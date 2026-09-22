התקווה של ג'יימס "פרגי" צ'יימברס שממשלת ספרד תעצור את הסגרתו לארה"ב עוד לפני שיגיע לבית המשפט, ספגה היום (שלישי) מכה משמעותית. מועצת השרים במדריד החליטה לאפשר לבקשת ההסגרה האמריקנית להתקדם, והעבירה אותה ל-Audiencia Nacional, בית המשפט הארצי הספרדי, שיכריע אם ניתן להסגיר את המולטי מיליונר והפעיל הפרו-פלסטיני לידי ממשל טראמפ.

זו עדיין אינה החלטה סופית לשלוח את צ'יימברס לארה"ב, אבל היא מקרבת אותו לשם. הממשלה הספרדית הייתה רשאית לעצור את התיק כבר עכשיו, בין היתר אם הייתה משתכנעת שההליך האמריקני נובע מרדיפה פוליטית, כפי שטוענים עורכי דינו. היא בחרה שלא לעשות זאת. כעת עובר התיק לבית המשפט, ובמקרים קודמים הוא אישר בקשות הסגרה אמריקניות כאשר מצא שהעבירות המיוחסות למבוקש קיימות גם בדין הספרדי.

גלריה ג'יימס צ'יימברס ( צילום: Club Africain )

ארה"ב היא גם אחת המדינות הפעילות ביותר בהליכי הסגרה מול ספרד: ב-2025 לבדה טופלו שם 44 בקשות אמריקניות, לפי נתוני התביעה הספרדית. על רקע ניסיון העבר והעובדה שהלבנת הון היא עבירה גם בספרד, ההערכה היא שבית המשפט צפוי לאשר לפחות את החלק המרכזי בבקשה.

ההחלטה התקבלה למרות התנגדות מתוך הממשלה עצמה. סומאר, גוש מפלגות השמאל, שהוא השותף הזוטר בממשלת הקואליציה של ראש הממשלה הסוציאליסטי פדרו סנצ'ס, דרש לעצור את ההליך. אנריקה סנטיאגו, חבר פרלמנט מטעם סומאר ודובר מפלגת השמאל המאוחד, טען שמדובר ב"רדיפה פוליטית" ושספרד אינה צריכה לשתף איתה פעולה. אנשי סומאר אף הביאו את ההתנגדות לתוך דיוני הממשלה. גם מפלגות שמאל נוספות קראו שלא להסגיר את צ'יימברס.

ממשלת סנצ'ס לא השתכנעה, לפחות לא בשלב הזה. דוברת הממשלה הבהירה לאחר הישיבה שההחלטה שניתנה היא רק האישור לפתוח את השלב המשפטי, ולא הכרעה באשמתו של צ'יימברס או החלטה למסור אותו בפועל לארה"ב. אם בית המשפט יאשר את ההסגרה, התיק יגיע בסופו של דבר שוב לשולחן הממשלה, שתוכל עדיין למנוע את המסירה.

צ'יימברס, בן 41, הוא נצר למשפחת קוקס, אחת ממשפחות ההון הגדולות בארה"ב, שבנתה את הונה באימפריית Cox Enterprises בתחומי התקשורת, הרכב והמדיה, והבעלים בין השאר של אתר החדשות Axios. ב-2023 נפרד מאחזקותיו בעסק המשפחתי וקיבל לפי דיווחים כ-250 מיליון דולר. מאז הפך לדמות יוצאת דופן בנוף המיליארדרים האמריקני: הוא מגדיר את עצמו מרקסיסט-לניניסט, אימץ עמדות אנטי-קפיטליסטיות ואנטי-אמריקניות, והעביר סכומים גדולים למטרות שמאל ולפרויקטים פלסטיניים.

צ'יימברס. השקיע כסף במועדון כדרוגל בתוניסיה ( צילום: Club Africain )

הוא נעצר ב-10 ביולי באיביזה, לשם הגיע עם רעייתו, השחקנית היהודייה סטלה שנאבל, ובנם. בני הזוג סיפרו כי היו בדרך לבקר בבית ספר לקראת מעבר אפשרי לאי, כאשר מכוניות משטרה חסמו את רכבם והוא נעצר בעקבות צו בינלאומי שהוצא לבקשת ארה"ב. מאז הוא מוחזק בכלא באזור מדריד.

בלב התיק האמריקני נמצאת העברה של 7.5 מיליון דולר מארה"ב לתוניסיה, שבה התגורר צ'יימברס במשך תקופה. הרשויות האמריקניות חושדות שהכסף נועד לתמוך בארגוני טרור זרים, ובראשם חמאס. במקביל מיוחסות לו עבירות הקשורות למהומות ולפעילות מחאה נגד אלביט מערכות בארה"ב. אם יורשע בכל האישומים הוא עשוי לעמוד בפני עשרות שנות מאסר.

צ'יימברס ואנשיו מציגים סיפור אחר לחלוטין. הם טוענים שהכסף בתוניסיה שימש בין היתר להשקעה בקלאב אפריקן, אחד ממועדוני הכדורגל הגדולים במדינה, כולל כיסוי חובות והשקעה במתקנים, ושכספים אחרים שהעביר לעזה נועדו לפרויקטים הומניטריים. צוות ההגנה שלו, בהובלת השופט הספרדי לשעבר בלטסר גרסון, טוען שממשל טראמפ הפך את פעילותו הפרו-פלסטינית לתיק פלילי ומנסה להציג סיוע הומניטרי כמימון טרור.

להגנה עדיין יש כמה קלפים. אחד האישומים האמריקניים, קשירת קשר לביצוע התפרעות, אינו קיים באותה מתכונת בחוק הספרדי, ולכן עשוי להיתקל בקושי בדרישת "הפליליות הכפולה", שלפיה ספרד אינה אמורה להסגיר אדם על מעשה שאינו עבירה גם אצלה. אבל האישום בהלבנת הון הוא סיפור אחר: זו עבירה מוכרת בדין הספרדי, והיא עשויה לספק לארה"ב את הבסיס המשפטי שהיא צריכה כדי לקדם את ההסגרה.