קבוצת ההשקעות הקנדית- ישראלית Awz בהובלת המייסד והמנכ"ל ירון אשכנזי וקבוצת נדב ב. לוגיסטיקה בהובלת נדב בלילה, חתמו על הסכם השקעה אסטרטגי, במסגרתו תשקיע קבוצת נדב ב. לוגיסטיקה כ- 1.5 מיליארד שקל ברכישה משותפת של קרקע והקמת מבני תעשייה מתקדמים באשקלון המיועדים להקמת פארק הדיפ-טק הלאומי החדש בעיר. עלות מרכיב הקרקע היא כ-400 מיליון שקל ובשלב הראשון התוכנית היא להקים כ-70 אלף מ"ר בנוי.

הדמיית פארק תעשיות שבבים ליד אשקלון ( הדמיה: ערן זיו אדריכלים )

הפארק יכלול, בין היתר, מפעלים (Fabs) לייצור שבבים מתקדמים, חדרים נקיים ומבנים נלווים שיושכרו לטווח ארוך לתעשיות ביטחוניות ואזרחיות מובילות, בישראל ובחו"ל. במסגרת ההסכם ירכשו שתי הקבוצות במשותף, בשלב הראשון, את הזכויות בקרקע בשטח של כ-67 דונם מרמ"י, עם אפשרות להרחבה עתידית של עד כ- 113 דונם סה"כ, עם הקצאת המגרשים הסמוכים. בכוונת השותפות לצאת לתכנון מפורט בהקדם ולהתחיל בבנייה בתוך כשנתיים. סך ההשקעה הכוללת בפרויקט צפויה להגיע לכ-5 מיליארד שקל, בצד הנדל"ני ובצד הטכנולוגי, גם יחד.

נדב בלילה, מייסד נדב ב. לוגיסטיקה: "העסקה מסמנת עבורנו כניסה לתחום פעילות חדש ומשמעותי של תעשיות מתקדמות וביטחוניות, ומהווה צעד נוסף בהרחבת פעילות החברה וביסוס מנועי צמיחה חדשים לטווח הארוך. הבחירה להקים את הפארק דווקא באשקלון נובעת לא רק משיקולים עסקיים, אלא גם מתוך תפיסה ציונית ורצון לקחת חלק בחיזוק התעשייה והתעסוקה בדרום הארץ. אנחנו רואים חשיבות רבה בהקמת תשתיות ייצור מתקדמות בישראל, בפרט בתחומים אסטרטגיים כמו ייצור שבבים, שבהם יש חשיבות לצמצום התלות בגורמי ייצור מחוץ לישראל".