לפעמים החלטה שעלולה לשנות תוכנית נשק של מיליארדי דולרים מתחילה בשיחה מקרית. במקרה של ‏הצי האמריקני, השיחה הזאת התרחשה לפני כמעט עשור על סיפון נושאת המטוסים‏ Gerald R. ‎Ford‏, בין הנשיא דונלד טראמפ בכהונתו הראשונה לבין מלח בשם ביל ג'ונס - אדם שאיש בצי ובממשל לא מצליח כיום לאתר ‏בוודאות.‏

לפי וול סטריט ג'ורנל, ג'ונס הוצג בידי טראמפ כמי ששירת בצי במשך 25 שנה ועבד בתחום מערכות ‏השיגור של מטוסים מנושאות מטוסים. במהלך ביקורו של טראמפ ב-‏Gerald R. Ford‏ ב-2017, כשנושאת ‏המטוסים החדשה עדיין סבלה מעיכובים ותקלות, אמר לו ג'ונס, לפי גרסת הנשיא, שהצי עושה טעות ‏כשהוא מחליף את קטפולטות (מתקני השיגור) הקיטור הוותיקות במערכת אלקטרומגנטית חדשה.‏

גלריה דונלד טראמפ מדבר עם אנשי צוות בביקור בנושאת מטוסים של הצי האמריקני ( צילום: AP Photo/Mark Schiefelbein )

הרעיון היה פשוט וקליט: מערכת קיטור אמינה, מוכרת וניתנת לתיקון באמצעים בסיסיים; המערכת ‏החדשה, לעומת זאת, מורכבת מדי. טראמפ חזר על הסיפור במשך השנים ואמר כי נאמר לו שכאשר ‏המערכת האלקטרומגנטית מתקלקלת צריך להזעיק מומחים מ-‏MIT‏, בעוד את הקיטור אפשר לתקן "עם ‏פטיש ומבער".

טראמפ דוגל בסיפור‏

בדיקה של הגרדיאן מאוגוסט העלתה שטראמפ סיפר גרסאות שונות של אותו סיפור בפומבי כמעט מדי שנה מאז ‏‏2017 – באירועי גיוס תרומות, בעצרות בחירות, בכנסים פוליטיים ובשיחות עם אנשי הצי. גם לאחר שחזר ‏לבית הלבן ב-2025 המשיך להעלות את נושא הקטפולטות בנאומים ובאירועים רשמיים.‏

מבחינת הצי, הסיפור הפך עם הזמן להרבה פחות אנקדוטלי. באוגוסט חתם טראמפ על מזכר ביטחון ‏לאומי שמורה להכין תוכנית להחלפת מערכת השיגור האלקטרומגנטית ‏EMALS‏ והמעליות המתקדמות להעברת נשק ותחמושת במערכות קיטור והידראוליקה בנושאת המטוסים העתידית ‏USS Doris Miller‏, ‏שאמורה להצטרף לצי ב-2034. למערכת הביטחון ולצי ניתנו 60 יום להציג לוח זמנים, עלויות ומשאבים ‏נדרשים.‏

לפי סוכנות הידיעות ‏AP‏, החזרה לקיטור עלולה לעלות מיליארדי דולרים ולהחזיר את נושאות המטוסים המתקדמות ביותר ‏של ארה"ב למערכת שדורשת יותר אנשי צוות ותחזוקה מורכבת יותר. הסוכנות ציינה גם שהמערכת ‏האלקטרומגנטית נועדה מלכתחילה להפחית כוח אדם ולייעל את הפעלת נושאת המטוסים.‏

המהלך מורכב במיוחד, משום שנושאות המטוסים מסדרת ‏Ford‏ תוכננו סביב המערכת האלקטרומגנטית, ‏ונושאת המטוסים ‏USS Doris Miller‎‏ כבר נמצאת בשלבי ייצור מתקדמים. לפי ‏USNI News‏, כמעט מחצית מהייצור כבר הושלמה ‏בעת פרסום ההוראה. שינוי המערכת בשלב כזה יחייב תכנון מחדש, התאמות הנדסיות ושינויים במערכות ‏נוספות באונייה.‏

גם חזרה לקיטור אינה פשוטה כפי שהיא נשמעת. הצי לא בנה נושאת מטוסים עם קטפולטת קיטור מאז ‏USS George H.W. Bush‏, שנכנסה לשירות ב-2009, וחלק משרשרת הייצור של המערכות האלה כבר אינו ‏פעיל. מומחים בתעשייה מזהירים כי יהיה צורך להחזיר לחיים טכנולוגיות וספקים שנזנחו לפני שנים.‏

