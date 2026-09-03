בתחילה היה נראה כי ההפחתה לא תאושר מאחר וקיימת הנחיה של היועצת המשפטית לממשלה לפיה נקבע כי הממשלה הנוכחית פועלת כממשלת מעבר, המחויבת לאיפוק בהפעלת סמכויותיה בעניינים שאינם דחופים או הכרחיים. עם זאת, היועץ המשפטי במשרד האוצר, עו"ד דודי קופל, טען מנגד כי מדובר בצעד דחוף בשל רמת המחירים הגבוהה, וכי הוא מצומצם בהיקפו ובזמנו בהשוואה להפחתת הבלו שנעשתה בתקופת הבחירות של 2022, שנמשכה זמן רב יותר וכללה סכום הפחתה גבוה יותר. בהמשך לכך, עמדתו התקבלה וסמוטריץ' יחתום על צו ההפחתה, מה שיוביל לעדכון המחיר בתחנות בתחילת השבוע הבא.