הממשלה תתבקש לאשר ביום ראשון הקרוב קיצוץ תקציבי שני בתוך ארבעה ימים, "לטובת רכש ביטחוני דחוף". הפעם הקיצוץ יהיה גדול יותר ממיליארד השקלים בקיצוץ עבור 12 מסוקי האפאצ'י, ויעמוד על 2.6 מיליארד שקל.
כמו כן, בניגוד לקיצוץ הקודם, שנלקח ברובו מתוכנית החומש עבור החברה הערבית, הפעם מדובר בקיצוץ "פלאט" מכל משרדי הממשלה.
הקיצוץ יהיה בהיקף אחיד של כ-5% תקציב הפיתוח והקניות של כל משרד ממשלתי. לפיכך יקוצצו סכומים גבוהים ממשרדי הממשלה האזרחיים העיקריים:
285 מיליון שקל מתקציב מערכת החינוך, 225 מיליון שקל מתקציב המשרד לביטחון לאומי, 150 מיליון שקל ממערכת הבריאות ועוד 140 מיליון שקל מתקציב משרד הרווחה.
לעומת זאת לא התקבלה המלצת בכירי הגורמים המקצועיים במשרד האוצר לקצץ את הסכום הדרוש בדחיפות לרכש הביטחוני מהכספים הקואליציוניים. אף שקל לא יקוצץ מהם.