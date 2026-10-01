ערעור שהגישו בעלי דירה בבניין משותף בעיר על החלטה המחייבת אותם להסיר שתי מרפסות וגגונים שבנו. השופטים ישראלה קראי-גירון, עדי חן-ברק ויואב פרידמן קבעו שהמערערים לא הציגו אפילו הסכמה אחת ברורה לבנייה מצד שאר בעלי הדירות, בעוד שכניהם הציגו התנגדויות של 12 דיירים.

ערעור שהגישו בעלי דירה בבניין משותף בעיר על החלטה המחייבת אותם להסיר שתי מרפסות וגגונים שבנו. השופטים ישראלה קראי-גירון, עדי חן-ברק ויואב פרידמן קבעו שהמערערים לא הציגו אפילו הסכמה אחת ברורה לבנייה מצד שאר בעלי הדירות, בעוד שכניהם הציגו התנגדויות של 12 דיירים.

בעלי חמש דירות בבניין, שיוצגו על ידי עו"ד יחזקאל חרלף, פנו למפקחת על רישום מקרקעין בחיפה ודרשו להסיר את הבנייה. במהלך הבירור השלימו בעלי הדירה את הקמת שתי המרפסות. המפקחת קיבלה את התביעה נגדם והורתה להם להסיר את המרפסות והגגונים ולהשיב את הקירות החיצוניים לקדמותם.

בעלי חמש דירות בבניין, שיוצגו על ידי עו"ד יחזקאל חרלף, פנו למפקחת על רישום מקרקעין בחיפה ודרשו להסיר את הבנייה. במהלך הבירור השלימו בעלי הדירה את הקמת שתי המרפסות. המפקחת קיבלה את התביעה נגדם והורתה להם להסיר את המרפסות והגגונים ולהשיב את הקירות החיצוניים לקדמותם.

בעלי חמש דירות בבניין, שיוצגו על ידי עו"ד יחזקאל חרלף, פנו למפקחת על רישום מקרקעין בחיפה ודרשו להסיר את הבנייה. במהלך הבירור השלימו בעלי הדירה את הקמת שתי המרפסות. המפקחת קיבלה את התביעה נגדם והורתה להם להסיר את המרפסות והגגונים ולהשיב את הקירות החיצוניים לקדמותם.