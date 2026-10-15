הממשלה תתבקש לאשר ביום ראשון הקרוב קיצוץ תקציבי שני בתוך ארבעה ימים, "לטובת רכש ביטחוני דחוף". הפעם הקיצוץ יהיה גדול יותר ממיליארד השקלים בקיצוץ עבור 12 מסוקי האפאצ'י, ויעמוד על 2.6 מיליארד שקל.

הממשלה תתבקש לאשר ביום ראשון הקרוב קיצוץ תקציבי שני בתוך ארבעה ימים, "לטובת רכש ביטחוני דחוף". הפעם הקיצוץ יהיה גדול יותר ממיליארד השקלים בקיצוץ עבור 12 מסוקי האפאצ'י, ויעמוד על 2.6 מיליארד שקל.

הממשלה תתבקש לאשר ביום ראשון הקרוב קיצוץ תקציבי שני בתוך ארבעה ימים, "לטובת רכש ביטחוני דחוף". הפעם הקיצוץ יהיה גדול יותר ממיליארד השקלים בקיצוץ עבור 12 מסוקי האפאצ'י, ויעמוד על 2.6 מיליארד שקל.

כמו כן, בניגוד לקיצוץ הקודם, שנלקח ברובו מתוכנית החומש עבור החברה הערבית, הפעם מדובר בקיצוץ "פלאט" מכל משרדי הממשלה.

כמו כן, בניגוד לקיצוץ הקודם, שנלקח ברובו מתוכנית החומש עבור החברה הערבית, הפעם מדובר בקיצוץ "פלאט" מכל משרדי הממשלה.

כמו כן, בניגוד לקיצוץ הקודם, שנלקח ברובו מתוכנית החומש עבור החברה הערבית, הפעם מדובר בקיצוץ "פלאט" מכל משרדי הממשלה.