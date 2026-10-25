בית המשפט למשפחה בפתח תקווה דחה לאחרונה תביעה שהגיש גבר להכרה בו כידוע בציבור של אישה סיעודית, ולקבלת מחצית מרכושה. השופטת מורן ואלך-ניסן קבעה שהוא לא הוכיח ניהול משק בית משותף או כוונת שיתוף בנכסים, ועל כן נאסר עליו לחזור לגור בביתה, והוא חויב להשיב את מכוניתה ולשלם יותר מ-120 אלף שקל.

האישה, בת 74 שלא נישאה ולא הביאה ילדים לעולם, הכירה את התובע ב-2009 כשהיה עדיין נשוי לאחרת, ולימים הוא עבר להתגורר בביתה. באוקטובר 2022 היא אושפזה עקב חבלה קשה ודימום תוך-גולגולתי, ומאז לא שבה לביתה. כיום היא שוהה במוסד סיעודי, ועמותת "גג לנזקק ולחוסה" משמשת כאפוטרופוסית לגופה ולרכושה.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

בעקבות האשפוז התפתח סכסוך משפטי בין הגבר לבין אחיה של האישה והגורמים המטפלים בה. התובע טען שהם ניהלו חיי זוגיות ומשק בית משותף במשך כ-13 שנה, תוך שיתוף מלא ברכוש ובחשבונות הבנק. לשיטתו, הוא זכאי למחצית נכסיה מכוח חזקת השיתוף, לרבות הבית שבו גרו ודירה נוספת בבעלותה.

מנגד עתרה העמותה האפוטרופוסית לפנותו מהבית ולהשיב לידיה את רכבה של האישה. בנוסף היא דרשה לחייב אותו בהוצאות אחסון תכולת הבית, בסך כ-43 אלף שקל, שנגרמו לטענתה בשל סירובו לקבל את החפצים לידיו.

ואכן השופטת ואלך-ניסן דחתה את התביעה בנימוק שהגבר לא הוכיח שאכן ניהל עם האישה חיי זוגיות ומשק בית משותף תוך שיתוף מלא ברכוש ובחשבונות הבנק. היא ציינה שהוא נמנע מלהגיש תצהיר עדות ראשית או סיכומים, וגם המסמכים שכן צירף – לא מבססים את טענותיו.

בפסק הדין הובהר שהצדדים לא ניהלו חשבון בנק משותף, לא רשמו נכסים במשותף, ולא הצהירו על עצמם כידועים בציבור. הגבר לא הוכיח שהשתתף בהוצאות הבית. נקבע ש-75 אלף יורו שקיבל בירושה והעביר לחשבונה לא מספיקים להוכחת שיתוף רכושי.

השופטת הדגישה שהראיות שהציג מלמדות דווקא על "שליטה חד צדדית" שלו בנכסיה ובהכנסותיה (שני נכסי נדלן שהיו בבעלותה עוד לפני היכרותם). כמו כן ניתן משקל לרצונה של האישה להתרחק מהגבר: השופטת ביקרה אותה במוסד הסיעודי והתרשמה שהיא מעוניינת שלא יתקרב אליה. מדיווחים רפואיים עלה שאפילו אזכור שמו גורם לה למצוקה.

בסופו של דבר ניתן צו פינוי קבוע האוסר על הגבר לשוב לבית, שממנו כבר פונה זמנית. הוא חויב להשיב את המכונית בתוך 30 יום ולשלם 43,332 שקל בגין אחסון התכולה, בתוספת ריבית. עוד חויב התובע בהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 80 אלף שקל.