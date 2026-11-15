בית משפט השלום ברמלה פסק לאחרונה פיצוי של כ-800 אלף שקל לסטודנטית שנפלה ונפצעה בשביל המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה. השופטת מיכל מועלם שיפרמן קבעה שהמכללה, שנמצאת כיום בפירוק, התרשלה בתחזוקת המקום, אבל ייחסה לנפגעת אשם תורם בשיעור 15%.

התאונה התרחשה ביוני 2014 כשהתובעת, אז בת 50, הייתה בשבוע השני ללימודיה. במהלך הפסקה היא יצאה לקפיטריה כדי לקנות שתייה, ובדרכה חזרה לכיתה נתקלה בהפרש גבהים בין אריח ברצפת המעבר לבין מכסה תא תקשורת, איבדה את שיווי משקלה ונפלה.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

בעקבות המעידה נפגעה בקרסול ימין, ובהמשך אובחנו אצלה קרע ברצועה ושבר תלישה. בינואר 2016 היא עברה ניתוח בקרסול, אך לאחריו התפתח זיהום שהצריך אשפוזים וניתוח נוסף.

התובעת, שהועסקה לפני התאונה כמנהלת מערכות חינוך לגיל הרך בשני קיבוצים במקביל, טענה שהפציעה פגעה משמעותית בכושר עבודתה. לדבריה, התפקיד דרש הליכה מרובה בין מסגרות חינוכיות, והיא נאלצה לצמצם את היקף משרתה ובהמשך לעבור לתפקידים אחרים בשכר נמוך יותר.

בתביעתה נגד המכללה ונגד המבטחת שלה "כלל", טענה האישה כי במקום היה מפגע בטיחותי בניגוד לתקן, בדמות הפרש גבהים של 2.2 ס"מ. מנגד טענה "כלל" כי לא הוכח שהנפילה נגרמה ממפגע, וכי התביעה הוגשה בשיהוי קיצוני, כמעט שבע שנים לאחר התאונה. לחלופין ביקשה לייחס לנפגעת אשם תורם משמעותי, וטענה כי נזקיה והפסדי השתכרותה מופרזים.

אבל השופטת מועלם שיפרמן העדיפה את חוות דעת מומחה הבטיחות מטעם התביעה, שביקר במקום ומדד את הפרשי הגבהים, על פני מומחה חברת הביטוח שכלל לא הגיע לשטח. היא ציינה כי האחרון אף אישר בחקירתו שהפרש הגבהים אינו עומד בדרישות התקנות.

בפסק הדין התקבלה גרסת הנפגעת באשר לנסיבות התאונה, שנתמכה בעדות אישה שחזתה בנפילתה. נקבע כי המכללה הפרה את חובת הזהירות כלפי הבאים בשעריה, אך לנפגעת עצמה יוחס אשם תורם של 15%, משום שהמכסה היה גלוי לעין ושדה הראייה היה פתוח.

השופטת אימצה את קביעת המומחה מטעם בית המשפט שלפיה נותרה לאישה נכות רפואית בשיעור 12.7%. עם זאת, לנוכח השפעת הפציעה על עבודתה והירידה בהכנסותיה, נקבעה נכותה התפקודית על 17%.

בסיכומו של דבר הועמדו נזקיה על כ-760 אלף שקל, בעיקר בגין הפסדי שכר לעבר ולעתיד. לאחר ניכוי האשם התורם, תגמולי ביטוח לאומי והשתתפות עצמית, נפסקו לטובתה כ-636 אלף שקל, בתוספת שכר טרחת עו"ד בשיעור 23.6% מהפיצוי (כ-150 אלף שקל), והוצאות משפט וחוות דעת.