בית המשפט המחוזי בחיפה נדרש לאחרונה להתערב בתביעה המתנהלת בבית המשפט למשפחה, שאותה הגיש גבר נגד זוגתו לשעבר בטענה שנגרמו לו נזקים נפשיים משום שנחשף לאלימות שלה כלפי ילדיהם. השופט חננאל שרעבי קיבל ערעור שהגיש האב, והתיר לו להעביר למומחה הפסיכיאטרי בתיק 24 קובצי מדיה שכביכול תיעדו את שהתרחש.

בני הזוג ניהלו קשר ללא נישואין בשנים 2019-2010 ולהם שלושה ילדים משותפים. לאחר הפרידה הגיש האב תביעה נזיקית נגד האם. לטענתו, חשיפה מתמשכת למעשי אלימות פיזיים ומילוליים קשים שלה כלפי הילדים גרמה לו לנזקים רגשיים ונפשיים ולנכות. להוכחת טענותיו ביקש להסתמך על סרטונים, תמונות חבלות ושריטות וקובצי שמע.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

בית המשפט למשפחה מינה מומחה בתחום הפסיכיאטריה לבחינת מצבו של האב והקשר להתנהלות המיוחסת לאם, אך אסר להעביר אליו את חומרי המדיה. בחוות דעתו ייחס המומחה 20% ממצבו של האב למתח הנפשי שנבע ממערכת היחסים המשפחתית, וציין שאין ביכולתו לקבוע מה חלקה של האם בכך.

בתשובות לשאלות הבהרה ציין המומחה כי בהיעדר חשיפה לחומרים, הוא התייחס למצב כמתח הנלווה למשבר משפחתי רגיל. הוא הבהיר ששינוי בבסיס החומר מחייב החלטה שיפוטית ועריכת חוות דעת מחודשת.

בית המשפט למשפחה התיר להציג למומחה את החומרים רק במהלך חקירתו הנגדית. הבקשה להעבירם קודם לכן נדחתה, בין היתר מחשש לפגיעה בניטרליות חוות הדעת, לנוכח המחלוקת על האמיתות שלהם.

האב הגיש בקשת רשות ערעור באמצעות עו"ד אתי סדיס וטען שהצגת החומרים לראשונה על דוכן העדים לא תאפשר למומחה לנתח אותם כראוי. לדבריו, התביעה עוסקת בטראומה מחשיפה לאלימות נגד הילדים, ולא רק במתח הנובע ממשבר הפרידה.

האם, שיוצגה על ידי עו"ד איתן גליק, טענה שמדובר בראיות מבושלות וערוכות שנועדו להשפיע על המומחה. לשיטתה, ההחלטה הקיימת שומרת על האובייקטיביות שלו ומאפשרת לאב להציג את החומרים בחקירה.

השופט שרעבי הבהיר כי הצגת החומרים כבר הותרה, והמחלוקת המרכזית נוגעת לעיתוי. הוא קבע שיש לאפשר למומחה לעיין בהם היטב מראש, ולא "להתקילו" בחומר רב רק בחקירה הנגדית.

עוד קבע השופט כי חשיפת המומחה לתיעוד עשויה לאפשר לו לקבוע אם למעשים המיוחסים לאימא יש חלק בנכות. אשר לטענות הזיוף, הובהר כי נדרשים פירוט ותשתית עובדתית, ואין די בהשגות כלליות כדי למנוע את העברת החומרים.

לפיכך נקבע כי אם תתקבל בקשת האב לחקור את המומחה, הוא יוכל להעביר אליו את 24 פריטי הראיה שפירט 14 ימים מראש. האישה תוכל להעלות השגות קונקרטיות בחקירה או בפני בית המשפט. היא חויבה לשלם לאב הוצאות ערעור בסך 3,000 שקל בתוך 30 יום.