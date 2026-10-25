פיתוח עירוני והקמת תשתיות רחבות היקף הם מהלכים נחוצים, שמתרחשים סביבנו כל העת. בשנים האחרונות תפסו את עיקר תשומת הלב עבודות ההקמה של הרכבת הקלה, אם בירושלים או באזור המרכז, וכל זאת כאשר המטרו עוד לפנינו. בזמן שהעבודות משפיעות על כל המרחב הציבורי, יש גם קהל שההשפעה עליו משמעותית יותר – בעלי העסקים לאורך התוואי. ערן בוכריס, רו"ח ויועץ אסטרטגי עסקי, מספר שלאחרונה הוא נתקל בעוד ועוד מקרים של בעלי עסקים שלא יודעים איך להתמודד עם האירוע. לדבריו, "עבודות התחבורה אמורות לשדרג את הערים, אך עבור בעלי העסקים שלאורך התוואי, הן עלולות להפוך למאבק הישרדות כלכלי". בנקודה זו חשוב להזכיר ולהדגיש: עבודות הפיתוח נחוצות ומעבר לזה, במקרים רבים שבהם העבודות הסתיימו והעסקים החזיקו מעמד – מצבם השתפר. כך שיש למה לצפות, אבל נדרשים כלים כדי לשרוד את התקופה המאתגרת.
איך יודעים שזה מגיע? בעלי עסקים יכולים לבדוק את תוואי הרכבת המתוכנן באמצעות אתר נת"ע ומערכת XPLAN של מינהל התכנון, המאפשרת חיפוש תוכניות לפי כתובת. במקביל מומלץ לפנות לאגף ההנדסה בעירייה ולגורם המבצע. לדברי בוכריס, "ככל שמקדימים לבדוק, ניתן להיערך מראש מבחינה תפעולית וכלכלית ולא להמתין עד שהדחפורים מגיעים לרחוב".
אם גיליתם שאתם בתוואי, כדאי להבין מה עומד לפניכם. "כבישים נחסמים, מקומות חניה נעלמים, והתנועה המסחרית משתנה", מסביר בוכריס, "בעלי עסקים שאני מלווה מתמודדים עם פגיעה בפעילות, בעוד השכירות, הארנונה, המשכורות וההלוואות ממשיכות לרדת מדי חודש. הבעיה הגדולה היא שבעלי עסקים רבים מחכים שהעבודות יסתיימו, במקום לשנות בזמן את אופן הניהול". אז מה עושים? לבוכריס מספר עצות.
יוצרים תזרים הישרדות - מחשבים כמה כסף נדרש מדי חודש להוצאות הקבועות, ובונים תחזית לשלושה עד שישה חודשים, גם בתרחיש של ירידה משמעותית בהכנסות.
התאמת העסק למציאות החדשה - אם הלקוחות מתקשים להגיע, העסק צריך להגיע אליהם. משלוחים, הזמנות בווטסאפ, איסוף מתואם ושיתופי פעולה עם עסקים סמוכים יכולים לספק ערוצי הכנסה חלופיים.
מנהלים מחדש את ההוצאות - בוחנים שעות פעילות, מלאי, תנאי תשלום לספקים ואפשרות למשא ומתן זמני על דמי השכירות. לא ממהרים לקחת הלוואה נוספת בלי להבין כיצד תחזיר את עצמה.
מתעדים כל פגיעה - שומרים דוחות הכנסות, נתוני מכירות בהשוואה לתקופות קודמות, תיעוד חסימות, פניות לעירייה והתכתבויות עם גורמי הפרויקט. המידע עשוי לסייע בבדיקת אפשרויות לסיוע או לפיצוי, ככל שקיימות. עם זאת חשוב להדגיש - אין זכאות אוטומטית לפיצוי בשל עבודות תשתית.
בודקים מה מגיע לכם מהרשות - בוכריס מציין, כי "ברחוב הרצל ברחובות, למשל, אושרה הפחתה של 50% באגרת השילוט לעסקים זכאים במהלך העבודות. חשוב לבדוק אילו הקלות ומענים קיימים בכל רשות".
טור זה פורסם ביום שישי בלוח ידיעות אחרונות, במדור "נדל"ן בין השורות". לחצו כאן לקריאת טורים נוספים >>