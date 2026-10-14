הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה צפון החליטה להפקיד תוכנית להקמת קמפוס אקדמי חדש של אוניברסיטת קריית שמונה-תל חי במתחם השוק העירוני שבמרכז קריית שמונה. התוכנית קודמה ביוזמת האוניברסיטה, כחלק ממאמצי שיקום הצפון בעקבות המלחמה, ותמומן באמצעות תקציבי ממשלה ובסיוע תרומות פרטיות.

הקמפוס החדש יוקדש למקצועות הטיפול, ובהם סיעוד ועבודה סוציאלית, וצפוי למשוך לעיר מאות סטודנטים, אנשי סגל ועובדים. הוא ייבנה על שטח של כ-8.8 דונם ממערב לכביש 90 ומצפון לרחוב המכבים. התוכנית כוללת הקמת מבנים בגובה של עד 10 קומות, ובהם כ-28 אלף מ"ר לשימושי ציבור, חינוך ותרבות, לצד כ-7,000 מ"ר של שטחי מסחר לאורך כביש 90.

גלריה קמפוס אוניברסיטאי קריית שמונה ( הדמיה: קנפו כלימור אדריכלים )

במסגרת התוכנית, שנערכה על ידי אדריכל חנוך רוגינסקי ואדריכלית חווה ארליך, יוקמו גם חדרי כושר, בריכת שחייה, גגות ירוקים, כיכרות ומרחבים ציבוריים פתוחים. בנוסף, התכנון מאפשר קיום פעילות תרבות ופנאי גם בשעות הערב, בין היתר בשוק עירוני מחודש, הופעות, אירועים וחללים ייעודיים לאמנים.

המטרה: ליצור עירוב שימושים ולהפוך את המתחם למוקד פעילות עירוני לאורך שעות היום והערב. מתחם השוק העירוני סומן כבר במסמך המדיניות העירוני כאזור המיועד להתחדשות ולהעצמת זכויות הבנייה.

התוכנית כוללת גם שיפור של מערך התחבורה והנגישות למרכז העיר, באמצעות הקמת דרך חדשה שתחבר בין כביש 90 לרחוב דוד רזיאל, במטרה להקל על עומסי התנועה ולשפר את הגישה למתחם ולמרכז העיר.

קמפוס אוניברסיטאי קריית שמונה ( הדמיה: קנפו כלימור אדריכלים )

הקמת הקמפוס משתלבת במהלך רחב יותר להתחדשות ציר תל חי ולחיזוק מרכז קריית שמונה. מצפון למתחם מקודמת תוכנית ההתחדשות העירונית "מתחם רזיאל" (תמ"ל/2073), ושתי התוכניות צפויות ליצור רצף עירוני הכולל חזיתות מסחריות, שטחי ציבור ומוקדי פעילות עד לכיכר המעיין.

אזור תעסוקה חדש בגליל המערבי

בתוך כך, אישרה הוועדה להפקדה תוכנית להקמת אזור תעסוקה מרחבי בסמוך לצומת כברי שבגליל המערבי, בשטח של כ-800 דונם ובהיקף של כ-1.5 מיליון מ"ר. התוכנית ממוקמת ממזרח לנהריה, מצפון לכביש 89 ובצמידות למתחם התעסוקה והמגורים המאושר "משולש בן עמי" ולמרכז הרפואי לגליל. במקביל יבוטלו שני אזורי תעסוקה שלא מומשו בשטח כולל של כ-1,500 דונם.

התוכנית, המקודמת ביוזמת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ובשיתוף המועצה האזורית מטה אשר ועיריית נהריה, כחלק מאשכול רשויות גליל מערבי ובתמיכת משרד הכלכלה, נועדה לתת מענה למחסור בשטחי תעשייה ותעסוקה באזור, לייצר מקומות עבודה חדשים ולמשוך השקעות לגליל המערבי.

