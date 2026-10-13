בבית משפט השלום בנתניה מתבררת בימים אלה תביעת רשלנות רפואית שהוגשה נגד שירותי בריאות כללית, בטענה שאיחור באבחון סיבוך בעקבות חבלה באף הותיר ילדה (9) עם נזקים קבועים. היא נזקקה לניתוחים ולאשפוז ממושך, וכיום היא סובלת מעיוות בצורת האף ומקשיי נשימה. כללית טוענת מנגד כי הטיפול שניתן היה מקצועי וכי לא נגרמה לילדה נכות כתוצאה ממנו.

ביוני 2023 נתקלה הילדה, אז בת 6, בילדה אחרת בגן, נפלה ונחבלה באפה. כעבור יומיים היא נבדקה אצל רופא ילדים בקופת החולים, שהפנה אותה לבדיקת אף-אוזן-גרון. המומחה שבדק אותה המליץ על ביקורת כעבור חמישה עד שבעה ימים.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

אלא שארבעה ימים לאחר הבדיקה הגיעה הילדה לבית החולים הלל יפה עם חום ונפיחות באף. בבדיקה זוהתה המטומה (שטף דם) במחיצת האף, ובוצע ניקוז של מוגלה. בהמשך עברה ניתוח נוסף לניקוז מוגלה תחת הרדמה כללית, קיבלה אנטיביוטיקה דרך הווריד ואושפזה לתשעה ימים.

בתביעה שהוגשה באמצעות עו"ד שני זוהר נטען כי הרופא התמקד באפשרות של שבר באף, מבלי לבצע בדיקה יסודית של חלל האף והמחיצה. המומחה מטעם התביעה קבע כי הרופא התרכז באפשרות של שבר אולם התעלם לחלוטין מהסיכון של המטומה. עוד נטען כי היה עליו להורות על ביקורת בתוך יומיים-שלושה, ולא כעבור חמישה עד שבעה ימים.

המומחה העריך את נכותה של הילדה ב-20% בשל שינוי בצורת האף, 20% בשל חסימה דו-צדדית בנשימה ו-5% בשל פגיעה בחוש הריח. לדבריו, בעתיד תזדקק לניתוח שיקומי בעלות של 50-30 אלף שקל. בתביעה פורטו גם נזקים של עשרות אלפי שקלים לצד דרישה לפיצוי בגין נזקים עתידיים, כאב וסבל ופגיעה באוטונומיה.

כללית, המיוצגת על ידי משרד עורכי הדין אהרנסון אבולעפיה ושות', דוחה את הטענות. לשיטתה, ההמטומה התפתחה רק לאחר הבדיקה הראשונית, וגם אבחון מוקדם יותר לא היה משנה את התוצאה.

מומחה מטעמה קבע כי השקע בגשר האף נגרם מהחבלה עצמה, וכי קשיי הנשימה נובעים בעיקר מאדנואיד (שקד שלישי) מוגדל החוסם כ-70% ממעבר האוויר. הוא חלק על קביעות הנכות והעריך שלילדה אין כיום נכות בגין האירוע.

עוד טוענת כללית כי הילדה הגישה תביעה במסגרת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, שבה ייחסה את נזקיה לנפילה עצמה ואף קיבלה פיצוי. לפיכך ביקשה לדחות את התביעה נגדה.