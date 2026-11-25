ההחלטה בעניינן של אגם צרפי ושילת חוטה, הנאשמות ב פרשת בניהו רזי , מציבה במרכז הדיון שאלה משפטית מהותית: מתי מעורבות באירוע קטלני הופכת לשותפות ברצח, ומתי היא בגדר סיוע? האחריות הפלילית של כל מעורב נבחנת בנפרד, בהתאם למעשיו ולמצבו הנפשי.

במסגרת הליך המעצר קבע בית המשפט כי קיימות נגד השתיים ראיות לכאורה לסיוע לרצח, אך לא לשותפות מלאה בביצועו. לקביעה הזאת עשויה להיות השפעה על המשך מעצרן. עם זאת, ההחלטה בשלב זה לא מחליפה את הכרעת הדין, ושאלת האשמה תתברר בהליך העיקרי, לאחר שמיעת הראיות.

אגם צרפי ( צילום: לירן תמרי )

כדי להבין את משמעות ההחלטה, צריך לבחון מה מבדיל בין מי שמשתתף בביצוע העבירה לבין מי שמסייע לה. אדם עשוי להיחשב שותף לביצוע רצח גם אם לא החזיק בסכין ולא הנחית את המכה הקטלנית. חלוקת תפקידים בין המעורבים לא שוללת כשלעצמה אחריות משותפת. השאלה היא מה היה מקומו של כל אחד בביצוע העבירה ומה היה מצבו הנפשי ביחס למעשה ולתוצאה.

מנגד, גם תרומה משמעותית לאירוע לא הופכת כל מעורב באופן אוטומטי לשותף מלא בביצועו. סיוע עשוי להתבטא בהכוונה, במתן מידע או ביצירת תנאים שמקלים על ביצוע העבירה. ההבחנה מחייבת לבחון את מכלול הנסיבות: מה עשה האדם, מה ידע על התוכנית וכיצד התייחס לאפשרות שתסתיים במוות.

לכן, הטענה ש"בלעדיו זה לא היה קורה" לא מספיקה לבדה כדי לקבוע את סוג האחריות הפלילית. גם העובדה שאדם לא פגע בקורבן בעצמו אינה מכריעה. בית המשפט נדרש לקבוע מה ניתן להוכיח ביחס לכל מעורב, בהתאם ליסודות העבירה המיוחסת לו.

להבחנה הזאת השלכות כבדות על הענישה. סיוע לרצח הוא עבירה חמורה, העלולה להביא לשנות מאסר רבות, אך האחריות והעונש עשויים להיות שונים מאלה של מבצע הרצח. חומרת התוצאה אינה פוטרת את התביעה מהצורך להוכיח את חלקו המדויק של כל נאשם.

עבור משפחתו של בניהו, ההבחנות האלה מתקיימות בתוך אובדן שאין לו תקנה. הכאב, הזעם והצורך בתשובות מובנים. החלטה שלפיה אין בשלב המעצר תשתית ראייתית מספקת לשותפות ברצח עלולה לעורר תחושה שההליך אינו נותן ביטוי לחומרת המעשה.

בית המשפט מחויב לבחון את הראיות גם בתוך המציאות הכואבת הזאת. עליו להבחין בין המעורבים ולהכריע לפי האחריות שניתן לייחס לכל אחד מהם. הכללים האלה מחייבים את המדינה לבסס את טענותיה ומגינים על כל אדם העומד בפני אישום פלילי.

גם לסנגור יש תפקיד חיוני בבירור: לבחון את ראיות התביעה, להצביע על קשיים ולהבטיח שזכויות הנאשם נשמרות. ביקורת ציבורית על החלטות שיפוטיות היא לגיטימית, אך השתלחות בשופטים, בסנגורים או במשפחות לא מסייעת לבירור האמת.

כיצד ההבחנה משפיעה על המעצר

האפשרות לשחרור למעצר בית מעוררת קושי מובן בפרשה שגבתה חיי אדם. אלא שמעצר עד תום ההליכים אינו העונש על העבירה. הוא נועד לתת מענה לסיכונים הקשורים לניהול המשפט ולשלום הציבור, בשעה שהנאשמות עדיין נהנות מחזקת החפות.

בית המשפט נדרש לבחון את הראיות לכאורה, את עילת המעצר ואת האפשרות לתת מענה לסיכון באמצעי שפגיעתו בחירות פחותה. בהתאם לנסיבות, עשויים להישקל מעצר בית בפיקוח או מעצר בפיקוח אלקטרוני.

כאשר הערכת הראיות מצביעה לכאורה על סיוע ולא על שותפות בביצוע הרצח, הדבר עשוי להשפיע גם על הערכת המסוכנות ועל תנאי המעצר המתאימים. אין בכך הבטחה לשחרור: ההחלטה תלויה במכלול הנסיבות וביכולת לתת מענה לסיכון. אם יוחלט על שחרור בתנאים, המשפט יימשך ושאלת האשמה תישאר להכרעת השופטים.

לצד הדיון המשפטי, הפרשה מעלה מסר חשוב לצעירים ולהורים. אמירות כמו "רק להפחיד אותו" או "לסגור חשבון" עלולות להוביל למעשים שתוצאותיהם בלתי הפיכות. מי שמכוון אחרים, מזמין אותם לעימות או מסייע להם עלול לשאת באחריות פלילית חמורה, גם אם לא פגע בעצמו בקורבן.

להורים יש מקום לשאול שאלות ישירות על חברויות, איומים, סכסוכים ונשיאת סכינים, ולהתייחס ברצינות לסימני אזהרה. כשמתגלה תכנון למעשה אלים, יש לפנות לעזרה מוקדם ככל האפשר. גם מי שכבר הסתבך צריך לפעול לעצירת האירוע; אין להניח שחרטה לבדה מוחקת אחריות. את חייו של בניהו אי אפשר להשיב. בירור משפטי מדויק נדרש כדי לקבוע את אחריות המעורבים, ולצידו נדרשת ערנות של הסביבה לפני שסכסוך נוסף הופך לאסון.