אזור תעסוקה גליל מערבי ( הדמיה: אייזן אדריכלים )

במסגרת התוכנית יוקם פארק תעשייתי, שיכלול מגרשים גדולים לתעשיות ייצור ללא השפעות סביבתיות מחוץ לתחום אזור התעשייה, לצד מתחמי תעסוקה ומשרדים בחזית הדרומית הפונה לכביש 89. כ-62% מזכויות הבנייה בתוכנית, בהיקף של כ-930 אלף מ"ר, מיועדים לתעשייה.

אזור התעסוקה החדש מתוכנן להשתלב במערך התחבורה העתידי של האזור, הכולל את הארכת כביש 6 צפונה, מסילת הרכבת והתחנה העתידית, מרכז התחבורה המתוכנן במתחם "משולש בן עמי" וקווי המטרונית. המתחם מתוכנן כהמשך למתחם "משולש בן עמי" וישמש שער הכניסה המזרחי לנהריה.

לצד פיתוח אזור התעסוקה החדש, התוכנית כוללת ביטול של שני אזורי תעסוקה שלא מומשו, "שייח דנון" ו"שעל", בשטח כולל של כ-1,500 דונם, שנמצאו בלתי מתאימים לפיתוח תעשייתי. המהלך נועד לרכז את הפיתוח התעשייתי במיקום בעל נגישות תחבורתית גבוהה, תוך שמירה על שטחים פתוחים וערכי טבע. בנוסף, בלב התוכנית, שנערכה על ידי משרד אייזן אדריכלים, ישולב אתר עתיקות הכולל ממצאים ארכיאולוגיים, בתוך שטח ציבורי פתוח שיפותח כאתר ביקור מונגש לציבור.

טירת כרמל: 1,200 דירות במקום 206 דירות ישנות

בטירת כרמל אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה להפקדה תוכנית פינוי בינוי במתחם "ויצמן-ז'בוטינסקי" בשכונת הפרחים. התוכנית, שמקדמת חברת צמח המרמן מקבוצת עזריאלי בשותפות עם חברת נופי רוממה, כוללת הריסה של 11 מבני מגורים ובהם 206 דירות ישנות, ובמקומם הקמת שבעה מגדלים בני 30 קומות שיכללו כ-1,200 דירות חדשות.

הפרויקט משתרע על שטח של כ-64 דונם בלב העיר, בסמוך לפארק נחל גלים ולגן ויצמן. מלבד הדירות החדשות, התוכנית כוללת שטחי מסחר בקומות הקרקע לאורך צירי התנועה המרכזיים, שטחי תעסוקה, מרפאה שכונתית וכ-5,610 מ"ר למבני ציבור, ובהם גני ילדים ומעונות יום. חלק ממוסדות הציבור ישולבו בקומות התחתונות של בנייני המגורים.

המתחם ממוקם על תוואי קו המטרונית המתוכנן לאורך רחוב ויצמן, שאמור לשפר את הנגישות התחבורתית בין טירת כרמל לתחנת הרכבת חוף הכרמל, לחיפה ולקריות.

רחובות: 539 דירות ליד תחנת המטרו העתידית

במקביל, הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז החליטה להפקיד תוכנית להתחדשות עירונית במתחם "אושיות-הרצל" ברחובות, הכוללת הקמת 539 דירות חדשות במקום 152 דירות קיימות. התוכנית, שמקדמות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ועיריית רחובות, משתרעת על שטח של כ-37.5 דונם בשכונת אושיות בדרום העיר.

המתחם ממוקם בין רחוב הרצל ממערב, רחוב הקיבוצים מצפון, רחוב טרומפלדור ושכונת אושיות ממזרח ורחוב עירא שר ומושב כפר ביל"ו מדרום. במסגרת התוכנית ייהרסו מבני המגורים הקיימים ובמקומם יוקמו בניינים בגובה של עד 10 קומות. מתוך כלל הדירות החדשות, כ-162 יהיו דירות קטנות.

תוכנית התחדשות עירונית רחובות ( הדמיה: משרד HQ אדריכלים )

לצד הבנייה למגורים, התוכנית כוללת כ-11 אלף מ"ר של שטחי מסחר ותעסוקה, חזיתות מסחריות, שטחים לצורכי ציבור ובית ספר יסודי. היא מקודמת בסמוך לתחנת המטרו העתידית "הקיבוצים", וכוללת הקמת כיכר עירונית בכניסה לתחנה ושיפור החיבורים להולכי רגל בין שכונת אושיות, רחוב הרצל ותחנת המטרו.

