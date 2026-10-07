נדחתה בעלת דירה בפתח תקווה שניסתה לעצור פרויקט תמ"א 38 בטענה שהיא זכאית להטבות השמורות לדייר קשיש לפי תיקון לחוק שעבר ב-2023. המפקח על רישום מקרקעין בעיר, מאיר פורת, קיבל לאחרונה את עמדתם של שכניה, שטענו שכבר בפברואר 2022 הושג הרוב הדרוש למיזם, ועל כן תיקון החוק לא חל.

מדובר בבניין בן שלוש קומות ובו תשע דירות. התובעים בהליך הם בעלי שמונה מהדירות, שהתקשרו בהסכם עם חברה יזמית לביצוע תמ"א 38 לשם הריסת הבניין ומבנה סמוך נוסף, והקמת שני בניינים חדשים במקומם, בני עשר קומות כל אחד. הנתבעת היא בעלת הדירה התשיעית, שסירבה לחתום.

אילוסטרציה ( צילום: Sasirin Pamai / Shutterstock )

האישה טענה להגנתה כי אחת מבעלי הדירות חתמה על הסכם התמ"א רק לאחר כניסתו לתוקף של התיקון לחוק המרחיב את ההגנה על דיירים קשישים (יולי 2023), כך שלא הושג הרוב הדרוש לפרויקט. לטענתה, העסקה לא השתכללה והיא זכאית למלוא הזכויות וההטבות המוקנות לדייר קשיש.

מנגד טענו התובעים כי החתימה של בעלת הדירה נעשתה כשנה וחצי לפני כניסת תיקון החוק לתוקף, ומכאן שהוא לא חל על הקשישה ועליה לחתום על הסכם התמ"א. הם הפנו למכתב של נציג הדיירת הקשישה מיוני 2022, במסגרתו הודה בהשגת הרוב הנדרש כבר בפברואר אותה שנה.

ואכן, המפקח פורת מצא כי מהמכתב שאליו הפנו התובעים עולה הודאה מפורשת מצד האפוטרופוס של הדיירת הקשישה, כי הרוב הדרוש לפרויקט הושג זמן רב עוד בטרם נכנס לתוקף התיקון לחוק, באופן השומט את הקרקע תחת טענותיה. במכתב מציין נציג הנתבעת לבא-כוח הדיירים באותיות קידוש לבנה כי הרוב החוקי "הושג כבר בתחילת פברואר 2022", ולכן על היזמית לחתום על ההסכם בהקדם.

לדברי המפקח המכתב מדבר בעד עצמו ועולה ממנו בבירור כי בזמן אמת, עמדת הנתבעת עצמה, באמצעות נציגה, הייתה כי הרוב החוקי הושג כבר בתחילת 2022. "הדברים מייצרים השתק מובהק כלפי ניסיונה המאוחר של הנתבעת לטעון להיעדרו של אותו רוב עצמו, בבחינת אחיזת החבל בשני קצותיו", הבהיר.

הוא את עדות בעלת הדירה שנטען שלא חתמה לפני תיקון לחוק, אשר לא השתמעה לשני פנים. "אני יודעת שחתמתי, בא אליי עורך הדין שלי הביתה והחתים אותי שוב על החוזה", הודתה במהלך חקירתה. המפקח התרשם מתמונה ברורה וחד-משמעית שלפיה אותה תובעת "גמרה בדעתה להתקשר בהסכם וחתמה עליו בפועל", בניגוד גמור לגרסת הנתבעת.

הוא סיכם כי "הטענה בדבר היעדר רוב חוקי נסדקת וקורסת אל מול המציאות העובדתית והראייתית שהוכחה כדבעי", ולפיה אותה בעלת דירה חתמה על הסכם התמ"א כבר בפברואר 2022, "וממילא הרבה לפני מועד התחולה של התיקון, יולי 2023".

לאור זאת קבע המפקח שהדיירת הקשישה תחתום על מסמכי התמ"א 38 תוך חודש ימים, שאילולא כן יעשה זאת בא-כוח הדיירים במקומה. לחובתה נפסקו 5,000 שקל הוצאות.