בית משפט השלום בירושלים העניק לאחרונה תוכנית שיקום כלכלי נדירה לאלמנה ואם לארבעה, אחד מהם חולה סרטן, שצברה חובות של יותר ממיליון שקל. השופט דוד שאול גבאי ריכטר קבע שהיא תקבל הפטר תמורת תשלום 21,600 שקל בלבד, ושכספי פיצויים וקרן השתלמות שצברה יישארו בידיה.

מדובר בבת 65 המתגוררת בדירת עמידר, שסיפרה שגדלה במשפחה קשת יום, עם אמא מתמודדת נפש ואחים עם תסמונת דאון. לדבריה, אחרי שיצאה מהבית היא נישאה למכור לסמים שהקשה עליה לנהל אורח חיים נורמטיבי. טרגדיה רדפה טרגדיה וכאמור אחד מילדיה אובחן עם סרטן.

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בהליך חדלות הפירעון שלה, שבו יוצגה על ידי עו"ד בת-אל עוזרי, היא טענה שמדובר בחובות עתיקים, בני כ-40 שנה, מתקופת נישואיה לבעל הנרקומן, ושהכסף נועד לצורכי הקיום הבסיסיים ביותר. "מה החטא שלי? שרציתי לגדל ארבעה ילדים?", אמרה בבית המשפט. "תנו לי קצת אוויר לחיות. אני רוצה לקום בבוקר ולהיות חופשיה".

היא סיפרה שהיא יוצאת מביתה מדי יום ב-5:00 בבוקר לעבודה בניקיון, ובשל מצבה אינה יכולה לקנות אפילו מתנות לנכדיה. "אני לא יכולה לשאת את זה יותר, אני בדיכאון", אמרה לשופט. "יש לי כולסטרול ולחץ דם. אני מבקשת שירחמו עליי".

נסיבות חייה הקשות נתמכו בעדויות מקורביה. בנה סיפר שהתבזתה "בגוף ובנפש" על מנת לדאוג למזון לילדיה, שלדבריו לא כללו מעדנים אלא "לחם, גבינה וחלב – וגם זה לא תמיד היה".

המעסיק שלה הוסיף כי "אם יש איוב מודרני, זה המקרה". אף העיד שהחובות שצברה האישה לא היו לפינוקים כמו חופשות בחו"ל, אלא לצרכים הבסיסיים ביותר, כגון מטרנה לילדים.

הממונה על חדלות פירעון, שיוצג על-ידי עו"ד ליאת טוביה, הציע תוכנית פירעון של 30,600 שקל בפריסה לשלוש שנים. אך ביחס לאפשרות הותרת קרן ההשתלמות בידה טען כי "יתקשה להתגמש". הנאמן בתיק, עו"ד שמעון אורי, הוסיף שגם לשיטתו יש לחלט את נכסיה הפיננסיים ואף לקבוע תכנית ארוכה יותר, של ארבע שנים.

אלא שהשופט גבאי ריכטר הפתיע את המעורבים כשקבע תוכנית פירעון נמוכה מהמוצע, תוך הותרת קרן ההשתלמות, קופת הגמל ורכיבי הפיצויים בידיה. "לעתים, גם מה שהנייר יכול לשאת, אין הלב יכול לשאת", כתב ביחס לנסיבות חייה של החייבת.

הוא הבהיר שמדובר במי שנאבקה על גידול וחינוך ילדיה, ותוך כדי כך צברה חובות שנבעו מצורכי המחיה הבסיסיים ביותר, ואשר חלקם מאמצע שנות ה-80. הוא הזכיר שגם כיום היא עובדת "מסביב לשעון" על מנת להביא לחם לביתה.

"מצאתי לקבוע תוכנית שיקום מתונה שתאפשר לה לחיות בכבוד את יתרת חייה, ואני מאחל לה אריכות ימים, איכות חיים, בריאות ושמחה", חתם השופט. הוא קבע שכתנאי להפטר תישא החייבת רק ב-21,600 שקל, בפריסה ל-36 תשלומים שווים בני 600 שקל.