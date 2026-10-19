המשבר הבא בענף הנדל"ן? משרד הבינוי והשיכון קיים כנס בנושא הבאת חברות בנייה זרות לעבודה בישראל, והקבלנים וההסתדרות יצאו במחאה. נציין כי לא מדובר במהלך חדש של המדינה אלא בהמשך פעילות בנושא זה ובעבר הגיעו לישראל כבר חברות בנייה זרות. המדינה פרסמה קול קורא לחברות מכל העולם ומדובר בתהליך ארוך שנמצא בשלבים מתקדמים. עם זאת, גם למהלך הקודם וגם למהלך הנוכחי הקבלנים מתנגדים.

הכנס שעורר את המהומה היה כנס מקצועי שהתקיים ביום חמישי האחרון בהשתתפות שגרירים, נציגי שגרירויות ונספחים כלכליים המוצבים בישראל. הכנס הינו חלק מהליך העבודה על קול קורא חדש בנושא שבכוונת המשרד לפרסם בקרוב, במטרה לקדם את השתתפותן של חברות בנייה מובילות מהעולם בפעילות הבנייה בישראל.

פועלי בניין באתר בנייה ( צילום: Shutterstock )

ממשרד השיכון נמסר כי "במהלך הכנס הוצגו ההזדמנויות בשוק הבנייה הישראלי נושאים מרכזיים בקול הקורא החדש. המשתתפים התבקשו לסייע בהפצת הקול הקורא במדינותיהם ובחשיפתו לחברות ביצוע בעלות ניסיון ויכולות מקצועיות מתקדמות. הכנס ופרסום קול הקורא בקרוב הינם חלק מהחלטת הממשלה להאצת ענף הנדל"ן, שבמסגרתה הוקצה תקציב נוסף להרחבת הפעילות מול חברות בינלאומיות. מטרתו לחזק את כושר הביצוע בענף, להגביר את התחרות ולסייע בהאצת הבנייה בישראל, במיוחד לנוכח האתגרים בזירה הבינלאומית. הכנס, שנערך בליווי חברת KPMG, מצטרף לסדרת מפגשים מקצועיים ושולחנות עגולים שמקדם המשרד עם חברות וגורמים כלכליים ברחבי העולם".

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן שהשתתף באירוע התייחס לנושא ואמר: ״הרחבת פעילותן של חברות בנייה בינלאומיות בישראל הינה חלק מהאסטרטגיה שלנו לחיזוק ענף הבנייה ולהגדלת יכולות הביצוע. גם בתקופה של אתגרים בזירה הבינלאומית, אנחנו פועלים לפתוח דלתות וליצור שיתופי פעולה שיביאו לישראל חברות מובילות, ידע מקצועי ויכולות ביצוע מתקדמות. המטרה ברורה: להגדיל את היקפי הבנייה, להגביר את התחרות, לייצר תמהיל מגוון של חברות בנייה וכ״א מקומי ובינלאומי במטרה להביא לקיצור לוחות הזמנים לביצוע פרויקטים ולקדם את הענף כולו".

גם מיכל ארן, מנהלת אגף בכיר אסטרטגיה ומדיניות במשרד הבינוי והשיכון התייחסה לכנס ואמרה: ״הכנס היה הזדמנות חשובה להציג בפני נציגי מדינות זרות את הפוטנציאל של שוק הבנייה הישראלי ולחזק את הקשרים עם חברות מובילות בעולם. השגרירים והנספחים הכלכליים יכולים לסייע לנו להגיע לחברות איכותיות ולפתוח בפניהן את הדלת לפעילות בישראל. אנחנו רואים בשיתוף הפעולה הזה כלי חשוב להרחבת מספר החברות הפועלות בענף ולחיזוק יכולות הבנייה בישראל".

