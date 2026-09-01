התקדמות בתוכנית גדולה בבאר יעקב: חברת צרפתי צבי ובניו מדווחת כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז החליטה להפקיד לפרסום תוכנית המתייחסת למתחם בו מתוכנן להיבנות פרויקט שיכלול מגורים, תעסוקה ומסחר בהיקף של אלפי יחידות דיור. התוכנית כולה כוללת פוטנציאל בינוי בהיקף של כ-2,650 דירות.
עוד דיווחה החברה כי חלקה בתוכנית עומד על כ-1,000 יח"ד בשני מתחמים, כ-10,000 מ"ר שטחי תעסוקה וכ-2,600 מ"ר שטח מסחרי. התכנית ממוקמת בחלק הדרום מזרחי של באר יעקב, מערבית לנווה דורון ועל תכנון התב"ע מופקד משרד האדריכלים פרחי צפריר. נציין כי מדובר בשלב ראשוני של התוכנית.
רפי צרפתי, מנכ"ל משותף צרפתי צבי ובניו אמר: "הפקדת התוכנית מהווה אבן דרך משמעותית בקידום הפרויקט ומבטאת את האמון שמוסדות התכנון נותנים בחזון ובפוטנציאל של המתחם".
"התוכנית שאנו מקדמים משלבת מגורים לצד שטחים ציבוריים, מסחר ומענה לצורכי הקהילה, תוך יצירת סביבת מגורים מתקדמת ונגישה. באר יעקב נמצאת בתנופת פיתוח משמעותית, ואנו גאים לקחת חלק בתהליך הצמיחה שלה ולסייע ביצירת שכונה איכותית, מחוברת ומודרנית, שתהווה בית לדורות הבאים".