מחירי הדירות חזרו לרדת במדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) ‏לחודשים יולי-אוגוסט השנה - והציגו הפחתה בשיעור של 0.6% לעומת החודשיים הקודמים (יולי-יולי). ‏המדד הציג לראשונה גם ירידה שנתית בשיעור של 1.8% וגם מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.4%.‏
כדי לשפוך אור על מצב שוק הדיור בעת הנוכחית, שמתאפיינת בקיפאון עמוק בעסקאות הנדל"ן, כפי שבא ‏לידי ביטוי בנתונים שפורסמו לאחרונה על ידי הלמ"ס ואגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, בעזרת רשתות ‏תיווך ארציות בדקנו אילו עסקאות למכירת דירות מיד שנייה בוצעו בשבוע האחרון.‏

באר שבע

דירת 3 חדרים ברחוב בני אור בשכונה ב', בשטח 76 מ"ר בקומה 2 ‏מתוך 3, נמכרה ב-600 אלף שקל.‏
דירת 4 חדרים ברחוב שלמה המלך בשכונה ד', בשטח 83 מ"ר בקומה 3 ‏מתוך 3, נמכרה ב-1.19 מיליון שקל.‏
גלריה
שכונה ד' בבאר שבעשכונה ד' בבאר שבע
שכונה ד' בבאר שבע
(צילום: הרצל יוסף)

קריית גת

דירת 4 חדרים בשדרות לכיש, בשטח 90 מ"ר בקומה 4 מתוך 8, נמכרה ‏ב-1.7 מיליון שקל.‏
דירת 4 חדרים בשדרות אבני החושן, בשטח 90 מ"ר בקומה 17 מתוך ‏‏23, נמכרה ב-1.8 מיליון שקל.‏
קריית גתקריית גת
קריית גת
(צילום: אלה מאירוביץ)

אשדוד

דירת 4 חדרים ברחוב תל חי ברובע ט"ו, בשטח 128 מ"ר בקומה 4 ‏מתוך 8 עם מרפסת בשטח 8 מ"ר, מעלית וממ"ד, נמכרה ב-2.14 מיליון ‏שקל.‏
אשדודאשדוד
אשדוד
(צילום: גדי קבלו)

רחובות

דירת 3 חדרים ברחוב אחד העם, בשטח 80 מ"ר בקומה 1 מתוך 8 עם ‏מרפסת בשטח 62 מ"ר, מעלית, מחסן וחניה, נמכרה ב-2.87 מיליון שקל.‏
דירת 4 חדרים ברחוב יעקב תמרי, בשטח 106 מ"ר בקומה 9 מתוך 23 ‏עם מרפסת בשטח 15 מ"ר, מעלית, חניה ומחסן, נמכרה ב-2.5 מיליון ‏שקל.‏
דירת 5 חדרים ברחוב אפרים קציר, בשטח 125 מ"ר בקומה 8 מתוך 16 ‏עם מרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית, חניה ומחסן, נמכרה ב-3.6 מיליון ‏שקל.‏
רחובות, רחובות ההולנדיתרחובות, רחובות ההולנדית
רחובות
(צילום: אבי מועלם)

רמלה

דירת 2 חדרים ברחוב אלעזר, בשטח 50 מ"ר בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ‏ב-1.25 מיליון שקל.‏

שוהם

דירת 5 חדרים ברחוב האתרוג, בשטח 130 מ"ר בקומה 2 מתוך 5 עם ‏מרפסת בשטח 15 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-3.7 מיליון שקל.‏
שוהםשוהם
שוהם
(צילום: אבי מועלם)

חולון

דירת 4 חדרים ברחוב יגאל ידין, בשטח 100 מ"ר בקומה 2 מתוך 15 עם ‏מרפסת בשטח 10 מ"ר, מעלית וחניה, נמכרה ב-2.45 מיליון שקל.‏
בית פרטי עם 8 חדרים ברחוב יעבץ, בשטח 178 מ"ר עם גינה בשטח ‏‏100 מ"ר, חניה ומחסן, נמכרה ב-5.355 מיליון שקל.‏
חולוןחולון
חולון
(צילום: אבי מועלם)

נתניה

דירת 5 חדרים בשדרות ניצה, בשטח 139 מ"ר בקומה 8 מתוך 11, ‏נמכרה ב-3.4 מילון שקל.‏

חיפה

דירת 4 חדרים ברחוב התשבי, בשטח 98 מ"ר בקומה 2 מתוך 3, נמכרה ‏ב-1.645 מיליון שקל.‏
דירת 4.5 חדרים ברחוב בית לחם, בשטח 95 מ"ר בקומת קרקע מתוך ‏‏4, נמכרה ב-1.8 מיליון שקל.‏
מבט על חיפה משכונת הדר עליוןמבט על חיפה משכונת הדר עליון
חיפה
(צילום: אלעד גרשגורן)

נהריה

דירת 2.5 חדרים ברחוב זמנהוף, בשטח 55 מ"ר בקומה 3 מתוך 3, ‏נמכרה ב-625 אלף שקל.‏
נהריהנהריה
נהריה
(צילום: אבישג שאר-ישוב)

עכו

דירת 3 חדרים ברחוב ירושלים, בשטח 70 מ"ר בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ‏ב-810 אלף שקל.‏

כרמיאל

דירת 3 חדרים ברחוב יחיעם בשכונה הדרומית, בשטח 74 מ"ר בקומה 3 ‏מתוך 3, נמכרה ב-830 אלף שקל.‏
השתתפו בסקירה: רשתות רי/מקס, אנגלו סכסון ודיור פלוס