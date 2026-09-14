עסקת הרכישה המשמעותית ביותר לאחרונה בשוק הקמעונאות הישראלי אושרה: הממונה על התחרות אישרה היום (שני) את עסקת רכישת אייס על ידי רונן גנון וקבוצת גנון, שהופכים באופן רשמי לבעלי השליטה במולטי ריטייל גרופ - החברה הציבורית המחזיקה במותגים ACE, אוטודיפו, ביתילי ואורבן, ובפעילות אונליין משמעותית.
גנון שילם 173 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-238 מיליון שקל, וכעת הוא מחזיק ב-72.3% ממניות מולטי ריטייל, בעוד יתרת המניות מוחזקות בידי הציבור. גנון הוא יזם נדל"ן חרדי מצפת ובעלי רשת סופרים שכונתיים, ובנוסף הוא שותף ברשת הסטוק זול סטוק - ויתכן שזו תמוזג לתוך החברה הנרכשת. גנון אמר כי בכוונתו להתמקד בהגדלת היבוא הישיר, שיפור תנאי הסחר והרכש, חיזוק פעילות האונליין והדאטה, שיפור ניהול המלאי ומיצוי היתרונות הנובעים מהיקף הפעילות והפריסה הארצית של הקבוצה.
בראיון ראשון שנתן ל-ynet לפני חודש, אמר כי הוא מתכוון להפוך את אייס ל"קוסטקו הישראלית", שבה יימכרו מגוון קטגוריות, גם של מזון יבש, במחירים מוזלים. עבור גנון, מבעלי רשת זול סטוק, מדובר במהלך שמרחיב באופן משמעותי את פעילותו בעולם הקמעונאות, ומכניס את קבוצת גנון לשליטה בחברה ציבורית בעלת מותגים גדולים, ותיקים ומוכרים, בסיס לקוחות רחב ותשתיות משמעותיות בתחומי הסחר, הדיגיטל והלוגיסטיקה. הניסיון שנצבר בשנים האחרונות בפיתוח זול סטוק בתחומי הסחר, הרכש, היבוא, הלוגיסטיקה וניהול המלאי צפוי לעמוד כעת גם במרכז התוכנית להשבחת מולטי ריטייל.
אחד המהלכים האסטרטגיים המשמעותיים שייבחנו כעת הוא האפשרות לחיבור עתידי בין פעילות מולטי ריטייל לבין זול סטוק. ככל שמהלך כזה יבשיל, הוא עשוי ליצור קבוצת קמעונאות רחבת היקף, הפועלת בתחומי הסטוק, עשה-זאת-בעצמך, הבית, הרכב, הריהוט והאונליין, עם פדיון משולב של כ-1.7 מיליארד שקל וכ-155 חנויות ברחבי הארץ. כמו כן, יש כוונה להנפיק בעתיד את הקבוצה, אך יש לציין כי טרם התקבלה החלטה בנושא.
למהלך שותף גם דוד סבן, נציג הבעלים והאחראי בקבוצת גנון על השבחת הפעילות הקמעונאית, שליווה את קידומה. עם השלמתה, צפוי סבן להשתלב בפעילות מולטי ריטייל ולקחת חלק במהלך הצמיחה וההשבחה של הקבוצה.