורה לחדש את הליכי ההוצאה לפועל, שבמסגרתם תתברר טענת הפירעון.

בית דין צדק הוא גוף חרדי פרטי העוסק לרוב בדיני אישות, גיור וממונות. אין לו מעמד חוקי בישראל, אך פסיקותיו מחייבות מכוח חוק הבוררות כיוון שהצדדים חותמים על שטר בוררות. הסכסוך המדובר הוכרע בפסק בוררות מינואר 2016, שניתן בבית דין אחר וחייב את הנתבע להעביר לתובע 182 אלף שקל בתשלומים. הפסק אושר בבית משפט השלום בירושלים ביולי 2024. אבל מאחר שהחוב לא נפרע, פתח הזוכה תיק הוצאה לפועל.

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בהמשך פנה הזוכה לבית דין צדק, בטענה שהחייב משמיץ אותו ומפיץ נגדו פשקווילים. בפברואר 2025 חתם על שטר בוררות, ובית הדין אסר על החייב להפיץ נגדו כתבי פלסתר או להשמיצו עד לבירור העניין.

אלא שהחייב העלה בפני בית הדין טענת "פרעתי" ביחס לחיוב הקודם. בית הדין קבע שהוא מוסמך לדון בה, והורה לעכב את ביצוע פסק הבוררות מ-2016 עד שהזוכה ידאג להקפאת הליכי ההוצאה לפועל שנקט בנו, שאליו הועברו הזכויות בחוב.

הזוכה, באמצעות עו"ד ישראל לוין, ביקש לבטל את פסק הבוררות. הוא טען שהסכים להתדיין רק בנושא ההשמצות והפשקווילים. לדבריו, לפני חתימתו על שטר הבוררות כבר המחה לבנו את זכויותיו בחוב, והבן לא חתם על שטר בוררות בפני בית הדין.

מנגד ביקש החייב באמצעות עורכי הדין שלמה איזנשטיין ומאיר הלר לאשר את הפסק. לטענתו, הזוכה חתם מרצונו על שטר בוררות "פתוח", בלי להחריג את החוב, ולא מחה כשהנושא עלה בדיון. הוא טען גם שהבקשה לביטול הוגשה באיחור.

השופט ציין כי השורה שנועדה להגדיר את נושא הסכסוך בטופס הבוררות נותרה ריקה. ואולם, אין להסיק מכך הסכמה להתדיין על "כל נושא שבעולם", ואין לזקוף לחובת הזוכה שלא פירט את כל הנושאים שבהם אינו מעוניין לדון.

בחינת הנסיבות העלתה שהזוכה פנה לבית הדין בשל הפרסומים נגדו בלבד. לא הוצגה התכתבות המעידה שהסכים להרחבת הסמכות, וגם בתמלול הדיון לא נמצאה הסכמה כזאת. בנוסף, הזכויות בחוב כבר הועברו לבן, שלא הסכים להתדיין בפני בית הדין.

טענת האיחור נדחתה אף היא, לאחר שלא הוכחו מועדי ההמצאה הרלוונטיים. השופט ביטל את פסק הבוררות ודחה את הבקשה לאישורו. הוא הבהיר שהמחאת הזכויות אינה גורעת מטענת הפירעון, והורה לרשם ההוצאה לפועל לברר אותה. החייב חויב בהוצאות בסך 3,000 שקל.