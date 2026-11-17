ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך שבו אדם בוחר, כשהוא עדיין צלול, מי יחליט בשבילו אם בעתיד לא יוכל לעשות זאת בעצמו. כמו כל החלטה, גם את ההחלטה הזאת אפשר לשנות.

הדרך הפשוטה לעשות זאת היא שמי שנתן את ייפוי הכוח (הממנה), מבטל אותו בהודעה בכתב למיופה. הביטול נכנס לתוקף ברגע שההודעה נמסרה. בנוסף צריך להודיע בכתב לאפוטרופוס הכללי. גם אם ההודעה לאפוטרופוס הכללי לא נשלחה, הביטול תקף, בתנאי שמיופה הכוח קיבל את ההודעה.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

החוק לא דורש עורך דין או נוטריון לצורך הביטול. עם זאת, כדאי לתעד את מסירת ההודעה, כדי שלא תהיה מחלוקת על כך בהמשך. אגב, התחרטתם על הביטול? אפשר לפנות לבית המשפט ולבקש לחדש את ייפוי הכוח.

מלכודת: "סעיף יוליסס"

יש מי שכותבים בייפוי הכוח שהוא יישאר בתוקף גם אם בעתיד, כשלא יהיו צלולים, יבקשו לבטל אותו. הסעיף הזה נועד להגן על אדם מפני החלטות שיקבל במצב של בלבול. אם ייפוי הכוח כולל סעיף כזה, הממנה כבר לא יכול לבטל אותו לבדו אחרי שאיבד את צלילותו. במקרה כזה רק בית המשפט מוסמך לבטל אותו.

הדרך הקשה: בית המשפט

כשהממנה עצמו לא יכול או לא רוצה לבטל, אפשר לבקש זאת מבית המשפט לענייני משפחה. את הבקשה רשאים להגיש קרוב משפחה, ידיד קרוב, הממנה עצמו או היועץ המשפטי לממשלה. בית המשפט יבטל ייפוי כוח באחד משלושה מצבים:

- מיופה הכוח לא מתפקד: הוא פוגע בממנה פגיעה של ממש, או פועל בניגוד לרצונו. - החתימה הייתה פגומה: ייפוי הכוח נחתם תחת מרמה, ניצול או לחץ, או כשהממנה כבר לא היה כשיר. - ייפוי הכוח לא מספיק: כדי לשמור על ענייני הממנה צריך למנות לו אפוטרופוס.

שני דברים חשוב לדעת. ראשית, ביטול הוא מוצא אחרון. אם אפשר להסתפק בהגבלת סמכויות מיופה הכוח או במינוי אפוטרופוס לצדו, בית המשפט יעדיף את הדרך הזאת. שנית, לפני כל החלטה בית המשפט חייב לשמוע את הממנה, ככל שהדבר אפשרי.

מה עובד בבית המשפט?

בצפת בוטל ייפוי כוח של קשיש עם דמנציה. אשתו, שמונתה למיופת כוח, נעלה חדרים בבית, סיכלה העסקת מטפל ומנעה מחלק מילדיו לבקר אותו (א"פ (משפחה צפת) 12248-07-22, 10.11.2022). בתל אביב בוטל ייפוי כוח מתמשך אחרי שבית המשפט השתכנע, על סמך חוות דעת גריאטרית מפורטת, שהאם לא הייתה צלולה כשחתמה.

לעומת זאת, טענה כללית ש"אבא כבר לא היה בסדר" לא תספיק. החוק מניח שכל אדם כשיר, והחתימה בפני עורך דין שעבר הכשרה מחזקת את ההנחה הזאת. מי שמבקש לבטל צריך להביא ראיות: - מסמכים רפואיים מתקופת החתימה. - עדות של עורך הדין שערך את ייפוי הכוח. - מידע לעובדת הסוציאלית שמגישה תסקיר לבית המשפט.

כל עוד אתם צלולים, ביטול ייפוי כוח מתמשך הוא עניין של מכתב. אחרי שאיבדתם את הצלילות, הוא עלול להפוך להליך משפטי ארוך. לכן חשוב לחשוב היטב מראש את מי ממנים, ולבדוק מדי פעם אם הבחירה עדיין נכונה עבורכם.