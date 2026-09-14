גנון שילם 173 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-238 מיליון שקל, וכעת הוא מחזיק ב-72.3% ממניות מולטי ריטייל, בעוד יתרת המניות מוחזקות בידי הציבור. גנון הוא יזם נדל"ן חרדי מצפת ובעלי רשת סופרים שכונתיים, ובנוסף הוא שותף ברשת הסטוק זול סטוק - ויתכן שזו תמוזג לתוך החברה הנרכשת. גנון אמר כי בכוונתו להתמקד בהגדלת היבוא הישיר, שיפור תנאי הסחר והרכש, חיזוק פעילות האונליין והדאטה, שיפור ניהול המלאי ומיצוי היתרונות הנובעים מהיקף הפעילות והפריסה הארצית של הקבוצה.

גנון שילם 173 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-238 מיליון שקל, וכעת הוא מחזיק ב-72.3% ממניות מולטי ריטייל, בעוד יתרת המניות מוחזקות בידי הציבור. גנון הוא יזם נדל"ן חרדי מצפת ובעלי רשת סופרים שכונתיים, ובנוסף הוא שותף ברשת הסטוק זול סטוק - ויתכן שזו תמוזג לתוך החברה הנרכשת. גנון אמר כי בכוונתו להתמקד בהגדלת היבוא הישיר, שיפור תנאי הסחר והרכש, חיזוק פעילות האונליין והדאטה, שיפור ניהול המלאי ומיצוי היתרונות הנובעים מהיקף הפעילות והפריסה הארצית של הקבוצה.

גנון שילם 173 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-238 מיליון שקל, וכעת הוא מחזיק ב-72.3% ממניות מולטי ריטייל, בעוד יתרת המניות מוחזקות בידי הציבור. גנון הוא יזם נדל"ן חרדי מצפת ובעלי רשת סופרים שכונתיים, ובנוסף הוא שותף ברשת הסטוק זול סטוק - ויתכן שזו תמוזג לתוך החברה הנרכשת. גנון אמר כי בכוונתו להתמקד בהגדלת היבוא הישיר, שיפור תנאי הסחר והרכש, חיזוק פעילות האונליין והדאטה, שיפור ניהול המלאי ומיצוי היתרונות הנובעים מהיקף הפעילות והפריסה הארצית של הקבוצה.

, אמר כי הוא מתכוון להפוך את אייס ל"קוסטקו הישראלית", שבה יימכרו מגוון קטגוריות, גם של מזון יבש, במחירים מוזלים. עבור גנון, מבעלי רשת זול סטוק, מדובר במהלך שמרחיב באופן משמעותי את פעילותו בעולם הקמעונאות, ומכניס את קבוצת גנון לשליטה בחברה ציבורית בעלת מותגים גדולים, ותיקים ומוכרים, בסיס לקוחות רחב ותשתיות משמעותיות בתחומי הסחר, הדיגיטל והלוגיסטיקה. הניסיון שנצבר בשנים האחרונות בפיתוח זול סטוק בתחומי הסחר, הרכש, היבוא, הלוגיסטיקה וניהול המלאי צפוי לעמוד כעת גם במרכז התוכנית להשבחת מולטי ריטייל.

, אמר כי הוא מתכוון להפוך את אייס ל"קוסטקו הישראלית", שבה יימכרו מגוון קטגוריות, גם של מזון יבש, במחירים מוזלים. עבור גנון, מבעלי רשת זול סטוק, מדובר במהלך שמרחיב באופן משמעותי את פעילותו בעולם הקמעונאות, ומכניס את קבוצת גנון לשליטה בחברה ציבורית בעלת מותגים גדולים, ותיקים ומוכרים, בסיס לקוחות רחב ותשתיות משמעותיות בתחומי הסחר, הדיגיטל והלוגיסטיקה. הניסיון שנצבר בשנים האחרונות בפיתוח זול סטוק בתחומי הסחר, הרכש, היבוא, הלוגיסטיקה וניהול המלאי צפוי לעמוד כעת גם במרכז התוכנית להשבחת מולטי ריטייל.