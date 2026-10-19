בית משפט השלום בחיפה נעתר לאחרונה לבקשת יזמית פינוי-בינוי בקריית ים למנוע מאדם הטוען לזכויות במבנה סמוך להפריע להמשך הפרויקט. השופטת טלי מירום קבעה כי אף שקיימת אפשרות ממשית שהעבודות יביאו לקריסת המבנה, מאזן הנוחות נוטה לטובת החברה, שרק חויבה בהפקדת ערובה בסך 200 אלף שקל ובנקיטת אמצעי בטיחות לצמצום הסיכון.

הפרויקט מתבצע ברחוב זבולון שבקריית ים, במתחם שבו נהרסו 20 דירות ישנות ובמקומן מתוכננים שלושה בנייני מגורים ובהם כ-130 יחידות דיור. שניים מהבניינים כבר הוקמו, וכעת מבקשת היזמית לבצע עבודות ביסוס לקראת הקמת השלישי.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock, Bannafarsai_Stock )

אלא שבסמוך לאתר ניצב מבנה חד-קומתי, שלטענת היזמית חורג בחלקו לשטח הפרויקט. האיש הטוען לזכויות בו הציב שלט האוסר כניסה וביצוע עבודות ללא אישורו. לטענת החברה, ניסיונות להגיע עמו להסכמות נכשלו, והוא הציב דרישות מופרזות לקבלת תמורות.

מנגד טען האיש שירש את הזכויות מאימו, שהייתה דיירת "עמיגור" משנות ה-50. לדבריו, עבודות הבנייה ב-2025 גרמו לסדקים, לתזוזות ולסתימות ביוב, עד שהמבנה הפך בלתי ראוי למגורים והשוכר עזב. מהנדס מטעמו קבע כי המבנה אינו ניתן לשיקום, ודינו הריסה.

לטענת האיש, היזמית מבקשת לפעול במקרקעין שאין לה זכויות בהם, כאשר חפירות נוספות עלולות להביא לקריסת המבנה. הוא הדגיש שמעולם לא חסם פיזית את העבודות.

אבל השופטת מירום קבעה שהוא לא הבהיר את מהות זכויותיו והיקפן. לדבריה, הוא לא הציג מסמכים המלמדים על גבולות המבנה או על היתר הבנייה שלו. היא התרשמה שעדותו הייתה "מתחמקת ומגמתית".

נקבע כי המבנה נמצא לפחות בחלקו בשטח המיועד לדרך ציבורית, אף שטרם הוצא צו הפקעה. בפסק הדין הודגש שמדובר במבנה נטוש שאינו ראוי למגורים ומיועד ממילא להריסה.

מנגד, ציינה השופטת, עצירת הפרויקט תפגע בבעלי הדירות, ברוכשים ובגורמים נוספים, בהם הבנקים המלווים. היא מתחה ביקורת על המתנגד, שלא עשה זאת עם פרסום תוכנית ההתחדשות העירונית ולא פעל לעצירת העבודות כשנודע לו על הנזקים הנטענים.

"המשיב עצמו אישר כי כבר במהלך שנת 2025 פנה אליו השוכר והתריע על נזקים למבנה עקב עבודות הבניה בפרויקט. חרף זאת, המשיב לא נקט כל צעד לעצירת העבודות, אם אלו פלשו לשטחו או גרמו לו לנזקים, כטענתו, לא הגיש תביעה לפיצויים, לרבות לירידת ערך, ולמעשה, ישן על זכויותיו (הנטענות)", נכתב.

עם זאת, השופטת מצאה טעם בטענה שהיזמית השתהתה בטיפול בסוגיית המבנה הסמוך. היא הוציאה צו האוסר על שיבוש העבודות, לרבות החפירות והקידוחים, אך לצד זאת חויבה היזמית לנקוט אמצעים לצמצום סכנת הקריסה, ולהפקיד בתוך כשבועיים ערובה בסך 200 אלף שקל, שאילולא כן הצו יפקע.