בית המשפט המחוזי בחיפה דחה לאחרונה אדם שמכר בית בפרדס חנה לבטל את העסקה בשל אי-תשלום מלוא התמורה. השופט אחסאן כנעאן קבע שלא הרוכשים הם שהפרו את ההסכם אלא דווקא המוכר, שלא דאג לרישום הזכויות במועד.

ביוני 2020 נחתם החוזה למכירת מגרש ועליו בית מגורים פרטי בשלבי סיום בנייה, תמורת 2.35 מיליון שקל. נקבע בו שאם עד מסירת החזקה לא יומצאו האישורים הדרושים להעברת הזכויות, 100 אלף שקל מיתרת התמורה יופקדו בנאמנות.

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בתביעתו טען המוכר שהרוכשים לא שילמו את 100 אלף השקלים, ובהמשך רשמו את הזכויות בנכס על שמם במרמה, ללא ידיעתו והסכמתו. הוא ביקש לבטל את העסקה, להשיב לידיו את הנכס ולחייב אותם בפיצוי המוסכם. לדבריו, העיכוב בהמצאת האישורים נבע משומת מס שבח שגויה שהיה צורך לתקנה.

הרוכשים טענו מנגד שפעלו בהתאם להסכם והפקידו אצל עורכת דינו של המוכר המחאה בסך 100 אלף שקל, אלא שהיא התרשלה ולא הפקידה אותה בחשבון נאמנות. הם הוסיפו שהמוכר עצמו הפר את ההסכם כשלא רשם את הזכויות בתוך התקופה שנקבעה לכך, ולא טיפל בליקויי בנייה שהתגלו בבית. לטענתם, בנסיבות אלה היו זכאים לקזז את יתרת התמורה מהפיצוי המגיע להם.

השופט כנעאן קיבל את עמדתם. הוא קבע כי על המוכר היה לדאוג לרישום הזכויות בתוך שישה חודשים מחתימת ההסכם, וטענתו שמדובר בחיוב השתדלות בלבד אינה נכונה. "מדובר בחיוב תוצאה, שאי השגתה מהווה הפרה של ההסכם", כתב.

נדחתה גם גרסת המוכר שלפיה הוסכם שלא להפקיד את ההמחאה. בחקירתו הוא אישר למעשה כי היה על עורכת דינו להפקיד את הצ'ק בבנק. השופט קבע כי בכך קרסה טענת התביעה, והוסיף שהמוכר "לא אמר אמת בתצהירו, בעניין מהותי ומרכזי".

נדחתה גם טענתו שהקורונה גרמה לעיכוב בהסדרת מס השבח, לאחר שלא הוכח כי המגפה מנעה ממנו לטפל בשומה במועד. בפסק הדין צוין כי כשבקשת התיקון הוגשה לבסוף, במאי 2021, הטיפול בה הסתיים בתוך ימים ספורים: "התובע הסתפק בהפרחת הטענה כי העיכוב נבע ממגפת הקורונה, מבלי להביא כל ראיה כיצד המגפה בעניינו עיכבה את הבאת האישורים בפועל".

השופט הדף את טענת התובע שהרוכשים רשמו את הנכס על-שמם מאחורי גבו. הוא העדיף את גרסתם וקבע כי המוכר ידע על פעולותיהם ואף הסכים שירשמו את הזכויות בעצמם.

בסופו של דבר נקבע כי הרוכשים קיזזו כדין את יתרת התמורה מהפיצוי המוסכם המגיע להם, וכי המוכר גם לא הודיע על ביטול העסקה בתוך זמן סביר. התביעה נדחתה, והוא חויב לשלם לשניים הוצאות בסך 40 אלף שקל.