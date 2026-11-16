בית המשפט המחוזי בלוד דחה לאחרונה בקשה שהגיש גבר להפחית את המזונות הזמניים שנפסקו לארבעת ילדיו. השופט צבי ויצמן הדגיש ש הלכת בע"מ 919/15 - שקבעה חלוקת נטל מזונות בהתאם ליכולות הכלכליות של האב והאם ולזמני השהות - לא נועדה לפגוע בצורכי הילדים, וכשאחד ההורים נותר ללא הכנסה פנויה - האחר עשוי להידרש לשאת בעיקר הנטל.

בני הזוג התגרשו במאי האחרון, וכל ילדיהם בני יותר מ-6. אחד מהם מאובחן על הרצף האוטיסטי ואחר מתחנך בחינוך מיוחד בשל עיכוב שפתי. בהתאם להסכם הגירושין, הילדים שוהים עם אביהם כ-43% מהזמן.

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ביוני נפסקו לאב מזונות זמניים בסך 6,600 שקל בחודש. בספטמבר, בעקבות ירידה בהכנסתו בשל מצבו הרפואי, הופחת החיוב ל-5,800 שקל בחודש, בתוספת 75% מהוצאות החינוך והרפואה החריגות.

אלא שהאב לא הסתפק בהפחתה. בערעור שהגיש למחוזי הוא טען שבית המשפט למשפחה התעלם מהלכת בע"מ 919/15. הוא הדגיש שהכנסתו ירדה לכ-11 אלף שקל נטו, ולאחר תשלום משכנתה בסך 6,900 שקל נותרו בידיו כ-4,100 שקל בלבד. לדבריו, חיובו במזונות בסך 5,800 שקל מותיר אותו בהכנסה שלילית ופוגע ביכולתו לארח את ילדיו. הוא ביקש להפחית את החיוב ולחייב את פרודתו בהוצאות.

אבל השופט ויצמן דחה את הבקשה, מבלי להידרש לתגובת האם. הוא הסביר כי התערבות ערכאת הערעור בפסיקת מזונות זמניים נעשית במשורה, וכי במקרה זה ההחלטה מנומקת וסבירה.

בפסק הדין הודגש כי לאם – המשתכרת כ-5,800 שקל נטו ומשלמת 6,500 שקל עבור דירה שכורה – לא נותרת למעשה הכנסה פנויה לאחר הוצאותיה ההכרחיות. השופט ביקש "להבהיר אחת ולתמיד את לב ליבו של פסק הדין בעניין בע"מ 919/15", והסביר שהיא נועדה לחלק את האחריות הכלכלית בין ההורים ללא הבחנה מגדרית, אך לא לגרוע מצורכי הילדים.

הוא הבהיר שכשאחד ההורים לא מסוגל לכלכל את ילדיו מהכנסתו הפנויה, על ההורה שמצבו הכלכלי טוב יותר לשאת בעיקר הנטל: "הקטינים לעולם ידרשו לכיסוי צרכיהם, ותחשיבים מתמטיים כאלה ואחרים אותם דורשים באי-כוח הצדדים ביתר שאת מאז בע"מ 919/15 אינם יכולים לשמש כתחליף למילוי צרכיהם. התחשיב המתמטי, המחשבונים והטבלאות המתוחכמות שנוצרו לעשרות בעזרת סוכני בינה מלאכותית מתוחכמים, אין בהם בכדי למנוע את העיקר שלו אנו נדרשים – מילוי צרכי הקטינים".

בהתייחסו לקושי הכלכלי של האב הוסיף: "השמיכה קצרה וההורה הוא הנדרש לכיסוי הקטין גם אם בכך נפגעת רווחתו שלו". הוא סיכם שהירידה בהכנסת האב כבר הובילה להפחתה של 800 שקל בחודש, ובהמשך ההליך תיבחן מחדש יכולתם הכלכלית של ההורים. לפיכך הותיר את החיוב על כנו.