הרווחים הגבוהים של הבנקים ממשיכים: בנק הפועלים מדווח הבוקר (שני) על רווח נקי של 2.4 מיליארד שקלים ותשואה להון של 14% ברבעון השלישי של השנה. דירקטוריון הבנק החליט פעם נוספת על חלוקת רווחים של 50% בסכום גבוה כולל של 1.18 מיליארד שקל.

דוח הבנק כולל גם הפעם את תשלום המס המיוחד שקבע משרד האוצר על הבנקים למימון המלחמה ושהשפעתו השנתית על הרווח הנקי של בנק הפועלים צפויה להיות כ-950 מיליון שקל, המהווים 1.4% במונחי תשואה להון.

בנק הפועלים ( צילום: אביב גוטליב )

בתשעת החודשים הראשונים של 2026 הרווח הנקי של בנק הפועלים כבר עומד על 6.976 מיליארד שקל. יתרות האשראי המשיכו במומנטום הצמיחה המתבטא במגוון תחומי פעילות ומתחילת השנה עלו בשיעור של 10%.

הדירקטוריון אישר תוכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות הבנק בהיקף של עד מיליארד שקל בשנה הקרובה, וזאת לאחר סיומה המוצלח של התוכנית הקודמת. בגין רווחי הרבעון השלישי, הדירקטוריון הכריז על חלוקה בשיעור של 50% מרווחי הרבעון בהיקף של 1,182 מיליון שקל, מזה 946 מיליון שקל כדיבידנד במזומן ו-236 מיליון שקל כמימוש שלב א' של התוכנית החדשה.