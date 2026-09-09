מורגנשטרן הוסיף כי "חשוב גם לזכור שהפעילות שלהן מייצרת עבודה נוספת במשק לקבלנים, לספקים, לעובדים ולנותני שירות ישראלים לאורך כל שרשרת הבנייה. יש מספיק עבודה לכולם. יש כאן הזדמנות לבנות יותר, להתייעל ולהוריד מחירים, וזה בדיוק הכיוון שאליו השוק צריך ללכת. אנחנו עושים את הצעדים הנדרשים כדי להגדיל את ההיצע ולהפחית עלויות, ומצפים שגם השוק יעשה את חלקו ושהשינוי יתבטא בסופו של דבר במחיר שמשלם הציבור".