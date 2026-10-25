מחירי הדירות חזרו לרדת במדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) ‏לחודשים יולי-אוגוסט השנה - והציגו הפחתה בשיעור של 0.6% לעומת החודשיים הקודמים (יולי-יולי). ‏המדד הציג לראשונה גם ירידה שנתית בשיעור של 1.8% וגם מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.4%.‏