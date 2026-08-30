ברגע האחרון, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה של מס הבלו על הדלק כדי למנוע את ההתייקרות הצפויה במחירים שתביא אותו לשיא כל הזמנים. מחר (שני) בחצות צפוי הדלק להתייקר ב-16 אגורות ל-8.25 שקלים בעקבות משבר האנרגיה העולמי והמתיחות המתמשכת באיראן.

אלא שמתברר שזה לא כזה פשוט: גורמים משפטיים טוענים שלא ניתן להעניק הטבה כזאת לציבור הבוחרים בתוך 90 הימים הקודמים לבחירות. בעבר הייעוץ המשפטי במשרד המשפטים הורה למתן הנחה שיזם שר האוצר לשעבר אביגדור ליברמן בזמן מערכת הבחירות הקודמת. גורמים כלכליים ביקרו את עיתוי המהלך ואמרו כי שר האוצר היה צריך לחשוב על הפחתת המס על הדלק מבעוד מועד ולהתכונן להתייקרות המשמעותית כבר בחודש שעבר.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', לצד אילוסטרציה של תחנת דלק ( צילום: שלו שלום, Shutterstock )

גורמים מקצועיים במשרד האוצר אף הביעו התנגדות למהלך. לטענתם אין כעת תקציב למימוש סובסידיה להוזלת הדלק. בהודעה מלשכת סמוטריץ' נמסר כי "כעת מתקיימים דיונים מקצועיים באוצר על מנת לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק. בכוונת שר האוצר לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים".

ההתייקרות המשמעותית צפויה להיכנס לתוקף מחר בחצות. לאחר העדכון תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 26 אגורות לליטר (כולל מע"מ), עלייה של אגורה מהעדכון הקודם. מדובר בהשוואה של מחיר השיא של ליטר בנזין 95, שנקבע לפני 14 שנים - בספטמבר 2012.