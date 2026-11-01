המרד של חברי ועד בנק הפועלים נגד יו"ר הוועד הסתיים בפרישתו היום (ראשון) מתפקידו, כפי שבישר לעובדי הבנק במכתב אישי.

רוני גרפונקל, יו"ר ועד העובדים של בנק הפועלים מאז יולי 2019, הודיע כי החליט לסיים את תפקידו לאחר יותר משבע שנים בתפקיד.

רוני גרפונקל ( צילום: ענבל מרמרי )

פרישת גורפונקל באה לאחר חודשים ארוכים של מריבות וחיכוכים בתוך הוועד, כאשר ברקע עמד סכסוך מתמשך שאותו ניהל בשם העובדים מול הנהלת בנק הפועלים. במכתבו ציין גורפינקל כי "לאחר ימים לא פשוטים ולאחר מחשבה עמוקה הגעתי להחלטה לסיים את תפקידי כיושב ראש הוועד הארצי ולפרוש מכל תפקידי בוועד".

גורפינקל הסביר כי "האירועים האחרונים הביאו אותי למסקנה שאינני יכול עוד להוביל עוד את ארגון העובדים בדרך שבה אני מאמין. אינני מוכן לוותר על העקרונות שהנחו אותי לאורך השנים כאשר רק טובת העובדים עומדת לנגד עיניכם ולכן החלטתי לסיים את דרכי בוועד".

ההתפטרות באה לאחר מאבק סביב תוכנית ההתייעלות שעליה הודיע בנק הפועלים בדצמבר 2024, עם מינויו של ידין ענתבי למנכ"ל הבנק. בספטמבר 2025 הכריז הוועד, בגיבוי ההסתדרות, על סכסוך עבודה, ובהמשך נקט שוב ושוב בעיצומים ואף השבית חלקית לזמן קצר חלק מעבודת הבנק.