בני זוג מחליטים להתגרש אחרי שנים של חיים משותפים. ההחלטה על הפרידה כבר התקבלה, אבל השאלות הקשות עדיין פתוחות: מי יישאר בדירה? כיצד יחולק הרכוש? כמה הוצאות ילדים ישולמו ואיך יתחלק הזמן איתם? גם כששני הצדדים רוצים לסיים את הנישואים בצורה מכובדת, חילוקי הדעות עלולים להפוך במהירות למאבק משפטי.

אלא שגירושים אינם מחייבים בהכרח התדיינות ממושכת בבית המשפט או בבית הדין הרבני. במקרים רבים אפשר להגיע להסכמות באמצעות גישור, ולנהל את הפרידה בדרך שמאפשרת לשני הצדדים להשפיע על עתידם.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

גישור לגירושים הוא הליך שבו בני הזוג נעזרים בגורם ניטרלי, שתפקידו לסייע להם לנהל משא ומתן ולגבש פתרונות מוסכמים. בניגוד לשופט, המגשר לא מכריע מי צודק ואינו כופה על הצדדים החלטות. ההסכמות מתקבלות על ידי בני הזוג עצמם.

אחד היתרונות המרכזיים של ההליך הוא האפשרות לצמצם את העימותים. במקום להתמקד בשאלה מי צודק, הדגש הוא על מציאת פתרונות מעשיים שיאפשרו לשני הצדדים להמשיך בחייהם. ההבדל משמעותי במיוחד כאשר יש ילדים משותפים. הגירושים מסיימים את הקשר הזוגי, אך לא את הקשר ההורי. ההורים ימשיכו לקבל החלטות הנוגעות לילדיהם, לתאם חופשות ולהתמודד עם הוצאות משותפות. ככל שהפרידה מתנהלת תוך פחות עוינות, כך עשוי להיות קל יותר לשמור על תקשורת הורית תקינה גם בהמשך.

יתרון נוסף הוא החיסכון האפשרי בזמן ובכסף. הליכים משפטיים עשויים להימשך חודשים ואף שנים, ולכלול דיונים, בקשות והוצאות משמעותיות. גישור שמתקדם בצורה יעילה עשוי להסתיים בתוך מספר פגישות או חודשים, בהתאם למורכבות המחלוקות ולמידת שיתוף הפעולה בין הצדדים.

עם זאת, לא כל הליך גישור מסתיים במהירות, ולא כל זוג מצליח להגיע להסכם. לעיתים נדרשים בירורים כלכליים או התייעצות עם אנשי מקצוע נוספים.

לא בכל מחיר

אחד החששות הנפוצים מפני גישור הוא שאחד מבני הזוג ייאלץ להתפשר על זכויותיו כדי להגיע להסכם. אלא שגישור אינו מחייב ויתור על זכויות משפטיות, והסכמה אינה אמורה להתקבל מתוך לחץ או חוסר הבנה.

צילום: אילן סימן טוב

לכן, גם כאשר בני הזוג בוחרים בגישור, יש מקום לקבלת ייעוץ משפטי עצמאי. עורך דין העוסק בדיני משפחה יכול להסביר לכל אחד מהצדדים את זכויותיו, לבחון את ההסדרים המוצעים ולסייע לו להבין את משמעות ההסכם לפני החתימה.

יש גם מקרים שבהם גישור אינו המסלול המתאים. כאשר קיימים אלימות, איומים, פערי כוחות משמעותיים או חשש להסתרת מידע כלכלי, יש לבחון בזהירות אם ניתן לקיים משא ומתן חופשי והוגן.

כאשר הגישור מצליח, ההסכמות מעוגנות בדרך כלל בהסכם גירושים הכולל את ההסדרים הרלוונטיים לבני הזוג: חלוקת רכוש, זכויות כספיות, הוצאות הילדים וזמני שהות עם הילדים. כדי להעניק להסכם את התוקף המשפטי הנדרש, יש להביאו לאישור הערכאה המוסמכת. כאשר מדובר בבני זוג יהודים הנשואים זה לזה, סידור הגט עצמו נעשה בבית הדין הרבני.

יתרון מרכזי של הסכם המתגבש בגישור הוא גם באפשרות להתאים אותו למציאות החיים של המשפחה. בני הזוג מכירים את צורכי ילדיהם, את יכולותיהם הכלכליות ואת הקשיים הצפויים לאחר הפרידה. היכרות זו עשויה לסייע בגיבוש פתרונות מעשיים המותאמים לצורכיהם.

גירושים הם שינוי משמעותי בחייה של משפחה, וגם פרידה בהסכמה עשויה להיות מלווה בכאב ובחוסר ודאות. הגישור לא מבטל את הקשיים ואינו מבטיח שכל המחלוקות ייפתרו. אבל הוא מציע דרך אחרת להתמודד איתם, תוך ניסיון לצמצם את המחיר הרגשי והכלכלי של הפרידה.