אילן בסיק תשתש, שהיה מאמן נבחרת השייט בחמש אולימפיאדות, רשם לאחרונה ניצחון בבית הדין לעבודה בתל אביב: השופטת רעות שמר בגס קבעה שהוא יוחזר לאלתר לעבודתו בבית הספר לחינוך ימי בעיר, שממנה הועבר על רקע תלונה שהגיש נגד סגנית מנהל המוסד.

תשתש (54) הועסק מאז 1994 כמורה בבית הספר לחינוך ימי בתל אביב, כשלצד זאת אימן את נבחרת ישראל לנשים בשיט מפרשיות. בשלהי 2024 הוא פנה למנהל בית הספר בתלונה על כך שהסגנית נסעה לעבוד בחו"ל במהלך שנת הלימודים, מבלי לקבל אישור ותוך שהיא ממשיכה לקבל משכורת.

אילן תשתש. ארכיון ( צילום: רונן מחלב )

כעבור חודשים ספורים הוא זומן לשיחת בירור, שבמהלכה נמסר לו שהתקבלו נגדו מכתבי תלונה ממורים בבית הספר. באפריל 2025 קבעה מפקחת משרד החינוך שהוא לא הציג שיפור בהתנהגותו, ולכן זימנה אותו לשימוע לפני העברה יזומה.

כשבועיים לאחר מכן התקבלה החלטה להעבירו לבית ספר ימי בבת ים, "עקב אי-התאמה לסגל ההוראה או לאקלים הסביבתי בבית הספר".

בתביעה שהגיש לבית הדין טען תשתש שזימונו לשימוע - כמו גם השימוע עצמו - היו פגומים, ושההחלטה על העברתו התקבלה מראש, בשל התלונה שהגיש. לטענתו, מאז חשף את הליקויים בנוגע לסגנית המנהל הוא החל לספוג התנכלות שהלכה והתעצמה, עד שהועבר בעל כורחו מהמוסד שבו לימד כשלושה עשורים. לדבריו הוא היה מורה מסור ואהוד שזכה להערכה רבה עבור פועלו.

הוא עתר להשיבו לאלתר לבית הספר, אך בקשתו נתקלה בהתנגדות משרד החינוך, שטען שלא נפל פגם בהחלטת ההעברה, וכי זו התקבלה משיקולים ענייניים, ללא קשר לתלונה על הסגנית.

ההגנה גם הכחישה את טענת ההתנכלות, וגרסה שדווקא המאמן הוא זה שהתנכל להנהלת בית הספר, ובכלל זה איים על מורים ואף צילם והקליט אותם ללא ידיעתם.

צילום: אלדד רפאלי

אלא שהשופטת שמר בגס קיבלה את הטענה שהליך השימוע היה נגוע בשורת פגמים חמורים, שבגינם מוצדק לבטל את החלטת ההעברה. פגם מרכזי, לדבריה, היה אי-הצגת מכתבי התלונה שכביכול הגישו מורים אחרים נגדו. תשתש סיפר בהקשר הזה כי כל שהוצג לו היו "ניירות לבנים הפוכים", שנטען כי הם מכתבי התלונה. בפסק הדין צוין ששלילת זכות העיון במכתבים מנוגדת לחובת תום הלב, המחייבת שקיפות בהליך השימוע.

"הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שמדובר במורה בעל ותק של קרוב ל-30 שנים, שהיה ממקימי בית הספר, והנתבעת לא טענה כי הוגשה נגדו בעבר תלונה כלשהי מצד מורה כלשהו על התנהגות לא ראויה, על איומים, על הקלטות וכיוצא באלה האשמות שבהן הואשם", נכתב.

השופטת קיבלה גם את טענתו של תשתש ליחס פוגעני לאחר הגשת התלונה על הסגנית. היא התרשמה מ"התנכלות מתמשכת כלפיו", שבאה לידי ביטוי בין היתר בהגדלת מתכונת העבודה שלו - מארבעה ימים בשבוע לחמישה. למסקנתה התלונה שהגיש נמצאת בבסיס ההחלטה על העברתו, בניגוד לטענת משרד החינוך שאינה קשורה אליה.

בנסיבות אלה היא הורתה על החזרתו לעבודתו בבית הספר בתל אביב החל משנת הלימודים הקרובה, ועל זכאותו להפרשי שכר בגין תקופת עבודתו בבת ים. בנוסף הוא יפוצה ב-30 אלף שקל על ההתנכלות התעסוקתית שחווה, ויקבל 15 אלף שקל נוספים כהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.