בית משפט השלום בנתניה גזר לאחרונה 27 חודשי מאסר נוספים בפועל על סרבן הגט משה קצבורג שמפר במשך שנים את הוראת בית הדין הרבני להתגרש מאשתו. השופט גיא אבנון קבע כי הבעל פעל מתוך מטרה להרע לה, תוך פגיעה גם בילדיהם המשותפים. העונש ירוצה במצטבר למאסר אזרחי שהטיל עליו בית הדין הרבני.

בני הזוג נישאו לפני כשני עשורים, וב-2020 חייב בית הדין הרבני האזורי בתל אביב את קצבורג להתגרש מאשתו. הוא סירב, והוטל עליו צו הגבלה לכפיית מתן גט, שעיקרו מאסר לחמש שנים או עד שיסכים לגרשה.

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אלא שגם הכליאה לא שינתה את עמדתו. בספטמבר 2026, לאחר ניהול הוכחות, הוא הורשע בהפרת צו בית משפט שנועד להגן על אדם. בטיעונים לעונש סיפרה האישה שהיא מבקשת להתגרש כבר יותר מעשור, ומגדלת את הילדים לבדה. היא תיארה את רצונה להינשא ולהביא ילדים נוספים לעולם, ואת תחושתה שהאפשרות הזו הולכת ונשללת ממנה.

התביעה טענה שקצבורג שלל באופן בריוני את חירותה האישית והנשית של האישה, וביקשה להטיל עליו 40 חודשי מאסר ופיצוי שלא יפחת מ-36 אלף שקל.

מנגד ביקש הסנגור להימנע מהפיכת הבעל לסמל של תופעת סרבנות הגט. הוא הדגיש שמרשו אזרח זר, שאינו דובר עברית ונמצא שנים במאסר ללא תמיכה משפחתית או חברתית. ההגנה ביקשה לקבוע מתחם ענישה של שישה עד 12 חודשי מאסר.

השופט אבנון דחה את הניסיון לראות בבידודו של הבעל ובמאסרו האזרחי הצדקה להקלה. לדבריו, המפתחות לחירותו בשלב צו ההגבלה היו בידיו, והוא העדיף להישאר בכלא כדי להימנע משחרור אשתו מעולו.

בגזר הדין הובאה הודאת קצבורג כי כשהגיע לבית הדין, לכאורה לחתום על מסמכי הגט, נהג כך: "קרעתי את המסמכים, את הניירת, וזרקתי לפניה, לפנים של אשתי". השופט קבע שמדובר בהתנהלות מתוכננת ושיטתית, שנועדה לפגוע באישה, ואף לוותה בקורת רוח מסבלה.

עוד נקבע שהעבירה נמשכה גם במהלך המשפט, ויש להביא בחשבון את התמשכותה עד לגזר הדין. עם זאת, לנוכח מיעוט כתבי האישום בתחום והרצון בהחמרה הדרגתית ומדודה, נקבע מתחם של 18 עד 40 חודשי מאסר.

לבסוף נגזרו על קצבורג 27 חודשי מאסר בפועל, במצטבר לכל מאסר אחר שהוטל עליו, לרבות המאסר האזרחי. בנוסף הוטלו עליו שני מאסרים על תנאי, של שנה ושל שישה חודשים, למשך שלוש שנים, שנועדו להרתיעו מהפרת צווים והוראות חוקיות. הוא חויב גם לפצות את אשתו ב-30 אלף שקל.