בוועדה ציינו כי התוכנית תואמת את עקרונות תמ"א 70, תוכנית המתאר הארצית לפיתוח המרחב העירוני סביב תחנות המטרו, שנועדה בין היתר לאפשר תוספת בנייה בסביבת התחנות העתידיות.

התוכנית, שנערכה על ידי משרד HQ אדריכלים, מחולקת לתשעה מתחמי תכנון שניתן יהיה לקדם באופן עצמאי. שלושה מהם מחייבים איחוד וחלוקה של מגרשים ושישה אינם מחייבים זאת, כך שניתן יהיה לבצע את ההתחדשות העירונית בשלבים ולא להמתין למימוש הפרויקט כולו.

בני ברק: אזור התעשייה הוותיק יהפוך למתחם מגורים

בבני ברק החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב לתת תוקף לתוכנית להתחדשות מתחם "אם המושבות-המכבים", בכפוף להשלמת התנאים שנקבעו בהחלטה. התוכנית כוללת הסבת אזור תעשייה ותיק למתחם עירוני חדש שישלב 198 דירות, שטחי מסחר, מבני ציבור ושטחים פתוחים.

המתחם משתרע על שטח של כ-16 דונם במפגש הרחובות המכבים ודרך אם המושבות. במסגרת התוכנית יוקמו שבעה מבני מגורים בני שש קומות וחצי, ובהם 198 דירות, מתוכן כ-40 דירות קטנות. בנוסף, התוכנית כוללת כ-1,000 מ"ר של שטחי מסחר לאורך רחוב המכבים ומבנה ציבור בן 12 קומות, בשטח של כ-19 אלף מ"ר, שישמש למוסדות חינוך, קהילה, תרבות, בריאות ודת.

תוכנית התחדשות עירונית בני ברק ( הדמיה: משרד בר לוי אדריכלים )

לצד המבנים החדשים יוקצו כ-3 דונם לשטחים ציבוריים פתוחים, ובמבנה הציבור מתוכנן גג ירוק פעיל. התוכנית, שהוגשה על ידי הוועדה המקומית בני ברק והחברות איציק ורועי, תלקון הנדסה ודור וצורי, ונערכה על ידי משרד בר לוי אדריכלים, כוללת גם הרחבת מדרכות, שיפור הנגישות להולכי רגל, פתרונות להפחתת רעש וניהול מי נגר.

המטרה היא ליצור רצף עירוני בין שכונת המגורים הקיימת לאזורי הפיתוח העתידיים במתחם העסקים BBC ובאזור הירקון, תוך החלפת שימושי התעשייה הוותיקים בשימושי מגורים וציבור.

הרצליה: אושרה סופית התוכנית להקמת שגרירות איחוד האמירויות

בהרצליה אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב תוכנית להקמת מבנה הקבע של שגרירות איחוד האמירויות בישראל, ברחוב ספיר 9 באזור התעסוקה של הרצליה פיתוח. המבנה החדש יכלול עד 15 קומות, עם זכויות בנייה בהיקף של עד 15 אלף מ"ר, ובין היתר ישמש גם למגורי השגריר ואנשי הסגל הדיפלומטי.

התוכנית מקודמת בהמשך להסכמי אברהם ולכינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לאיחוד האמירויות בשנת 2020. כיום פועלת השגרירות ממשרדים זמניים בתל אביב ובהרצליה, והמבנה החדש צפוי לשמש כמשכנה הקבוע.

התוכנית משתרעת על שטח של כ-2.5 דונם, ועד 20% מזכויות הבנייה בה יוקצו למגורי השגריר וסגל השגרירות בקומות העליונות של המבנה. בנוסף, היא כוללת הסדרת כניסה נפרדת לחניון התת-קרקעי והרחבת זכות הדרך ברחוב ספיר, לטובת שיפור המדרכות, נטיעת עצי צל ושיפור תנאי ההליכה באזור.