מחירי הדירות חזרו לרדת במדד מחירי הדיור האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) לחודשים יולי-אוגוסט השנה - והציגו הפחתה בשיעור של 0.6% לעומת החודשיים הקודמים (יולי-יולי). המדד הציג לראשונה גם ירידה שנתית בשיעור של 1.8% וגם מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.4%.
כדי לשפוך אור על מצב שוק הדיור בעת הנוכחית, שמתאפיינת בקיפאון עמוק בעסקאות הנדל"ן, כפי שבא לידי ביטוי בנתונים שפורסמו לאחרונה על ידי הלמ"ס ואגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, בעזרת רשתות תיווך ארציות בדקנו אילו עסקאות למכירת דירות מיד שנייה בוצעו בשבוע האחרון.
באר שבע
דירת 3 חדרים ברחוב בני אור בשכונה ב', בשטח 76 מ"ר בקומה 2 מתוך 3, נמכרה ב-600 אלף שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב שלמה המלך בשכונה ד', בשטח 83 מ"ר בקומה 3 מתוך 3, נמכרה ב-1.19 מיליון שקל.
קריית גת
דירת 4 חדרים בשדרות לכיש, בשטח 90 מ"ר בקומה 4 מתוך 8, נמכרה ב-1.7 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים בשדרות אבני החושן, בשטח 90 מ"ר בקומה 17 מתוך 23, נמכרה ב-1.8 מיליון שקל.
אשדוד
דירת 4 חדרים ברחוב תל חי ברובע ט"ו, בשטח 128 מ"ר בקומה 4 מתוך 8 עם מרפסת בשטח 8 מ"ר, מעלית וממ"ד, נמכרה ב-2.14 מיליון שקל.
רחובות
דירת 3 חדרים ברחוב אחד העם, בשטח 80 מ"ר בקומה 1 מתוך 8 עם מרפסת בשטח 62 מ"ר, מעלית, מחסן וחניה, נמכרה ב-2.87 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב יעקב תמרי, בשטח 106 מ"ר בקומה 9 מתוך 23 עם מרפסת בשטח 15 מ"ר, מעלית, חניה ומחסן, נמכרה ב-2.5 מיליון שקל.
דירת 5 חדרים ברחוב אפרים קציר, בשטח 125 מ"ר בקומה 8 מתוך 16 עם מרפסת בשטח 12 מ"ר, מעלית, חניה ומחסן, נמכרה ב-3.6 מיליון שקל.
רמלה
דירת 2 חדרים ברחוב אלעזר, בשטח 50 מ"ר בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב-1.25 מיליון שקל.
שוהם
דירת 5 חדרים ברחוב האתרוג, בשטח 130 מ"ר בקומה 2 מתוך 5 עם מרפסת בשטח 15 מ"ר, מעלית, חניה וממ"ד, נמכרה ב-3.7 מיליון שקל.
חולון
דירת 4 חדרים ברחוב יגאל ידין, בשטח 100 מ"ר בקומה 2 מתוך 15 עם מרפסת בשטח 10 מ"ר, מעלית וחניה, נמכרה ב-2.45 מיליון שקל.
בית פרטי עם 8 חדרים ברחוב יעבץ, בשטח 178 מ"ר עם גינה בשטח 100 מ"ר, חניה ומחסן, נמכרה ב-5.355 מיליון שקל.
נתניה
דירת 5 חדרים בשדרות ניצה, בשטח 139 מ"ר בקומה 8 מתוך 11, נמכרה ב-3.4 מילון שקל.
חיפה
דירת 4 חדרים ברחוב התשבי, בשטח 98 מ"ר בקומה 2 מתוך 3, נמכרה ב-1.645 מיליון שקל.
דירת 4.5 חדרים ברחוב בית לחם, בשטח 95 מ"ר בקומת קרקע מתוך 4, נמכרה ב-1.8 מיליון שקל.
נהריה
דירת 2.5 חדרים ברחוב זמנהוף, בשטח 55 מ"ר בקומה 3 מתוך 3, נמכרה ב-625 אלף שקל.
עכו
דירת 3 חדרים ברחוב ירושלים, בשטח 70 מ"ר בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב-810 אלף שקל.
כרמיאל
דירת 3 חדרים ברחוב יחיעם בשכונה הדרומית, בשטח 74 מ"ר בקומה 3 מתוך 3, נמכרה ב-830 אלף שקל.
השתתפו בסקירה: רשתות רי/מקס, אנגלו סכסון ודיור פלוס