בית משפט השלום בהרצליה חייב לאחרונה יזמית נדלן לשלם יותר מחצי מיליון שקל לבני זוג שרכשו ממנה פנטהאוז בפתח תקווה ב-2021, אבל עד היום טרם קיבלו אותו. השופטת אילת הרנוף דחתה את ניסיון החברה לתלות את העיכוב הממושך במלחמת "חרבות ברזל" ובקשיים מול קבלני הביצוע.

באוגוסט 2021 חתמו בני הזוג על הסכם לרכישת הפנטהאוז במסגרת פרויקט תמ"א 38. היזמית התחייבה למסור להם את הדירה בתוך שנתיים, כלומר עד אוגוסט 2023, אלא שבניית הפרויקט טרם הושלמה, וממילא החזקה בדירה לא נמסרה להם גם במועד פסק הדין, שניתן בשבוע שעבר. בתביעתם דרשו בני הזוג 443,775 שקל עבור 35 חודשי איחור.

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מנגד טענה החברה שהתקיימו נסיבות שאינן בשליטתה המצדיקות את דחיית מועד המסירה. לדבריה מלחמת "חרבות ברזל" הביאה למחסור חמור בפועלי בניין, ובמהלך העבודות התגלו גם מורכבויות הנדסיות בלתי צפויות ביסודות המבנה.

עוד טענה היזמית לקשיים עם קבלני הביצוע. לדבריה, הקבלן הראשון סירב לפנות את האתר ואף מנע בכוח את כניסת מחליפו. בהמשך התגלעו מחלוקות גם עם הקבלן השני, עד שגם הוא הפסיק את עבודתו.

החברה ביקשה להסתמך גם על סעיף בהסכם שקבע פיצוי של 5,000 שקל בלבד לחודש איחור, ועל תקופת "גרייס" של 60 יום.

אבל השופטת הרנוף דחתה את הטענות. היא ציינה כי המועד החוזי למסירת הדירה חל כחודשיים לפני פרוץ המלחמה, כך שהחברה כבר הייתה בהפרה כשזו החלה. לדבריה, אילו הפרויקט היה נבנה במועדים שנקבעו, הדירה הייתה נמסרת עוד לפני המלחמה.

צילום: לירז גידו

מעבר לכך נקבע שהראיות הצביעו על סיבה אחרת לעיכוב: קשיים מול קבלני הביצוע וניהול הפרויקט. נציג היזמית העיד כי כבר במהלך 2023 התעוררו בעיות קשות עם הקבלן הראשון, ובפגישה שנערכה ביולי נמסר לדיירים שהעבודה הופסקה עקב מחלוקת כספית. גם הטענה למחסור בפועלים נסתרה בעדות נציג החברה, שאמר כי לאחר כניסת הקבלן השני "לא הייתה לנו בעיה של פועלים".

בפסק הדין נכתב על כך: "כלומר, לא מחסור בפועלים בגלל המלחמה גרם לאיחור במסירה. הנתבעת היא האחראית על הבנייה, בידיה השליטה בתהליך כולו, היא האחראית על ההתקשרות עם הקבלנים, על תקציב הפרויקט, על קשיים שמתעוררים תוך כדי הבניה... בכל אלה אין לתובעים, הרוכשים, יד ורגל".

נדחתה גם טענת החברה שלפיה 60 הימים הראשונים ("תקופת הגרייס") אינם מזכים בפיצוי. השופטת הבהירה כי בהתאם לחוק המכר (דירות), בנוסחו בתקופה הרלוונטית, משחלף צמד חודשי החסד ללא מסירת הפנטהאוז, הרי שהרוכשים זכאים לפיצוי החל מהמועד החוזי עצמו, ולא מתום תקופת הגרייס.

לצורך חישוב הפיצוי היא נעזרה בחוות דעת שמאית שלפיה דמי השכירות הראויים לדירה דומה עומדים על 9,700 שקל בחודש. בהתאם למכפלות שבחוק, נפסק לרוכשים מלוא סכום התביעה – 443,775 שקל, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. היזמית חויבה בנוסף לשלם לשניים 70 אלף שקל עבור הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.