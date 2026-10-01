בית המשפט המחוזי בחיפה דחה לאחרונה ערעור שהגישו בעלי דירה בבניין משותף בעיר על החלטה המחייבת אותם להסיר שתי מרפסות וגגונים שבנו. השופטים ישראלה קראי-גירון, עדי חן-ברק ויואב פרידמן קבעו שהמערערים לא הציגו אפילו הסכמה אחת ברורה לבנייה מצד שאר בעלי הדירות, בעוד שכניהם הציגו התנגדויות של 12 דיירים.
מדובר בבניין רכבת הכולל 32 דירות בארבע כניסות. בעלי הדירה פרצו פתחים בקירות החיצוניים לצורך הקמת מרפסות, בלי היתר בנייה ובלי לקבל את הסכמת השכנים. בעקבות התנגדות שהגישו בעלי דירות אחרים הוצא נגדם צו להפסקת העבודות. בהמשך אישרה הוועדה המקומית בקשה שנגעה למרפסת אחת, אך בעלי הדירה בנו שתי מרפסות בחזית הבניין ובצידו.
בעלי חמש דירות בבניין, שיוצגו על ידי עו"ד יחזקאל חרלף, פנו למפקחת על רישום מקרקעין בחיפה ודרשו להסיר את הבנייה. במהלך הבירור השלימו בעלי הדירה את הקמת שתי המרפסות. המפקחת קיבלה את התביעה נגדם והורתה להם להסיר את המרפסות והגגונים ולהשיב את הקירות החיצוניים לקדמותם.
בערעור שהגישו באמצעות עו"ד אלי קדמי טענו הנתבעים כי גם בדירות אחרות בבניין נבנו מרפסות, וכי הדרישה להרוס דווקא את אלה שלהם מהווה פגיעה בעיקרון השוויון ומפלה אותם. הם ביקשו להסתמך על הסכמה שניתנה בעבר לבניית מרפסת בדירתם, כשהייתה בבעלות אחרים. אותה מרפסת, שנבנתה בעורף הבניין, הוסרה על ידם לפני שהקימו את שתי המרפסות החדשות.
מנגד טענו השכנים כי מעולם לא ביקשו את הסכמתם לבנייה. לדבריהם, הטענה בדבר מרפסות אחרות לא מוכיחה שבנייתן הייתה כדין או שהיא פוטרת את המערערים מהצורך לקבל את ההסכמה.
שופטי המחוזי אימצו את קביעת המפקחת שלפיה לצורך הבנייה נדרשה הסכמה מפורשת של בעלי 24 מתוך 32 הדירות (75%). הם דחו את הטענה שהמרפסות האחרות בבניין הן "הרחבה דומה" המקנה הסכמה לבנייה, משום שלא הוכח שנבנו בהיתר ובהסכמת הרוב הנדרש.
בפסק הדין צוין כי גם לפי גרסת המערערים, ובהנחה שכל תשע המרפסות שעליהן הצביעו מקנות הסכמה, עדיין היה עליהם להוכיח הסכמות של בעלי 15 דירות נוספות – דבר שלא עשו.
גם ההסכמה הישנה ביחס למרפסת שהוסרה מדירתם לא הועילה למערערים, משום שהמרפסות החדשות שונות ממנה בגודלן ובמיקומן. לפיכך הערעור נדחה ובעלי הדירה חויבו לשלם לשכניהם הוצאות משפט בסך 15 אלף שקל.
עם זאת, בית המשפט עיכב את ביצוע צו ההסרה ל-90 יום, כדי שיוכלו לפנות לדיירים ולנסות לקבל הסכמות לשתי המרפסות או לפחות לאחת מהן. אם יציגו את ההסכמות והראיות הנדרשות בתוך התקופה, המפקחת תיתן החלטה משלימה לפי שיקול דעתה.
• לקריאת פסק הדין המלא – לחצו כאן • הכתבה בשיתוף אתר המשפט הישראלי פסקדין • ב"כ המשיבים: עו"ד יחזקאל חרלף • ב"כ המערערים: עו"ד אלי קדמי • בהכנת הכתבה לקח חלק צוות העורכים של אתר פסקדין • ynet הוא שותף באתר פסקדין