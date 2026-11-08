בית הדין הרבני בנתניה דחה בשתי החלטות שניתנו השנה ניסיונות של בעל לבטל הסכם גירושין. מדובר בבני הזוג, הורים לשני ילדים שאחד מהם על הרצף האוטיסטי, שחתמו בעבר על הסכם שאושר בבית הדין הרבני.

לדברי ב"כ האישה, עו"ד יעלי יהב מיכאלוב, ברקע המשבר הזוגי עמדו בין היתר הימורים מצד הבעל, הסתבכות כלכלית קשה ויחס משפיל כלפי רעייתו. בהמשך המשיכו השניים בקשר הזוגי, אולם לאחר תקופה ביקשה האישה להתגרש בהתאם להסכם, בעוד הבעל הגיש תביעה לביטולו.

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הוא ביסס את תביעתו על שתי טענות מרכזיות: האחת, שלאחר חתימת ההסכם חזרו הצדדים לשלום בית מלא למשך כמה שנים. לשיטתו, חידוש החיים המשותפים ביטל למעשה את משמעות ההסכם, ולכן אין עוד מקום לאוכפו. הוא הוסיף כי גם בעת הדיון רצונו היה בשלום בית ולא בגירושין.

טענתו השנייה התמקדה בקצבת הנכות שאושרה עבור בנם שעל הרצף: לדבריו, מדובר בשינוי נסיבות מהותי, שכן אילו ידע בעת החתימה שתאושר הקצבה, לא היה מסכים לסכום המזונות שנקבע בהסכם.

מנגד טענה האישה כי הם מעולם לא חזרו לשלום בית מלא, אלא חיו כך לסירוגין, כפי שהיה לאורך נישואיהם. היא הצביעה על כך שהבעל עצמו הגיש בהמשך תביעת גירושין, באופן שאינו מתיישב עם טענתו לחידוש יציב של היחסים.

אשר לקצבת הנכות הפנתה האישה לסעיף בהסכם שלפיו כל קצבה שתתקבל בעתיד תועבר לידיה. לטענתה הדבר מלמד שהאפשרות לקבלת הקצבה הייתה ידועה מראש, ולכן אין מדובר בשינוי נסיבות.

בחודש מרץ האחרון קיבל אב בית הדין , הרב רפאל י' בן שמעון, את עמדת האישה בשתי הסוגיות שעל הפרק. הוא קבע כי לא הייתה חזרה מלאה לשלום בית, וכי עצם הגשת תביעת הגירושין מצד הבעל מלמדת שגם מבחינתו לא נוצרה מציאות זוגית חדשה שיש בה כדי לבטל את ההסכם.

גם טענת הבעל בעניין קצבת הנכות נדחתה: הדיין הדגיש כי מצבו של הילד והאפשרות לקבלת קצבה היו ידועים לצדדים מראש, ואף קיבלו ביטוי מפורש בהסכם. לפיכך, קבע, אין מדובר בשינוי נסיבות שלא נצפה קודם לכן אשר בכוחו לפתוח מחדש את הסכם הגירושין.

הדיין כתב שטענת הבעל בעניין הקצבה "התבררה כעורבא פרח", והורה על הישארותו בתוקף של הסכם הגירושין. מאחר שהבעל עמד בסירובו להתגרש, הוחלט שייקבע מועד להוכחות במסגרת תביעת הגירושין של האישה.

אלא שבכך לא הסתיימה ההתדיינות: לימים הגיש הבעל בקשה לעיכוב הליכים, שבמסגרתה שב והעלה את טענותיו הקודמות. בהחלטתו מספטמבר דחה אב בית הדין גם בקשה זו , לא לפני שנזף בבעל והבהיר: "העלאת הטענות שוב לאחר ההחלטה כאמור (ממרץ) אינה ראויה". בעקבות זאת הורה על סגירת התיק הנוסף.