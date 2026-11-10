בית משפט השלום בבאר שבע חייב לאחרונה ארבעה אחים לפצות ב-140 אלף שקל אדם שרכש מהם דירה בעיר, לאחר שקבע כי הפרו את הסכם המכר ועיכבו במשך תקופה ממושכת את רישום הדירה על שמו.

בינואר 2021 רכשו התובע וזוגתו דאז דירת יד שנייה ברחוב רבקה שבבאר שבע, שאותה ירשו המוכרים. סוכם שהמחיר יהיה 1.4 מיליון שקל, והדירה הייתה אמורה להימסר לרוכשים עד סוף יולי אותה שנה כשהיא נקייה מחובות ומעיקולים.

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אלא שבפועל הדברים התנהלו אחרת. תחילה התעכבה חתימת המוכרים על מסמכי המשכנתה, והחזקה בדירה נמסרה רק בנובמבר 2021. בהמשך התברר כי בשל חובות של אחד האחים הוטלו על הדירה שעבודים מטעם מס הכנסה ועיריית תל אביב, שמנעו את העברת הבעלות.

למרות פניות חוזרות ונשנות מצד עורכי הדין של הרוכש, האחים התעכבו בהסדרת החובות. אחד השעבודים הוסר רק כעבור תשעה חודשים, והשני בחלוף כשנה וחצי. בסופו של דבר נרשמה הדירה על שם הרוכש רק במאי 2024. בתביעה שהגיש בשל כך הוא דרש 140 אלף שקל כפיצוי מוסכם על הפרת ההסכם, ועוד 20 אלף שקל בגין עוגמת נפש.

המוכרים הכחישו שהפרו את ההסכם. לטענתם, דווקא הרוכש הוא שגרם לעיכובים בעסקה, בין היתר משום שלא עמד במועדי התשלום. הם הוסיפו שפעלו במהירות להסדרת החובות ואין הצדקה לחייבם בפיצוי.

אבל השופטת רחלי טיקטין עדולם קבעה שהאחים הפרו את הסכם המכר. היא ציינה כי היה עליהם להסיר שעבודים בתוך 14 ימים, ועיכוב של 40 ימים בהסרתם נחשב להפרה יסודית. בפועל, העיכובים נמשכו חודשים ארוכים.

היא מתחה ביקורת על התנהלות המוכרים, ובפרט על כך ששלושה מהם לא פעלו בעצמם לסילוק החובות של אחיהם. היא תהתה מדוע לא שילמו יחד את הסכום שנדרש כדי להביא להסרת השעבוד שהטילה העירייה, במקום להמתין זמן כה רב.

נדחתה גם טענתם שהרוכש היה יכול לשלם בעצמו את החובות כדי לזרז את השלמת העסקה. בפסק הדין הובהר שהאחריות לכך הייתה מוטלת על המוכרים, בהתאם להתחייבויותיהם בהסכם.

אשר לגובה הפיצוי קבעה השופטת כי אין הצדקה להפחית את הסכום שעליו הסכימו הצדדים מראש. לפיכך חויבו ארבעת האחים, ביחד ולחוד, לשלם לרוכש 140 אלף שקל כפיצוי מוסכם, ועוד 30 אלף שקל עבור שכר טרחת עו"ד, בתוספת החזר אגרת בית משפט. דרישתו לפיצוי נוסף בגין עוגמת נפש נדחתה.