פיתוח עירוני והקמת תשתיות רחבות היקף הם מהלכים נחוצים, שמתרחשים סביבנו כל העת. בשנים האחרונות תפסו את עיקר תשומת הלב עבודות ההקמה של הרכבת הקלה, אם בירושלים או באזור המרכז, וכל זאת כאשר המטרו עוד לפנינו. בזמן שהעבודות משפיעות על כל המרחב הציבורי, יש גם קהל שההשפעה עליו משמעותית יותר – בעלי העסקים לאורך התוואי. ערן בוכריס, רו"ח ויועץ אסטרטגי עסקי, מספר שלאחרונה הוא נתקל בעוד ועוד מקרים של בעלי עסקים שלא יודעים איך להתמודד עם האירוע. לדבריו, "עבודות התחבורה אמורות לשדרג את הערים, אך עבור בעלי העסקים שלאורך התוואי, הן עלולות להפוך למאבק הישרדות כלכלי". בנקודה זו חשוב להזכיר ולהדגיש: עבודות הפיתוח נחוצות ומעבר לזה, במקרים רבים שבהם העבודות הסתיימו והעסקים החזיקו מעמד – מצבם השתפר. כך שיש למה לצפות, אבל נדרשים כלים כדי לשרוד את התקופה המאתגרת.