נושאת המטוסים האמריקנית Gerald R. Ford. עלויות של מיליארדים ושורת תקלות ( צילום: AP Photo/Giannis Angelakis )

הוויכוח אינו רק על אמינות. ‏EMALS‏ נועדה לשגר מטוסים בצורה מדויקת וגמישה יותר, להפחית עומסים ‏על כלי הטיס ולאפשר לנושאות המטוסים להוציא יותר גיחות עם פחות אנשי צוות. המערכת גם עשויה ‏להתאים טוב יותר למגוון רחב של כלי טיס, ובהם רחפנים וכלים בלתי מאוישים.‏

במשך שנים היו לטראמפ סיבות ממשיות לבקר את הפרויקט. ה-‏Gerald R. Ford‏, שעלתה לפי וול סטריט ‏ג'ורנל כ-19 מיליארד דולר, התעכבה ונאבקה בשורה של תקלות במערכות החדשות. אלא שבינתיים ‏התמונה השתנתה. מפקד הצי, אדמירל דריל קאדל, אמר באוגוסט כי מבחן עומס שנערך בפברואר הראה ‏שה-‏Ford‏ הצליחה להשיג קצב גיחות גבוה מזה של נושאות המטוסים הוותיקות מסדרת ‏Nimitz‏.‏

לאן נעלם "ביל ג'ונס"?

האירוניה היא שטראמפ כבר קיבל בעבר תשובה מקצועית הפוכה מזו שייחס לג'ונס. בשיחת חג ההודיה ב-‏‏2018 שאל את קפטן פטריק הניפין, אז מפקד ‏USS Ronald Reagan‏, במה היה בוחר - קיטור או מערכת ‏אלקטרומגנטית. הניפין השיב שהיה בוחר באלקטרומגנטית, והסביר כי העברת קיטור ברחבי האונייה גובה ‏מחיר תפעולי כבד. כשטראמפ העיר שצריך להיות "אלברט איינשטיין" כדי להפעיל את המערכת החדשה, ‏הניפין השיב שגם הפעלת הכורים הגרעיניים דורשת מומחיות רבה. טראמפ אמר שזו "תשובה טובה ‏מאוד".‏

אלא שהעניין לא נעלם. ב-2019 שוב סיפר טראמפ לקהל על ה"קטפולטר" שפגש, ב-2020 חזר לנושא ‏בקמפיין, ובהמשך העלה אותו שוב ושוב. הגרדיאן אף מצא כי הסיפור הופיע בנאומיו ב-2021, ב-2022, ב-‏‏2023 ובמערכת הבחירות של 2024.‏

כעת הצי נדרש להפוך את ההעדפה הזאת לתוכנית הנדסית. קאדל הזהיר בפומבי כי מעבר חזרה לקיטור ‏ולמערכות הידראוליות יהיה "שינוי תכנון משמעותי" ושצריך להבין את מלוא העלות. במקביל, הצי עצמו ‏מציג נתונים שלפיהם המערכת החדשה כבר השתפרה משמעותית אחרי שנות הפיתוח הקשות.‏

גם המגמה בעולם אינה מצביעה על חזרה לקיטור. ‏AP‏ והגרדיאן ציינו כי סין וצרפת הולכות דווקא בכיוון ‏ההפוך ומשלבות או מתכננות לשלב מערכות שיגור אלקטרומגנטיות בנושאות המטוסים שלהן. מומחים ‏בארה"ב מזהירים שחזרה למערכת הישנה עלולה לפגוע ביתרון הטכנולוגי של הצי בדיוק בזמן שמתחרותיו ‏מתקדמות בכיוון השני.‏

ובתוך כל הוויכוח נותרת תעלומה אחת: מיהו בכלל ביל ג'ונס. לפי וול סטריט ג'ורנל, בכירי צי ניסו לאתר ‏את המלח שטראמפ תיאר לאחר שהנושא חזר לשולחן, אך לא הצליחו לזהותו. גם העיתון פנה לבכירי צי ‏בהווה ובעבר, לאנשי ממשל, מחוקקים ובכירים בתעשייה - ללא הצלחה. דובר הצי מסר כי בלי תאריך ‏לידה או פרט מזהה נוסף אין אפשרות לאתר אותו ברשומות.‏