בית משפט השלום בחיפה פסק לאחרונה פיצויים והוצאות בסך כרבע מיליון שקל לאישה שנפצעה במהלך אימון כושר בסטודיו בתל אביב. השופט הדר מסורי קבע כי מכשיר שהוצב בסמוך יצר סיכון בלתי סביר, וכי היה על האחראים למנוע אותו.

התאונה התרחשה באוגוסט 2019. התובעת, אז קצינה בצה"ל בת 30, השתתפה בתרגיל "בוקס ג'אמפ", שכלל קפיצה מהרצפה אל קופסה בהתאם להנחיות המאמן, איבדה את שיווי משקלה, נפלה לאחור ונחבלה בגבה. היא פונתה באמבולנס לבית החולים איכילוב, שם אובחן אצלה שבר חריף באחת החוליות, ובלטי דיסק נוספים בעמוד השדרה.

אילוסטרציה ( תמונה: Shutterstock/PeopleImages )

באפריל 2022 היא הגישה תביעה באמצעות עו"ד דניאל שבח, וטענה להתרשלות באי-דאגה לסביבת אימון בטוחה, הותרת מכשירים וחפצים באזור הפעילות, והיעדר פיקוח ראוי על מהלך האימון. היא הדגישה כי ביצעה את התרגיל בהתאם להנחיות המאמן, וטענה שאין לייחס לה אחריות לנפילתה.

מנגד טענו הנתבעים ובהם הסטודיו, שיוצג על ידי עו"ד שגית זוהר, כי פעלו במקצועיות ובהתאם לכללי הבטיחות, וכי המתאמנת נטלה על עצמה את הסיכונים הטבעיים הכרוכים בפעילות ספורטיבית. לשיטתם, התאונה נגרמה מחוסר זהירותה ומסטייתה מהוראות המאמן, ולכן יש לייחס לה אשם תורם מלא.

המבטחת של הסטודיו, "שומרה", טענה באמצעות עו"ד עוז ברקוביץ שמדובר באחריות מקצועית שאינה מכוסה בפוליסה שלה. "הפניקס", שביטחה את המאמן ויוצגה על ידי עו"ד אמר שמעון, טענה להיעדר כיסוי ביטוחי בשל פקיעת הפוליסה, ובהמשך בשל ביטולה עקב אי-תשלום.

השופט מסורי קיבל את גרסת המתאמנת שלפיה נפלה על מכשיר אימון שהוצב מאחוריה, בין היתר בהסתמך על עדות חברתה והתיעוד הרפואי שהוגש לתיק. הוא הבהיר כי ניתן וצריך היה לצפות כי מתאמן יאבד שיווי משקל לאחור במהלך קפיצה, ולכן הותרת מכשיר בסמוך אליו מהווה התרשלות.

לצד זאת נקבע כי המתאמנת עצמה הייתה צריכה לנקוט זהירות, בין היתר בבחירת תרגיל פחות מאומץ (כגון לא לקפוץ בשתי רגליה בו זמנית) או בהרחקת הקופסה ממכשירים סמוכים. לפיכך יוחס לה אשם תורם של 20%.

מומחה בית המשפט קבע לתובעת נכות צמיתה בשיעור 10%. השופט העמיד את נכותה התפקודית על שיעור זהה, בין היתר לנוכח קשייה בישיבה ממושכת ובנסיעות. הוא פסק לה פיצויים בגין הפסדי השתכרות עתידיים, כאב וסבל, הפסדי פנסיה, עזרת הזולת והוצאות רפואיות.

לאחר ניכוי האשם התורם הועמד הפיצוי הכולל שנפסק לה על כ-213 אלף שקל, ואליו התווספו שכר טרחת עו"ד בסך כ-50 אלף שקל והוצאות משפט. טענות חברות הביטוח להיעדר כיסוי נדחו, והן חויבו לשאת בחלקים המכוסים בהתאם לפוליסות.