"חשיבה קצרת רואי שמסכנת את עתיד הענף כולו"

כאמור, הכנס שהתקיים ביום חמישי גרר תגובה זועמת מצד הקבלנים וההסתדרות מה שהוביל את נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ לצאת במתקפה חריפה על משרד הבינוי והשיכון: "הכנסת חברות בנייה זרות לישראל עלולה לרסק את ענף הבנייה ולשלוח מאות אלפי עובדים ישראלים הביתה", כך אמר היום. לדבריו, "בזמן שהענף נמצא באחד המשברים הקשים בתולדותיו, המדינה בוחרת לקדם מהלך שעלול להמיט עליו קטסטרופה. במקום לחזק את הקבלנים הישראלים, משרד הבינוי והשיכון מבקש לעקוף אותם. זו חשיבה קצרת רואי שמסכנת את עתיד הענף כולו".

צילום: דנה קופל

עוד לדברי בריק, הבעיה בענף אינה היעדר יכולת ביצוע ישראלית, אלא היעדר התנאים שמאפשרים לקבלנים הישראלים לממש אותה. "הכנסת חברות ביצוע בינלאומיות אינה פותרת את הבעיה מהיסוד, אלא עלולה להעביר פעילות עסקית, הכנסות ונתחי שוק מידיהם של קבלנים ישראלים לידיהן של חברות זרות. התוצאה עלולה להיות קריסה של עסקים מקומיים, אובדן מקומות עבודה, פגיעה בשרשרת הספקים והקבלנים ובניית תלות בגורמים חיצוניים דווקא בענף אסטרטגי למשק ולמדינה".

"מי שחושב שאפשר לייבא חברות ביצוע מחו"ל בלי לשלם על כך מחיר כבד, פשוט לא מבין את המשמעות של המהלך. מאחורי כל קבלן ישראלי יש עובדים, מנהלי עבודה, מהנדסים, ספקים, קבלני משנה ועסקים שלמים. אנחנו מדברים על פרנסה של מאות אלפי ישראלים ועל יכולת הביצוע של המשק לשנים קדימה. אסור לקבל החלטות כאלה בלי לבחון את המחיר הכלכלי והתעסוקתי שלהן. בטווח הקצר הן עלולות להחריף את המשבר, ובטווח הארוך הן עלולות לפגוע בתשתית המקצועית והעסקית שעליה נשען הענף כולו. אנחנו דורשים ממשרד הבינוי והשיכון לעצור ולחשב מסלול מחדש".

"דורשת לעצור את המהלך ולהביאו לבחינה מחודשת"

במקביל, מזל גולן יו"ר הסתדרות עובדי הבניין, התעשיות הנלוות הטקסטיל והעץ שיגרה מכתב לשר הבינוי והשיכון חיים כץ וכתבה: "חשוב לומר את הדברים באופן שאינו משתמע לשתי פנים: אין מדובר בדיון טכני במספר חברות ביצוע זרות או במכסת עובדים נוספת. מדובר בהחלטה אסטרטגית המשנה בפועל ומן היסוד את מבנה ענף הבנייה בישראל, ועלולה לפגוע בפרנסתם של אלפי עובדים ובעלי מקצוע, להחליש קבלנים קטנים ובינוניים וקבלני שיפוצים, לערער את מודל התאגידים המפוקח, להגדיל את תופעת הנטישה וההעסקה הבלתי חוקית בישראל ולפגוע בתעסוקה וזכויות העובדים בענף. זהו מאבק על עתידו של ענף הבנייה הישראלי ועל פרנסתם של האנשים שחיים ממנו".

עוד כתבה גולן: "ההחלטות על מודל חברות הביצוע התקבלו על בסיס המציאות והנתונים טרם המלחמה. מאז השתנתה המציאות מן הקצה אל הקצה: בעקבות מלחמת חרבות ברזל נכנסו לישראל עשרות אלפי עובדים זרים נוספים, מערך התאגידים בענף התרחב, ושוק הדיור ומצבם הכלכלי של הקבלנים השתנו באופן מהותי. בנסיבות אלו לא ניתן לקבל בשנת 2026 החלטה בעלת השלכות כה מרחיקות לכת על בסיס תמונת מצב שאינה משקפת עוד את המציאות הקיימת".