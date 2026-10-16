מרוץ הסמכויות: בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב מחק לאחרונה על הסף תביעת מזונות שהגישה אם בשם שתי בנותיה, לאחר שאביהן הקדים והגיש לבית הדין הרבני תביעת גירושין שאליה כרך את הסוגייה. השופטת קרן גיל קבעה כי הסמכות לדון במזונות מסורה לבית הדין הרבני.

בני הזוג נישאו ב-2013 ובקיץ האחרון החלו להתגורר בנפרד. כבר בדצמבר 2025 הגישה האם בקשה ליישוב סכסוך לבית הדין הרבני, ובהמשך הסתיימה תקופת עיכוב ההליכים.

ארכיון ( צילום: משה גלנץ )

כשבועיים לאחר הפרידה הפיזית הגיש האב לבית הדין הרבני תביעת גירושין, שאליה כרך גם את מזונות הבנות. כשבוע לאחר שהתביעה הומצאה לאם, היא הגישה לבית המשפט למשפחה תביעה בשם הקטינות לפסיקת מזונותיהן.

האב, שמיוצג על ידי עו"ד עדי חן, ביקש לסלק את התביעה על הסף מחוסר סמכות, בטענה שתביעתו הוגשה קודם לכן ובית הדין הרבני כבר קנה סמכות לדון בנושא.

צילום: אבי חן

האם טענה באמצעות עו"ד יצחק הראל שמדובר בתביעה עצמאית של הבנות, שכריכת המזונות נעדרת כנות ומהות ושבית הדין טרם קיים דיון במזונות, ועל כן הנושא עדיין לא בסמכותו. היא הוסיפה שגם אם קיים ספק בעניין הסמכות, בית המשפט למשפחה רשאי לפסוק מזונות זמניים לטובת הבנות.

אבל השופטת גיל דחתה את טענותיה. היא הבהירה כי הזכות של קטינים להגיש "תביעה עצמאית" נועדה לאפשר פתיחה מחדש של הסכמות שהושגו בעניין מזונותיהם בהליך קודם, ולא כדי לעקוף סמכות של ערכאת שיפוט.

בפסק הדין הובהר כי במקרה זה לא היה הליך קודם שבו גובשו הסכמות, ולכן לא ניתן לנהל במקביל הליכים בעניין המזונות בשתי ערכאות.

גם הטענה לחוסר כנות בכריכה נדחתה. השופטת ציינה כי העובדה שהאב העריך את צורכי הבנות בסכום נמוך משמעותית מהערכת האם לא מלמדת כשלעצמה על חוסר כנות, ומצאה כי מכלול הנסיבות מעיד שהוא מבקש לערוך בירור כן וענייני בסוגיית המזונות.

היא הוסיפה שסמכות בית הדין נקנתה כבר עם הגשת תביעת הגירושין הכרוכה ואינה מותנית בקיום דיון בפועל. בהתאם לכך התקבלה בקשת האב, התביעה נמחקה על הסף והדיון שנקבע בה בוטל. האם חויבה לשלם לאב הוצאות משפט בסך 1,200 שקל.