חילופי תפקידים באיגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות: המהנדס ישראל דוד נבחר ליו"ר החדש של האיגוד. דוד יחליף בתפקיד את המהנדס יגאל גוברין, שכיהן כיו"ר האיגוד במשך 8 שנים בהתנדבות. גוברין יסיים את כהונתו כיו"ר וימשיך לכהן בוועד האיגוד לקדנציה נוספת. דוד, שכיהן במהלך 25 השנים האחרונות כמ"מ יו"ר איגוד המהנדסים וכראש תא קונסטרוקציה, נבחר אתמול על ידי חברי האיגוד בבחירות שכללו גם בחירות לוועד האיגוד ולראשי התאים המקצועיים.

ישראל דוד הוא מהנדס אזרחי בכיר ומוכר בעל ניסיון של יותר מארבעה עשורים בתחום תכנון המבנים. הוא בעל תואר ראשון ושני בהנדסה אזרחית מהטכניון, אותם סיים בהצטיינות יתרה וכמצטיין נשיא. בשנת 1990 הקים יחד עם רעייתו, המהנדסת יעל דוד, את חברת "דוד מהנדסים", אותה הוא מנהל מאז.

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לצד פעילותו המקצועית, דוד פעיל במשך שנים בזירה הציבורית והמקצועית. הוא חבר במועצת ההנדסה והאדריכלות, שימש חבר דירקטוריון ויו"ר בפועל של מכון התקנים הישראלי, ומכהן כנציג ישראל במועצה הבינלאומית לבניינים גבוהים וסביבה עירונית(CTBUH). בשנת 2019 זכה בפרס מפעל חיים מטעם המועצה, כהוקרה על תרומתו לתחום הבנייה לגובה.

ישראל דוד אמר היום כי, "לאיגוד המהנדסים תפקיד מפתח בהובלת הנושאים הנמצאים בליבת העשייה בענף. אני נכנס לתפקיד כשבאמתחתי תוכניות מפורטות, הנשענות על הידע שצברתי, על ניסיוני רב השנים ועל היכרותי הקרובה עם כלל תחומי הבנייה. האיגוד שמוביל את ההנדסה בישראל מיום היוסדו, יידרש בשנים הקרובות לאתגרים גדולים, ובהם שינויי רגולציה, אימוץ תקינה בינלאומית, פתיחת חסמים בענף, קידום חדשנות ופיתוח כ"א הנדסי איכותי".

צילום: יח"צ

עוד על פי דוד, "בכוונתי לפעול לקידום מעמד המהנדס, להמשיך ולהציב את האיגוד בחזית הידע המקצועי הקיים והמתפתח, ובעיקר לקדם את השימוש בפיתוחים טכנולוגיים שיכולים לתרום לשיפור פריון העבודה בענף, ולהוביל שורה של מהלכים נוספים לטובת המהנדסים והענף כולו, אני מבקש להודות לחברי מהנדס יגאל גוברין שהוביל את האיגוד בהצלחה רבה ב 8 השנים האחרונות".