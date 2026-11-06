הבורסה בתל אביב עברה הבוקר (שישי) לעליות שערים חדות, לאחר שנפתחה במגמה מעורבת, ועל רקע המפולת שנרשמה אתמול בשוקי המניות בישראל ובארצות הברית. מדדי ת"א 35, 90 ו-125, עולים בכ-2%. מדד הביטוח מוביל את העליות ומזנק ב-3.57%, מדד הפיננסים מתחזק ב-2.87% ומדד הבנקים עולה ב-2.27%. גם מדד הנדל"ן רושם עלייה של 2.16%, מדד הבנייה מתחזק ב-2.35% ומדד הביטחוניות, שצנח אתמול ב-7.09%, עולה ב-3.35%.

בשוק המט"ח, הדולר המשיך להתחזק וכבר הגיע לשער של 3.22 שקל, הגבוה ביותר שלו מאז דצמבר 2025, אבל לאחר מכן העליות התמתנו וכרגע הוא נסחר סביב 3.19 שקל. האירו כבר הגיע ל-3.60 שקל, וירד ל-3.56.

הבורסה לניירות ערך בתל אביב ( צילום: אוראל כהן )

אתמול ננעלה הבורסה בתל אביב בירידות חדות זה היום השני ברציפות. מדד ת"א 35 צנח ב-3.69%, לאחר שאיבד 1.96% ביום רביעי, והשלים ירידה מצטברת של כ-5.6% ביומיים. מדד ת"א 125 ירד ב-3.38% ות"א 90 ב-2.23%. מדד הביטחוניות הוביל את הירידות עם צניחה של 7.09%, ומדד הביטוח איבד 5.07%.

בהמשך נרשמה מפולת גם בוול סטריט. מדד נאסד"ק צנח ב-5.52%, S&P 500 איבד 4.3% ודאו ג'ונס ירד ב-3.44%. מניות הטכנולוגיה והשבבים הובילו את הירידות, על רקע החששות מהאטה בהשקעות בתשתיות בינה מלאכותית ומהגבלות אפשריות על הקמת מרכזי נתונים בעקבות ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע בארצות הברית.