בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב ביטל לאחרונה צוואה של אישה שהורישה את כל רכושה לגבר צעיר ממנה ב-15 שנים, תוך נישול בעלה ושלילת זכותו להמשיך להתגורר בדירתם. השופטת אסתר ז'יטניצקי רקובר קבעה כי הזוכה ניצל את תלותה הרגשית של המנוחה וגרם לה להאמין שהוא מאוהב בה, במטרה להשתלט על רכושה. לפיכך, הבעל הוכר כיורש היחיד.

המנוחה ובעלה חיו יחד 42 שנים ולא הביאו ילדים. ב-2012 לערך הכירו הם אדם שאימו עבדה כספרית בבית האבות שבו התגוררה אם המנוחה. הוא החל לסייע לבני הזוג בענייניהם, בין היתר בשיפוץ דירתם.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

בספטמבר 2015 חתמה האישה על צוואה שבה הורישה לו את כל רכושה וקבעה כי בעלה לא יקבל דבר, ואף לא יוכל להמשיך להתגורר בדירה לאחר מותה. היא נפטרה ביולי 2021, והזוכה ביקש לקיים את הצוואה.

הבעל התנגד וטען שהזוכה ובני משפחתו ניצלו את התמימות של אשתו ושלו ואת מצבם הבריאותי כדי להשתלט על נכסיהם. לדבריו, הזוכה גרם לאשתו להאמין שהוא חושק בה, שכנע אותם למכור שתי דירות, נטל כספים מחשבונותיהם, וגרם למנוחה לרכוש רכב לקסוס בכ-300 אלף שקל לשימושו.

מנגד טען הזוכה כי המנוחה ראתה בו כבן שלא היה לה, וכי הוא ומשפחתו סייעו לבני הזוג במסירות. הוא הכחיש קשר אינטימי, נטילת כספים לצרכיו והשפעה בלתי הוגנת על המנוחה.

צילום: אהוד שגב

ראיה מרכזית בתיק הייתה תרשומת פסיכיאטרית שנערכה 18 ימים לאחר חתימת הצוואה. המנוחה הגיעה לפסיכיאטר עקב דיכאון וסיפרה על קשר עם "מאהב", שיפוצניק נשוי, שאליו הייתה קשורה מאוד. מהתרשומת עלה כי מצב רוחה השתנה בהתאם ליחסו כלפיה. היא אף ציינה שהורישה לו את רכושה.

ואכן, השופטת ז'יטניצקי רקובר העדיפה את גרסת הבעל, שהייתה בעיניה אמינה ומשכנעת, על פני עדות הזוכה שתוארה כ"פתלתלה, מתחמקת ובלתי אמינה". היא הסתמכה גם על עדות מכר של הזוכה, שתיאר ניצול כספי של בני הזוג, ועל סתירות בעדות עורכת הדין שערכה את הצוואה.

נקבע כי הזוכה "שיחק במוחה" של המנוחה ויצר מצג כוזב של קשר רגשי ואינטימי כדי לשכנעה להוריש לו את רכושה. השופטת מצאה כי מדובר בהשפעה בלתי הוגנת ומעשי תחבולה ותרמית קשים.

לפיכך נדחתה הבקשה לקיום הצוואה, וניתן צו ירושה שלפיו הבעל יקבל את כל עיזבון אשתו. ה"מאהב" חויב לשלם לבעל הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד של 250 אלף שקל. בנוסף לחיוב הכספי, הורתה השופטת להעביר את פסק הדין למשטרת ישראל.