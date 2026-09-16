בית משפט לתעבורה בבת ים ביטל לאחרונה כתב אישום נגד נהג שיוחסה לו נסיעה במהירות של 211 קמ"ש במקום 90 קמ"ש, לאחר שהתבררה טעות בזיהוי הרכב. הנהג הוכיח שמכוניתו לא יכולה להגיע למהירות כזאת, והמדינה הודתה שמדובר היה בעצם באופנוע שנסע בנתיב אחר.

העבירה תועדה במאי 2025 בכביש 44, באמצעות מצלמת א/3. באחת התמונות שנסרקו על גביה התשלום ניתן היה לזהות בבירור את מספר הרכב, אלא שהנהג טען שהמהירות שנמדדה היא בכלל של אופנוע שנסע בנתיב אחר.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

כדי להתמודד עם האישום הוא הציג תמונות ומסמכים, ובהם המפרט הטכני של הרכב, שלפיו המהירות המרבית של המכונית היא 190 קמ"ש – שנמוכה באופן משמעותי שיוחסה לו בכתב האישום. לכך הצטרף תיעוד ממערכת פוינטר שהייתה מותקנת ברכב.

השופט שי שלהבת עיין בנתונים שהציגה ההגנה וציין כי במקטעים שסומנו במסמך, בשעה הרלוונטית לאירוע, נע הרכב במהירויות של 89-79 קמ"ש בלבד. ואכן, לאחר בחינה מחודשת הודיעה המדינה כי היא חוזרת בה מכתב האישום.

נציג המדינה הסביר שבמערכת א/3 קיים חיישן לכל נתיב, ושהחיישן הרלוונטי היה קשור לנתיב 4 ולא לנתיב 3. לדבריו, בתמונה לא ניתן היה להבחין בבירור באופנוע, ולכן המפענח שגה בזיהוי הרכב שביצע את העבירה.

בעקבות הודעת התביעה הורה בית המשפט על ביטול כתב האישום ועל סיום ההליכים נגד הנהג. השופט הדגיש כי מסיום הפרשה עולה במפורש שהנהג לא ביצע את העבירה שיוחסה לו. הוא ייחס את ביטול האישום לעבודת ההגנה, וציין שביצעה את מלאכתה נאמנה בהפרכת האשמה.

הוא הוסיף כי מחובתה של התביעה המשטרתית לבחון את חומר הראיות ולהימנע מ"יד קלה" בהגשת כתבי אישום, במיוחד כשמיוחסת לנהג מהירות כה גבוהה.

עם זאת נדחתה בקשת הנהג להחזר הוצאות ההגנה. השופט קבע שבנסיבות המקרה לא מתקיימים התנאים לפסיקת הוצאות לפי סעיף 80 לחוק העונשין. הוא הוסיף כי לא הוכח שהגשת האישום לקתה בחוסר סבירות מהותית ובולטת, וכי ההליך התנהל בצורה נאותה ובלוחות זמנים סבירים.