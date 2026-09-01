הוריו של מפקד פלוגה בסיירת גולני שנפל לפני כשנתיים בקרב מול מחבלי חיזבאללה יורשו להשתמש בזרעו כדי להביא ילד לעולם – כך פסק ביום ראשון בית המשפט למשפחה בראשון לציון. בהיעדר התנגדות של הייעוץ המשפטי לממשלה, נעתרה השופטת רבקה מקייס לבקשת ההורים.

את תפקיד המ"פ ביחידה המובחרת קיבל בנם בספטמבר 2024, וכחודש לאחר מכן נהרג עם ארבעה לוחמים נוספים בקרב בכפר עייטה א-שעב בדרום לבנון. בן 24 היה במותו.

ארכיון. כוח צה"ל בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

מיד לאחר מכן חתמו הוריו על אישור לקצירת זרעו ותרומת איבריו. נשאבו ממנו 12 מנות זרע שנשמרו בהקפאה, וקרנית עינו הושתלה בחולה והצילה את מאור עיניו.

בדצמבר 2025 הוגשה התביעה להיתר עשיית שימוש בזרע שלו על מנת ליצור לו המשכיות. אביו העיד שבמהלך טיול התרעננות שערכו השניים ביוון ביקש ממנו בנו להביא לו ילדים מזרעו אם ימות. האב שחזר שבנו אמר לו: "אם לא אשוב מהמלחמה שמור חזק על אמא ועל (שני האחים), ותדאג שיהיו לי ילדים. אני סומך עליכם שתבחרו באימא המתאימה".

גם חברים ששירתו איתו בעבר ביחידת "אגוז" סיפרו שהוא ציין בפניהם על רצונו בהמשכיות אחרי מותו, וכי ברצונו לקרוא לילדו העתידי על-שמו של מפקדו וחברו, רס"ן שילה הר אבן ז"ל, שנפל בקרבות 7 באוקטובר. לדבריהם, המנוח הדגיש בפניהם כי אם ייפול בקרב, הוא מבקש שהוריו ידאגו להביא לו ילדים, ואף צחק עימם שאימו כבר תדע לבחור עבורו את האישה המתאימה ביותר.

באת-כוח הייעוץ המשפטי לממשלה לא התנגדה לבקשת ההורים והותירה את ההכרעה לשיקול דעת בית המשפט. השופטת מקייס נעתרה לבקשת ההורים לעשות שימוש בזרע של בנם וכתבה: "לאחר שעיין בתצהיריהם ושמע את עדויותיהם של התובעים ושל שני חבריו הטובים של המנוח, השתכנע בית המשפט כי התובעים הוכיחו כי רצונו 'המשוער' של המנוח היה כי תהיה לו המשכיות גם לאחר פטירתו".

היא הדגישה שלא היה מדובר באמירות כלליות בלבד, אלא ב"שיחות ספציפיות ביותר", שבהן הביע המנוח בבירור את רצונו: "על אף שאין ספק כי היה מודע היטב לסכנות שאורבות לו כלוחם קרבי ומפקד, בחר המנוח באופן אלטרואיסטי ומעורר הערצה להעמיד את חייו בסכנה למען הגנת המדינה, ביטחונה ושלומם של אזרחיה, תוך שהבהיר למקורביו את הרצון שלו בהמשכיות אם יקרה הנורא מכל והוא ייהרג".

בנסיבות אלה היא אישרה להורי החלל לעשות שימוש בזרעו לצורך הבאת ילד לעולם, זאת בכפוף לאישור בית המשפט את ההסכם העתידי שייכרת עם האם המיועדת.