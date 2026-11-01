בית המשפט המחוזי בלוד קיבל לאחרונה תביעה שהגישה התעשייה האווירית (תע"א) וחייב את חברת "ברוק תעופה" לשלם לה כ-3.1 מיליון שקל בגין שירותי חניה ותחזוקה למסוקים. השופט יעקב שפסר דחה במלואה תביעה שכנגד שהגישה "ברוק", בסך כ-4.4 מיליון שקל, משום שלא הוכיחה את נזקיה הנטענים.

ההסכם בין הצדדים נחתם ביוני 2020 על רקע השתתפות של ברוק במכרז של משרד הביטחון להטסת אנשי חיל האוויר ומערכת הביטחון לבסיסים מרוחקים. בדצמבר 2021 היא זכתה במכרז, ובהמשך החלה תע"א בהכשרת עובדיה לתחזוקת מסוקי "סיקורסקי" שבחרה החברה הפרטית.

התעשייה האווירית ( צילום: רויטרס )

במסגרת ההתקשרות סיפקה תע"א לברוק שירותי חניה ותחזוקה, בין היתר לצורך פעילותה מול משרד הביטחון ומגן דוד אדום. ביוני 2023, שלושה ימים לפני סיומו הרשמי של ההסכם, עזבה ברוק את מתחם התעשייה האווירית.

בתביעה שהגישה בספטמבר אותה שנה, טענה תע"א שברוק לא שילמה את מלוא התמורה עבור השירותים שקיבלה, חרף הסכמות מפורשות שהושגו בין הצדדים. לטענתה, ברוק הפרה את התחייבויותיה החוזיות ואת חובת תום הלב, והותירה אחריה חובות בהיקף של מיליוני שקלים.

מנגד טענה ברוק שהחשבונות כללו חיובים בגין שעות עבודה שלא בוצעו בפועל, וכי תע"א לא הציגה תיעוד מספק לעבודות. היא הכחישה שהסכימה לשינוי שיטת החיוב, מתשלום לפי שעות עבודה לסכום חודשי קבוע. בתביעה שכנגד היא דרשה פיצוי בגין עיכובים בהסמכת טכנאים, השקעות בהכשרתם שירדו לטמיון לטענתה, ומניעת שימוש במנחת התעשייה האווירית בנתב"ג להטסת נוסעים.

אבל השופט שפסר קיבל את עמדת תע"א בנוגע לחובות. נקבע כי ברוק אישרה את החיובים עבור תקופת ההכשרה, מה גם שמתווה התשלום החדש, בסך כ-75 אלף דולר לחודש עבור תחזוקה שוטפת, אושר על ידה לכל הפחות בהתנהגות.

אשר לתביעה שכנגד ציין השופט שברוק לא העלתה את טענותיה המרכזיות במהלך ההתקשרות. לדבריו, הרושם הוא שהתביעה הוגשה כמשקל נגד לתביעת תע"א.

ביחס לעיכובים בהסמכת הטכנאים נקבע כי תע"א לא התחייבה להשלמת ההליך בתוך פרק זמן מוגדר, ופעלה לקידומו אך נתקלה בקשיים שמקורם בעומס ברשות התעופה האזרחית. גם הדרישה להשבת ההשקעות בהכשרה נדחתה. השופט הבהיר כי הידע והניסיון שרכשו הטכנאים הפכו לחלק מכישוריהם המקצועיים, ולא ניתן למחוק אותם עם סיום ההסכם.

בנוגע למנחת הוא מצא כי מניעת השימוש בו להטסת נוסעים עומדת לכאורה בניגוד להתחייבויות תע"א, ואולם ברוק לא הוכיחה את הנזק שנגרם לה בשל כך, ואף נמנעה מהצגת אסמכתאות רלוונטיות. בסיכומו של דבר חויבה "ברוק" לשלם לתע"א כ-2.9 מיליון שקל, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, וכן 200 אלף שקל בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.