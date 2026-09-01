חברת צרפתי צבי ובניו מדווחת כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז החליטה להפקיד לפרסום תוכנית המתייחסת למתחם בו מתוכנן להיבנות פרויקט שיכלול מגורים, תעסוקה ומסחר בהיקף של אלפי יחידות דיור. התוכנית כולה כוללת פוטנציאל בינוי בהיקף של כ-2,650 דירות.

חברת צרפתי צבי ובניו מדווחת כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז החליטה להפקיד לפרסום תוכנית המתייחסת למתחם בו מתוכנן להיבנות פרויקט שיכלול מגורים, תעסוקה ומסחר בהיקף של אלפי יחידות דיור. התוכנית כולה כוללת פוטנציאל בינוי בהיקף של כ-2,650 דירות.

התקדמות בתוכנית גדולה בבאר יעקב: חברת צרפתי צבי ובניו מדווחת כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז החליטה להפקיד לפרסום תוכנית המתייחסת למתחם בו מתוכנן להיבנות פרויקט שיכלול מגורים, תעסוקה ומסחר בהיקף של אלפי יחידות דיור. התוכנית כולה כוללת פוטנציאל בינוי בהיקף של כ-2,650 דירות.