בית המשפט המחוזי בלוד ביטל לאחרונה החלטה לחייב סבתא במזונות חודשיים של 4,800 שקל עבור שלושת נכדיה, במקום בתה שאינה בקשר איתם. השופטת ורדה פלאוט קבעה כי בית המשפט למשפחה שגה כשלא בחן את יכולתו הכלכלית של האב ואת חלוקת הנטל בין הסבים משני הצדדים.

הילדים נמצאים במשמורתו הבלעדית של אביהם. לטענתו, אימם לא מקיימת עמם כל קשר ולא משתתפת בגידולם. באוקטובר אשתקד היא חויבה במזונות בסך 1,600 שקל לכל ילד, אך ניסיונות הגבייה ממנה כשלו, ולטענת האב החוב עומד על 342 אלף שקל.

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על רקע זה הוא הגיש תביעה נגד חמותו לשעבר, בדרישה לחייב אותה במזונות הילדים. הוא טען שמצבה הכלכלי מאפשר זאת, בעוד הוא מתקשה לשאת לבדו בהוצאות גידולם.

ביולי האחרון קיבל בית המשפט למשפחה בפתח תקווה את בקשתו למזונות זמניים. בהחלטה צוין כי הכנסתה החודשית של הסבתא, הכוללת שכר ותשלומים סוציאליים, מגיעה לכ-18 אלף שקל נטו. עוד הודגש כי הורי האב מסייעים לו כלכלית, ולכן ראוי שגם הסבתא מצד האם תשתתף בנטל.

היא ערערה על כך למחוזי בטענה שאין לראות בה ערבה לחובות בתה. לדבריה, צורכי נכדיה, כמו גם הכנסות חתנה לשעבר והוצאותיה האישיות, לא נבחנו כראוי. היא הלינה על כך שחויבה לבדה, מבלי שנבחנה יכולתם הכלכלית של הורי האב, וטענה שהוא מונע ממנה קשר עם נכדיה.

מנגד טען האב כי מצבה הכלכלי של חמותו לשעבר נבדק כראוי, וכי הוא נזקק לסיוע כדי להתמודד עם גידול שלושת הילדים לבדו.

השופטת פלאוט קיבלה את הערעור והבהירה שחיוב סבים במזונות נכדיהם מותנה בבחינה עצמאית של צורכי הילדים, יכולת הוריהם לספקם, והאפשרות להסתייע בסבים בהתאם ליכולתם הכלכלית. למסקנתה אין בהחלטת בית המשפט למשפחה משום "בירור מספק ועצמאי" של כלל התנאים הנדרשים לשם חיוב המבקשת במזונות נכדיה.

"היה מקום לבחון ולכמת באופן עצמאי את צורכי הקטינים, לקבוע את יכולתו הכוללת של האב לספקם ממקורותיו, ורק ככל שנותר חסר - לבחון את יכולתם של הסבים משני הצדדים לספקם לאחר סיפוק צרכיהם שלהם", כתבה. "בפועל, נראה כי בית המשפט 'העתיק' באופן אוטומטי אל המבקשת את מלוא המזונות שנפסקו נגד האם".

במקביל התעוררו סימני שאלה בנוגע למצבו הכלכלי של האב: בעוד שדיווח על הכנסה חודשית של כ-6,800 שקל נטו, מדפי חשבונו עלו הפקדות ותנועות כספיות בהיקף ממוצע של כ-47 אלף שקל בחודש. נוסף על כך, הוא שוכר בית בעלות של 9,500 שקל לחודש.

השופטת חידדה כי גם הסיוע שמעניקים הורי האב – 2,000 שקל לחודש, לפי הצהרת אביו – אינו מצדיק חיוב של החמות בסכום גבוה יותר, ללא בחינת חלוקת הנטל.

לפיכך החיוב הזמני בוטל, והתיק הוחזר לבית המשפט למשפחה לשם מתן החלטה מנומקת ומפורטת, לאחר דיון שייערך, המתייחסת למכלול הנתונים.