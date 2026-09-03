אחרי הזינוק במחיר, ההפחתה בדרך: מחיר הדלק בתחנות יוזל בחצי שקל בחצות בין ראשון לשני. המחיר החדש שיעמוד על 7.75 שקל לליטר אוקטן 95, מהווה הפחתה של 50 אגורות לעומת מחיר השיא שנקבע השבוע שעמד על 8.25 שקל.
ההפחתה הצפויה מתאפשרת לאחר ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' קיבל אישור מהיועצים המשפטיים להפחית את המיסוי על הבלו, מרכיב משמעותי בחישוב המחיר, מה שהביא להוזלה הצפויה בליל יום ראשון.
בתחילה היה נראה כי ההפחתה לא תאושר מאחר וקיימת הנחיה של היועצת המשפטית לממשלה לפיה נקבע כי הממשלה הנוכחית פועלת כממשלת מעבר, המחויבת לאיפוק בהפעלת סמכויותיה בעניינים שאינם דחופים או הכרחיים. עם זאת, היועץ המשפטי במשרד האוצר, עו"ד דודי קופל, טען מנגד כי מדובר בצעד דחוף בשל רמת המחירים הגבוהה, וכי הוא מצומצם בהיקפו ובזמנו בהשוואה להפחתת הבלו שנעשתה בתקופת הבחירות של 2022, שנמשכה זמן רב יותר וכללה סכום הפחתה גבוה יותר. בהמשך לכך, עמדתו התקבלה וסמוטריץ' יחתום על צו ההפחתה, מה שיוביל לעדכון המחיר בתחנות בתחילת השבוע הבא.
הרקע להפחתה הוא עליות חדות במחירי הבנזין בשמונת החודשים האחרונים, בעיקר בעקבות המלחמה עם איראן וסגירת מיצרי הורמוז ועליית מחירי הגז הטבעי באירופה. מחיר הבנזין המפוקח, שעמד בינואר על 6.85 שקלים לליטר, טיפס בהדרגה ובספטמבר 2026 הגיע ל-8.25 שקלים לליטר, שיא של כל הזמנים. ההפחתה תחול רק על הבנזין, שמחירו מפוקח, ולא על הסולר או הגפ"מ, שמחיריהם אינם מפוקחים.